E cco cos'è il dolore emotivo e come si può curare la propria sofferenza interiore prima che diventi un peso troppo grande da gestire

Il dolore emotivo fa parte della vita. A tutti noi è capitato di provarlo per qualcosa o per qualcuno. Ed è un’emozione che, così come tutte le altre, ha diritto di essere vissuta, senza frenarla e, soprattutto, senza considerarla come una sconfitta personale o come un segno di debolezza.

Diverso, però, è il caso in cui ci si lasci travolgere dalla sofferenza che si prova, senza elaborarla e senza imparare a riconoscerla per poi lasciarla andare. Curando la propria ferita invisibile agli occhi degli altri per poter andare avanti in modo più sereno e consapevole. Difficile? Solo se non si accetta che il dolore emotivo fa parte della nostra essenza e che, come tale, possiamo gestirlo, “amarlo” e, infine, curarlo.

Cos’è il dolore emotivo

Prima di capire come si cura il dolore emotivo, però, è bene comprendere a fondo di cosa si tratta. Quando si parla di dolore emotivo, infatti, ci si riferisce a una profonda sofferenza interiore, non sempre visibile dall’esterno (a meno che non sfoci in “sintomi” e atteggiamenti ben precisi) e che nasce come una reazione a eventi avversi che ci toccano (o hanno toccato in passato) nel corso della vita. Una perdita, una separazione, un fallimento personale, ecc. E qualunque altro avvenimento che ci crea sofferenza e ci fa star male, generando appunto un dolore emotivo o psicologico.

Ma come si fa a riconoscerlo? Quando si parla di dolore emotivo esistono due categorie di persone:

coloro che sono consapevoli della loro sofferenza, provando a gestirla giorno dopo giorno senza lasciarsi sopraffare. Conservando le cicatric i del proprio dolore, imparando ad amarle e traendone insegnamenti importanti per la loro vita;

coloro che, non gestendo il dolore emotivo, lo trasformano in rancore. Un macigno che si portano dentro e che diventa sempre più grande, generando anche malessere esattamente come una malattia.

I sintomi

E manifestandosi con tutta un serie di sintomi fisici ben precisi, più o meno intensi, tra cui:

emicrania;

cefalee;

mal di pancia e/o stomaco;

insonnia;

ansia;

cattiva digestione;

problemi musco-scheletrici;

nausea;

vertigini.

Impattando non solo la parte emotiva del soggetto ma anche quella fisica appunto. Cosa fare, quindi? Semplicemente quello che si fa per ogni altro disturbo, provare a curarlo.

Come curare il dolore emotivo

Alleviare il proprio dolore emotivo, infatti, è possibile. Prendendosi cura di sé, imparando a comprendersi e comprendere ciò che ci accade e, soprattutto, non avendo paura di esternare ciò che si prova, liberandolo e lasciandolo andare. Come?

Parlandone con le persone che abbiamo accanto e di cui ci si fida, senza timore di rendersi vulnerabili o di essere giudicati. Chi vi vuole bene non lo farà mai. Ma non solo.

Per esternare e curare il proprio dolore emotivo è possibile anche adottare qualche piccola ma efficacissima buona abitudine come:

scrivere un diario su cui annotare ciò che si prova, come lo si sta vivendo e tutti quei pensieri che, tenuti nascosti dentro di sé, possono generare ulteriore sofferenza e pesantezza emotiva;

svolgere un'attività sportiva e/o rilassante. Così facendo, aiuterete il corpo e la mente a liberarsi dai sintomi legati allo stress, liberando quegli ormoni in grado di donare benessere e serenità a corpo e mente. Andando a levigare le vostre ferite in modo graduale e sano;

piangere. Il pianto, infatti, è importante e salutare. Ed è la più semplice e naturale forma di sfogo del proprio dolore emotivo. Non serve a nulla cercare di non farlo e frenare le lacrime se queste sono pronte a uscire. Meglio farsi un bel pianto liberatorio, capace di alleggerire mente e cuore, senza privarsi della possibilità di vivere a pieno ogni emozione che state provando o che avete provato in passato;

prendersi del tempo per sé. Quando si soffre, esattamente come fareste con un'amica/o, bisogna coccolarsi un po' e prendersi cura delle proprie ferite. Dedicandosi del tempo, quanto serve, per fermarvi e ritrovare il vostro equilibrio. Svolgendo attività che vi generano piacere, stando soli o in compagnia, riflettendo su di voi e su come state. Per esserne realmente consapevoli e potervi reinventare;

calmare la mente e rilassarsi, per esempio con la meditazione. Uno dei modi migliori per curare il dolore emotivo, infatti, è quello di calmarsi. E per farlo è bene dedicarsi del tempo per centrarvi, respirare a fondo e staccare le mente. Avvolgendo la sofferenza che vi investe e trasformandola dentro di voi. Lasciandola andare via.

La cosa importante da fare, quindi, è non negare mai a se stessi o reprimere il dolore emotivo che si prova. Di qualunque intensità sia e per qualsiasi ragione sia nato. Ma esserne coscienti e consapevoli. Trattandolo come una qualsiasi altra emozione che fa parte della vita ma che, di fatto, non ne rappresenta la sua interezza, che come tale nasce, vive e passa. E soprattutto capendo che siete voi a decidere il come il quando.