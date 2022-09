T ornare dalle vacanze è sempre dura, è vero. La buona notizia, però, è che esistono dei trucchi per gestire lo stress del rientro e riprendere a lavorare con più serenità di quanto si possa immaginare

Come gestire lo stress del rientro

Le vacanze sono finite e il ritorno al lavoro è imminente (o è già avvenuto). Il risultato? Un turbinare incontrollato di pensieri, di impegni e di idee che affollano la nostra mente, facendoci chiedere cosa dovremmo mettere al primo posto. Se è questo quello che sentiamo, fermiamoci: è il momento di capire come gestire lo stress del rientro.

Ebbene sì, può sembrare quasi un paradosso, ma dopo un periodo (breve, medio o lungo che sia) di vacanza, quasi tutti sperimentano una sensazione di ansia e angoscia dovuto alla ripresa delle attività lavorative. Quindi se ti sta succedendo non c'è nulla di strano e di sbagliato, anzi è perfettamente normale. Le cause sono tante, tutte diverse: si va dal timore di non essere indispensabili al terrore di avere troppe cose da fare. Come affrontare tutto ciò? Scopriamolo insieme.

Pianificare delle giornate cuscinetto

Iniziamo da un trucco fondamentale, che dovrebbe essere messo in pratica prima di tornare al lavoro: per gestire lo stress del rientro, bisogna necessariamente pianificare delle giornate cuscinetto. Di cosa si tratta, nello specifico? Di giornate in cui, lentamente, si riprendono i contatti con il lavoro: è un po' come quando si entra nell'acqua fredda e si procede piano, senza traumi eccessivi.

Pianificare delle giornate cuscinetto significa comprendere, nel periodo delle vacanze, due o tre giorni per riacclimatarsi nella routine di sempre. Come farlo? Sta a te trovare la formula migliore, ma ad esempio si può provare - se durante le ferie si fa un viaggio - a tornare in città qualche giorno prima del rientro a lavoro. Oppure - per chi può farlo - si può pianificare un rientro a lavoro soft, magari prendendo mezza giornata di permesso per i primi due giorni, o ancora sbrigando nei primi due giorni solo i task più light, magari legati alla pianificazione delle settimane a venire. Quest'ultimo è un ottimo modo per sapere cosa ci aspetta e iniziare a pensare a come gestire il tutto.

Organizzare l'agenda

Un'altra cosa da fare per gestire lo stress del rientro? Gestire l'agenda. E no, non parliamo semplicemente di scrivere gli impegni, ma di prenderli e fissarli con un certo tipo di criterio. I primi giorni di lavoro dovrebbero essere destinati, per essere chiari, a riunioni e a punti della situazione: impegni, dunque, di tipo organizzativo e gestionale più che attività vere e proprie.

Nei giorni a seguire, sarebbe utile pianificare prima le task più semplici e poi fissare un solo compito davvero impegnativo al giorno, seguito da compiti più semplici e di facile risoluzione. È essenziale non strafare, non sforare e non buttarsi subito negli straordinari: mantenere la lucidità è prioritario e fare troppo può solo essere dannoso.

Non buttarsi a capofitto

Appunto, uno dei motivi per cui ci si trova a dover gestire lo stress del rientro è la tentazione di buttarsi a capofitto in tutti gli impegni che ci aspettano, e che sembrano sopraffarci. Questo è un grave errore (che, per altro, può portare a fronteggiare anche ansia mattutina e attacchi di panico) ma attenzione, non ci sono colpe: è abbastanza comune.

Dopo le vacanze, infatti, si tende a sentirsi enormemente rigenerati, cosa che può condurre a una sorta di sensazione di "onnipotenza". In base a questa sensazione (dovuta a corpo e mente perfettamente in linea e riposati) si agisce sovraccaricandosi e sottovalutando l'impatto a lungo termine dell'eccesso di compiti assunti.

Qual è il trucco per evitare questo "inghippo"? Semplice: pensare a quante cose siamo in grado di fare nei nostri giorni peggiori. Proprio così: partendo dalla nostra minima resa, basterà alzare l'asticella di pochissimo per capire qual è il limite reale di impegni che dovremmo assumerci.

Fare pause e respiri profondi

Fare delle piccole pause al lavoro (circa 10-15 minuti ogni ora) è essenziale in qualsiasi momento dell'anno, ma lo è ancora di più quando si torna dalle vacanze. Per evitare angosce più o meno specifiche e affrontare l'ansia, bisogna ritagliarsi questi quarti d'ora, all'interno dei quali è buona norma allontanarsi dalla scrivania/luogo di lavoro, prendere aria e fare respiri profondi.

Ancor meglio sarebbe fare anche dei piccoli esercizi per sgranchirsi un po': così facendo, infatti, si allenta la tensione e si affrontano con più serenità tutti i piccoli imprevisti della giornata.

Tenere nota delle emozioni legate al lavoro

Non tutti lo sanno, ma al rientro dalle ferie è più che mai consigliato tenere un diario emozionale relativo a ciò che si prova al lavoro. Annotare ciò che ci rende più ansiosi e rileggerlo ci permette, infatti, di affrontare tutto con maggiore consapevolezza.

Non serve fare dei grandi capitoli o perdersi in mille parole, se non lo si vuole: basta semplicemente annotare ciò che si prova e cosa sta scatenando questa emozione. Nel gestire lo stress del rientro, questa piccola prassi può essere davvero decisiva: a metterci ansia, infatti, potrebbe essere qualcosa a cui davamo meno peso di quanto immaginavamo.

Concedersi tempo e spazio

Infine, non c'è niente di meglio per gestire lo stress del rientro che concedere a noi stessi altro tempo e spazio. E no, non significa che appena rientrati si debba già pensare di tornare in vacanza, ma di essere in grado di organizzare e gestire in maniera fruttuosa per il nostro benessere ogni momento libero.

Lo stress da rientro, infatti, potrebbe portarci a voler lavorare anche durante i momenti di libertà e questo sarebbe un grave errore. Occorre invece pensare che abbiamo bisogno tanto della frenesia del lavoro quanto di ciò che serve al nostro benessere soggettivo.

Non prendiamo sotto gamba i momenti per noi: sfruttiamoli al massimo per essere più energici e produttivi. Qualora, infine, la sensazione di stress non passasse, ricordiamo che potrebbe trattarsi di un disagio più serio e profondo e che potrebbe essere utile un percorso psicologico.