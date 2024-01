I l giudizio degli altri spesso può ferirci, ma sei sicura di saper distinguere le critiche costruttive da quelle gratuite?

Inutile girarci intorno: le critiche ci rendono insicuri e non lasciarsi sopraffare dal giudizio altrui spesso sembra una missione impossibile. Tranquilla: capita a tutti e non è questione di essere permalosi o irascibili, la paura (e la sensibilità) riguardo le critiche è una questione piuttosto delicata e difficile da affrontare. D’altronde ricevere l’approvazione dall’esterno rappresenta qualcosa di importante per ognuno di noi, proprio per questo quando una critica arriva è faticoso imparare a gestirla.

Eppure le critiche possono diventare un momento di crescita e un modo per migliorare. L’importante è che siano costruttive e non gratuite (o peggio ancora, maligne). Dunque il primo passo per migliorare sta nel saper distinguere le critiche costruttive da quelle che invece non lo sono. Solo in questo modo saprai gestire il giudizio degli altri e renderlo un momento di crescita, volto a rendere la tua vita (anche interiore) migliore.

Perché critichiamo (e veniamo criticati)

Partiamo dalle basi: perché critichiamo? Si tratta di un atteggiamento che riguarda tutti, nessuno escluso, e che è molto comune. Ci sono infatti dei motivi che spingono tutti noi a criticare. Innanzitutto spesso siamo spinti a criticare ciò che vediamo negli altri e che riconosciamo comune al nostro modo di essere. In sostanza attacchiamo quello che non ci piace di noi, aspetti negativi che tendiamo a identificare in noi stessi.

A volte, invece, tendiamo a criticare l’altro, puntando il dito su qualcosa che vorremmo, ma che non abbiamo. Non solo: le critiche sono un modo per giustificare le nostre debolezze, allontanando lo sguardo da noi per spostarlo su un’altra persona.

Come capire se una critica è costruttiva

Per capire se una critica è costruttiva impara a rispondere ad alcune domande. Arrabbiarsi o sentire le lacrime agli occhi, soprattutto se ci hanno detto qualcosa che non ci piace, può accadere. Ma prima di disperarti e di sentirti ferita prova a ragionare lucidamente.

Stimi la persona che ti sta criticando?

La stima e la fiducia sono degli elementi essenziali nelle relazioni. Prima di arrabbiarti per la critica di qualcuno dunque chiediti bene chi è. Apprezzi le sue scelte e le consideri giuste? Se una persona non fa scelte giuste riguardo la propria vita perché dovrebbe saper giudicare te!

Ti capisce davvero?

Non si possono dare giudizi su una situazione se non si conosce alla perfezione. Che siano questioni d’amore o di lavoro, è importante che la persona che parla sia a conoscenza di tutta la situazione, così da comprenderla a fondo. Insomma: una critica è costruttiva solo quando non è superficiale, ma viene fatta con intelligenza.

Ci tiene a te?

Le critiche gratuite spesso arrivano da persone che non tengono davvero a te e che parlano per rabbia o invidia. Può sembrarti un semplice dettaglio, ma non lo è affatto. Se la critica arriva da una persona che non ti capisce davvero e che non percepisce chi sei potrebbe parlare in modo superficiale e frettoloso.

L’altra persona è empatica?

Una critica costruttiva viene pronunciata con empatia, non con brutalità. La schiettezza è fondamentale, certo, ma è essenziale avere tatto quando si giudica la situazione di qualcuno. Le parole non devono essere dure, dunque, ma pronunciate con la giusta delicatezza per non ferire.

Come fare critiche costruttive

Una critica, se fatta male, può ferire e causare disagio. Meglio dunque imparare a fare critiche in modo costruttivo, puntando sulla sincerità, ma sempre con delicatezza. Cerca di parlare in modo corretto, sempre rispettando l’altro e mantenendo un atteggiamento propositivo e positivo. Solo così le critiche potranno rivelarsi come un momento di riflessione e crescita, sia per la persona che le riceve che per chi le muove.

Prima di criticare e aprire bocca dunque fermati un attimo. Valuta se hai una conoscenza davvero approfondita sul tema che state per affrontare, in seguito assicurati di evidenziare anche gli aspetti positivi, cercando di capire se si tratta del luogo e del momento adeguato per parlare. Presta grande attenzione al tuo linguaggio, considerando la disponibilità dell’altro ad ascoltare critiche.

Impara a gestire le critiche

Quando sono costruttive, dunque, le critiche possono diventare preziose, trasformandosi in un’occasione di crescita personale e un modo per conoscere nuove parti di te che tendevi a ignorare. La cosa più importante che dovresti fare è non subire passivamente le critiche. Prova a mettere in atto delle piccole strategie per cercare di trasformare le critiche in qualcosa che possa aiutarti a migliorare davvero.

Un altro consiglio importante è quello di non essere impulsiva. Cerca di non replicare immediatamente quando ricevi una critica, ma prenditi del tempo per riflettere. Questo ti permetterà di capire cosa c’è di vero e di valutare la persona che ti ha criticato in modo analitico. Infine non lasciarti andare all’emotività, ma prova – anche se è difficile – a separare i sentimenti che provi dai fatti.