C oltivare le aspirazioni in modo sano è possibile: ti sveliamo come farlo e il segreto per iniziare da ora a realizzare i tuoi sogni

Coltivare aspirazioni e sogni non è mai semplice, ma è senza ombra di dubbio il sale della vita. Quel qualcosa che ci spinge ad andare avanti, a combattere, a darci da fare ed essere – perché no – orgogliosi di noi per i risultati raggiunti.

A volte però capita che sulla strada che ci conduce verso i nostri sogni ci siano ostacoli da superare e problemi da risolvere, ma soprattutto la paura di sbagliare. Insomma: un percorso tutt’altro che semplice in cui entrano in campo emozioni e timori difficili da gestire. Ma c’è davvero un modo sano per coltivare le proprie aspirazioni? La risposta è sì, basta seguire alcune regole e non dimenticare mai di credere in sé stessi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cosa sono le aspirazioni e perché è importante averle?

Pensa positivo

Le parole hanno un grandissimo potere e possono aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Come? Dandoti la giusta carica e fiducia. Il primo passo che devi fare è quello di mutare il tuo linguaggio. Elimina le parole negative che creano sfiducia e finiscono solo per metterti ansia, prova invece a utilizzare termini positivi quando pensi alle tue aspirazioni. Se inizi a crederci, se impari a trattarti bene, a dare valore ai tuoi sogni, tutto sarà più semplice.

Lavora per tappe

Se vuoi inseguire le tue aspirazioni oltre a visualizzarle devi anche essere concreta. Quindi inizia a stabilire un piano per rendere fattibile ciò che desideri, poi definisci una strategia e degli obiettivi intermedi. Avere le idee chiare è essenziale se vuoi davvero realizzare qualcosa, fissare delle tappe è un’ottima idea, sia per tenere alto il morale che per ottenere buoni risultati.

Costruisci una visione

Non basta dire: “Voglio migliorare la mia vita”, ma hai bisogno di una visione che sia chiara e precisa. Prova a immaginare, in questo caso, come potrebbe essere la vita migliore che desideri. Crea nella tua testa un vero e proprio film, immaginandolo in ogni dettaglio. Se può esserti utile disegna una mappa usando parole o disegni che possano descrivere la visione che hai in testa, fissando i concetti fondamentali.

Sviluppa le tue risorse

Per dare forma alle tue aspirazioni quello che ti serve è sviluppare le tue risorse. Doti, capacità e talenti che ti possono essere utili. Sviluppa ogni abilità con lo studio, l’esercizio e la pratica, mettendo a frutto pienamente il tuo potenziale. Solo così riuscirai ad arrivare a ciò che desideri con le tue sole forze.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Pretese disfunzionali: come si superano i pensieri negativi che ci fanno vivere nell’ansia

Circondati di energie positive

Ricordati che il tuo sogno è assolutamente unico, dunque non lasciarti scoraggiare da chi ti dice che non ce la farai e non permettere a nessuno di gettarti nello sconforto. Piuttosto prova a circondarti sempre di persone positive che siano non solo in grado di ispirarti, ma anche di sostenerti per tutto il tuo percorso. Infine prendi come modello chi, prima di te, ce l’ha fatta. Prova a capire se queste persone che ammiri hanno compiuto dei passi particolari e usa la loro storia come esempio.

Non rimandare

Il momento per coltivare le tue aspirazioni è ora, quindi non rimandare e non spostare tutto a domani. Se vuoi cambiare davvero il futuro l’unica cosa che puoi fare è agire nel presente. Prova a farlo, un giorno dopo l’altro, un momento dopo l’altro, smettendola di procrastinare, ma camminando lungo il percorso che stai tracciando con decisione e convinzione.

Liberati della paura

La paura è un sentimento umano e atavico che dovrebbe aiutarci a proteggerci dai pericoli. In realtà a volte ci paralizza, portandoci lontano dai nostri sogni e assumendo tante forme, dall’impotenza alla rabbia sino al timore del giudizio. Provare a scardinare queste paure non è semplice, ma necessario. Non cedere all’auto-sabotaggio, bloccando da sola i tuoi sogni, ma cerca di uscire dalla zona di comfort che ti sei costruita, provando a realizzare ciò che vuoi. Hai tutte le carte in regola per farlo, devi solamente crederci.

Segui il flusso

Se vuoi davvero realizzare e coltivare le tue aspirazioni impara anche a rapportarti nel modo giusto con la realtà. Come? Seguendo il “flusso”. Questo significa che gli eventi non saranno quasi mai come te li eri immaginati e che, lungo il tuo cammino, potrebbe accadere qualcosa che muta tutte le carte in tavola. A quel punto solo una cosa farà la differenza: la tua reazione. Se sai come reagire a ciò che accade, se non ti fai bloccare dallo sconforto o dalla paura, ma riesci a trovare il lato positivo in ogni situazione, sei già sulla strada giusta per realizzare i tuoi sogni.

Coltiva l’autostima

L’autostima è fondamentale per riuscire a realizzare le proprie aspirazioni. Ti dà un boost di fiducia e ti fa capire che ce la puoi fare. Coltiva questa capacità straordinaria insieme all’assertività, per esprimere in modo efficace sempre ciò che pensi. Parti da questi punti fermi e vedrai che, a poco a poco, tutto sarà più semplice.