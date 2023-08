Come gestire la propria mania del controllo

C ontrolli ogni cosa e vuoi comandare tutti: la mania del controllo rischia di rovinarti la vita. Come affrontare il problema e risolverlo subito!

Una ricerca perenne della perfezione e una insoddisfazione che non ti abbandona mai: la mania del controllo può davvero rendere difficili le tue giornate.

Ti fa vivere continuamente con la sensazione che nulla sia al suo posto e con la necessità di controllare ogni cosa. Il risultato? Dovrai fare i conti quotidianamente con stress, insoddisfazioni e frustrazioni.

Cos’è la mania del controllo

Ciò che rende pericolosa la mania del controllo è la necessità, in chi ne soffre, di dominare e controllare qualsiasi cosa nella vita, non solo le cose e gli avvenimenti, ma anche le persone. Questo significa cercare di importi con chi ti sta intorno, facendo sempre in modo che la loro volontà e le loro azioni coincidano con ciò che tu desideri.

Un atteggiamento che, purtroppo, può portare a gravi conseguenze. Se hai un partner, ad esempio, pretenderai di fargli fare sempre tutto quello che vuole, spingendolo ad essere accondiscendente ad ogni costo. Non solo: la mania del controllo influenzerà anche i tuoi rapporti d’amicizia e quelli lavorativi, facendoti passare spesso – a torto – come una despota egoista.

La tua voglia di comandare e primeggiare dunque tenderà a passare come prepotenza ed eleganza, rendendo la tua mania del controllo qualcosa di difficile da sopportare e in grado di causare non pochi problemi nei tuoi rapporti relazionali.

Come capire se hai un problema con il controllo

Se pianifichi ogni aspetto della tua vita, se anche la più piccola imperfezione ti fa arrabbiare e se non ci pensi proprio ad ascoltare gli altri, forse sei una maniaca del controllo. Ma come capire se lo sei davvero? Ci sono alcuni segnali che servono per individuare questo problema. Prova a chiederti se anche tu ti comporti così e, se necessario, corri subito ai ripari.

Organizzi la vita altrui senza chiedere il parere degli altri

Chi soffre di una mania del controllo non prende assolutamente in considerazione le esigenze o i pareri degli altri. Ti capita spesso di organizzare week end o uscite senza sentire prima il tuo partner o le amiche. Questo perché le esigenze e i desideri degli altri per te sono un gradino al di sotto delle tue: preferisci tenere ogni cosa sotto controllo anziché cedere il comando agli altri.

Sei convinta che gli altri abbiano sempre torto

Le cose giuste sono tali solo come le fai tu. Sei convinta di avere sempre ragione e ti senti infallibile. La frase che pronunci più spesso? “Devi fare così perché lo dico io”. Non prendi assolutamente in considerazione la possibilità che gli altri possano offrire soluzioni inedite e altre strade percorribili.

Non scendi a compromessi

Per te i compromessi non esistono, per questo non cedi mai di un millimetro per andare incontro alle persone. Nemmeno per un istante accantoni i tuoi desideri e pensieri, convinta che se gli altri si oppongono alle tue idee lo facciano solamente perché vogliono metterti i bastoni fra le ruote.

Come uscirne

Prendere atto di avere un problema è il primo passo per risolverlo. Se hai capito che hai un problema don il controllo dirlo ad alta voce ti permetterà di lavorarci con sincerità e lucidità. Inizia riconoscendo di avere un problema con la necessità controllare sempre tutto, da qui partirai per raggiungere, un passo dopo l’altro, una soluzione. Comincia ripetendoti che il controllo non può essere la risposta perciò smettila di importi agli altri ad ogni costo e inizia a metterti in ascolto per capire e comprendere cosa hanno da offrirti le persone che ti stanno intorno.

L’ascolto è un altro elemento chiave. Imparare ad ascoltare con attenzione (vera) le proposte e le idee degli altri è importantissimo per venirsi incontro e per raggiungere qualcosa che renda felici tutti. Forse non ci hai mai pensato, ma se la smetti di cercare di controllare tutti e tutto e ti metti in ascolto potresti averne un grande giovamento.

Se ti metti in ascolto scoprirai che anche gli altri possono avere delle idee brillanti. Valorizza e recepisci gli input che ti danno, imparando a parlare con tranquillità e calma, esprimendo le idee e le cose buone che ti vengono proposte.

Infine prova un piccolo esercizio. Cerca, per una volta, di metterti nei panni degli altri, pensando come ti comporteresti a parti inverse. Accetteresti di fare, di pensare e di agire come ti impongono le altre persone? Se la risposta è no forse dovresti imparare a riflettere sulla tua mania del controllo e sul modo di superarla.