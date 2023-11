A mare gli altri, sì, ma prima di ogni cosa amare noi stesse: non per egoismo, ma per dare sempre il meglio. Ecco come allenarci a volerci bene (e come ricordare che è una priorità)

Dovrebbe essere una priorità assoluta, dovrebbe essere qualcosa che impariamo da subito. Invece, non tutte siamo in grado di volerci bene come dovremmo e come meritiamo. Proprio per questo, oggi cerchiamo di far luce su ciò che ci permette di allenare l'amore per noi stesse.

Sappiate che serve impegno, anche se a volte si tratta davvero solo di piccole cose, che però tendiamo a non fare o a trascurare perché ci sembra quasi di perdere tempo o perché galleggiamo in un mare di convinzioni che facciamo fatica a destrutturare.

Apprezzare la solitudine

Difficile, anzi difficilissimo. In un mondo che ci vuole costantemente connesse e alla ricerca di approvazione, che quasi ci insegna a essere delle people pleaser, stare bene da sole è davvero complicato e sembra a tratti inaccettabile. Invece, la solitudine è un dono immenso, qualcosa che ci permette di essere vere, reali, senza filtri, senza alcun tipo di artefazione.

Passare del tempo da sole è essenziale per una serie di ragioni. In primis, ci permette di mettere a fuoco quello che temiamo e che ci preoccupa. Forse è anche per questo che alle volte la solitudine ci fa così paura: nell'intimità della nostra mente e del nostro cuore troviamo quesiti che vogliamo lasciare in fondo e risposte che alle volte fatichiamo ad accettare.

Eppure proprio queste domande, con conseguenti risposte, ci portano al punto seguente: la solitudine ci permette di conoscerci meglio. Stando con noi stesse, imparando a convivere con le nostre voci interiori, scopriamo lati della nostra personalità che probabilmente non sapevamo d'avere.

In più, diventiamo consapevoli di una grande verità: l'unica persona con cui vivremo davvero per sempre... siamo noi. Ed è proprio per questo che dobbiamo rivolgerci atti di gentilezza.

Dedicarsi parole positive

E a proposito di atti di gentilezza, un altro modo per allenarci a volerci bene è dedicarci parole positive. A volte non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma tendiamo a essere le nostre critiche più feroci. Ci crogioliamo nel pensiero di essere irrisolte, troppo vulnerabili, di non bastare mai. Facciamo un uso smisurato delle scuse o, ancor peggio, ci sminuiamo sia mentalmente che di fronte agli altri.

Se vogliamo davvero imparare ad amarci, invece, dobbiamo cercare di cambiare le parole che ci dedichiamo. Sia che si tratti di pensieri rivolti a noi stesse sia che si tratti di parole ad alta voce, dette di fronte ad amici e colleghi, cerchiamo di mostrarci e mostrare i nostri pregi e di non cavalcare l'onda dei nostri difetti.

Dedicarsi tempo

C'è una grande verità che spesso ci sfugge: per vivere felici dobbiamo dare peso al tempo. Ogni istante conta, ogni minuto che passa non torna indietro e non possiamo fare nulla, proprio nulla per riaverlo. Il tempo è il più grande dono che possiamo fare agli altri, quando decidiamo di passarlo in loro compagnia o di investirlo in relazioni o legami.

Parimenti, il tempo è il più grande regalo che possiamo fare a noi stesse. La più grande gentilezza che possiamo farci è ritagliarci delle ore tutte per noi, facendo quello che ci fa stare meglio. Non importa che si tratti di scrivere un gratitude journal, di allenarci, di meditare o di fare una semplice passeggiata, ciò che importa è donarci un arco di tempo tutto per noi, da spendere nella maniera migliore e più incentrata al nostro benessere.

Accettare i propri limiti

Non esistono persone infallibili, non esistono esseri umani che non sbagliano un colpo e, diciamolo a voce alta, non esistono persone che non abbiano limiti e confini. Tutti non sappiamo fare o non vogliamo fare qualcosa e questo non deve assolutamente farci sentire inferiori.

Al contrario, il fatto di accettare, ammettere e a un certo punto apprezzare i nostri limiti è parte integrante del processo che ci porterà ad amarci sempre di più. In più, ci aiuta a vedere il quadro completo di chi siamo davvero: persone vere, complete, fatte di luci e di ombre che insieme restituiscono un vero capolavoro di unicità.

Dare voce alle proprie emozioni

Che siano emozioni negative o emozioni positive, non importa: imparare a esprimere ciò che sentiamo e proviamo è davvero essenziale per volerci bene. Per moltissimo tempo siamo state in qualche modo allenate a nascondere sentimenti, reprimere stati d'animo e mettere sotto il tappeto le emozioni, spesso con risultati davvero terribili o funesti.

Se vogliamo amarci dobbiamo assolutamente smettere e imparare ad affrontare tutto ciò che sentiamo, dandogli peso e non solo. Infatti, è anche essenziale fare una lunga introspezione per analizzare davvero le emozioni e poi trasmetterle anche alle persone che abbiamo intorno, ricordandoci che dire come ci sentiamo non è egoismo: è un nostro diritto.

Fatte le cose che abbiamo elencato, ve lo assicuriamo: sarà solo questione di tempo prima di mostrare a noi stesse e al mondo di avere tutte le caratteristiche di chi sta bene con sé stesso.