E se fossi tu la persona tossica nella relazione? I segnali per capire se adotti dei comportamenti malsani e cosa fare subito!

Sentiamo spesso parlare di relazioni tossiche, di segnali da cogliere e red flag, ma cosa succederebbe se la persona tossica fossi tu? A volte infatti capita di concentrarsi fin troppo su ciò che c’è fuori senza però riflettere sul proprio comportamento e fare un po' di sana autocritica.

Lavorare su sé stessi è fondamentale e tutti, prima o poi, dovremmo metterci di fronte allo specchio e riflettere se in quella storia d’amore finita oppure quell’amicizia ormai evaporata abbiamo in qualche modo fatto la nostra parte. Prima di rispondere impara a cogliere i segnali di un comportamento tossico e gli atteggiamenti che potrebbero risultare dannosi. Quand'è che ci comportiamo come persone tossiche verso chi abbiamo vicino? Di seguito abbiamo raccolto i comportamenti più frequenti che possono risultare tossici per gli altri: attenzione, non è un processo, ma può diventare un'autonalisi molto utile per stare meglio noi in prima persona e migliorare il nostro modo di vivere le relazioni.

È sempre colpa di qualcun altro

La sola idea di dover chiedere scusa ti infastidisce, proprio per questo tendi sempre a dare la colpa a qualcun altro. Soprattutto quando il partner ti chiede spiegazioni riguardo a qualcosa ti chiudi a riccio e punti il dito contro qualcun altro, sottolineando subito che – no – la colpa non è tua.

O si fa come dici tu oppure nulla

Che sia orgoglio o testardaggine, una persona tossica nelle relazioni tende spesso a voler imporre a tutti i costi il proprio pensiero, rifiutando di ascoltare le opinioni altrui. Non prendere in considerazione cosa pensa la persona che si ha accanto è particolarmente dannoso perché con il tempo porta il partner a credere che ciò che pensa non conti nulla per te. Al contrario dovresti imparare ad ascoltare e a non arrabbiarti se le cose non vanno come dici tu. Le opinioni discordi esistono ed è fondamentale comprenderlo, accettando anche altri punti di vista.

Ti senti dipendente

Nella visione comune una persona tossica è forte e indipendente, in realtà la tossicità è insita anche in un rapporto di dipendenza nei confronti di un legame. Se per te la relazione che hai creato è diventata una ragione di vita e il centro del tuo mondo, significa che qualcosa non va. Prova a immaginare come sarebbe la tua esistenza se la storia d’amore finisse. Sei convinta che non riusciresti in alcun modo a reagire e ad andare avanti? Allora significa che è arrivato il momento di prenderti una pausa e di riflettere sulla tossicità della tua relazione.

Punisci il partner (deliberatamente)

Interminabili silenzi, musi lunghi, ripicche: si tratta di atteggiamenti di manipolazione messi in atto da una persona tossica. Se qualcosa non va dovresti dirlo in tutta sincerità, non utilizzare altri mezzi per manipolare il partner inducendolo a chiedersi cosa ha sbagliato. L’assertività è il primo strumento (essenziale) per costruire relazioni sane ed è su questo che dovresti lavorare.

Come uscirne

Ti sei riconosciuta in alcuni di questi comportamenti e pensi di essere una persona tossica? Niente paura, si tratta di qualcosa che, con consapevolezza e impegno, si può risolvere. Il primo passo è quello di accettare l’esistenza di un problema e chiedere aiuto a un professionista. Parlane con qualcuno di cui ti fidi, poi prova a iniziare un percorso che ti porterà non solo ad amarti di più, ma anche a vivere con la giusta serenità le relazioni, costruendo legami saldi e soprattutto sani.

Riconoscere un amore tossico

Stai vivendo un amore tossico? Esistono dei segnali che possono (e devono assolutamente) aiutarti a comprendere che quella che stai vivendo non è una relazione da favola, ma malsana.

Avete bruciato le tappe

Ok, il colpo di fulmine esiste, ma se appena l’hai conosciuto ti considera già la sua anima gemella qualcosa non va. Nella fase iniziale è normalissimo farsi travolgere completamente dalla passione, ma l’intesa fisica e la chimica non vanno confuse con l’amore. Se hai l’impressione che tutto sia too much, dai regali alle frasi alle proposte, forse qualcosa non va davvero. Il love bombing è un comportamento tossico in cui si mostrano immediatamente affetto e interesse, rendendo la conoscenza fin troppo veloce e ad alta intensità. Lo scopo? Rendere l’altra persona dipendente e manipolarla. Il vero amore invece – quello sano – si basa sulla scoperta dell’altro, un passo dopo l’altro, e su una costruzione lenta, ma costante.

C’è possessione (non amore)

Inviare un messaggio per sapere l’altro come sta è normale, così come fare una telefonata. Ma cosa accade se lui inonda le tue chat con messaggi e si presenta al lavoro se non rispondi a una chiamata? Non si tratta di attenzioni, né di una dimostrazione di interesse, ma di semplice e puro senso di possessione. Se ti segue, vuole conoscere i tuoi spostamenti e pretende che tu sia sempre a sua disposizione, inizia a chiederti se non hai di fronte una persona tossica.

Vivi sulle montagne russe

Un amore sano dovrebbe essere un rifugio sicuro, farci stare bene e regalarci serenità. Se la relazione è tossica invece ti sentirai come sulle montagne russe, in preda a sentimenti contrastanti e oscillanti. Se un giorno sembra adorarti, quello dopo non ti cerca nemmeno. Se prima ti ama, poi non crede più nella relazione, non si tratta di confusione o insicurezza, ma di un modo per tenerti sempre sulla corda e assicurarsi la tua devozione completa.