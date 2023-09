P ronta ad affrontare le sfide di settembre? Il modo per affrontare al meglio il mese della ripartenza!

L’estate è finita e tutto ciò che abbiamo rimandato a settembre sta arrivando a presentarci il conto. Anche se detta così la situazione sembra un po' ansiogena, non possiamo negare che la fine dell'estate porta con sé quasi sempre nuovi impegni da affrontare: le sfide di settembre non mancano mai e vanno affrontate di petto.

Dopo il mese del divertimento e del dolce far nulla è arrivato quello della ripartenza. Un po’ come accade a gennaio, settembre è il momento giusto per affrontare prove inedite e provare a cambiare in meglio la tua vita: dal corso di pittura che desideravi fare da tanto alla discussione con il capo che avevi sempre rimandato. Sei pronta a vivere settimane di rivoluzioni e mutamenti? In questo articolo cerchiamo di focalizzare sulle strategie per canalizzare le tue energie e affrontare al meglio questo mese di novità.

1. Coltiva il tuo ottimismo

Non sempre la vita è semplice e spesso ci pone di fronte delle sfide difficili. Per affrontarle al meglio punta sull’ottimismo. L’atteggiamento che adotti infatti è fondamentale per superare qualsiasi ostacolo e se imparerai a essere ottimista diventerai invincibile! Esercitati a trovare sempre il lato positivo di ogni situazione, anche quando tutto sembra girare nel verso sbagliato. A volte il segreto sta nello smettere di lamentarsi, sorridere e ripartire. Un esercizio da fare? Prendi carta e penna, poi scrivi cinque cose buone che riguardano il problema. Vedrai che tutto ti sembrerà meno tragico!

2. Non rimandare

I problemi e le questioni in sospeso non spariscono solamente perché le ignori. Certo, compilare quella dichiarazione, risolvere quella questione con i tuoi o parlare con il capo dell’aumento di stipendio può sembrarti noioso e faticoso. Ma non agire sarebbe un errore! Persino le situazioni più disastrose si possono risolvere se lo vuoi davvero. Lamentati un po’, litiga con te stessa, disperati, poi rialzati e riparti, pianificando le azioni da compiere e smettila di rimandare.

3. Cura le amicizie

Gli amici sono un elemento indispensabile nella vita di tutti noi: ci aiutano a crescere, a superare i problemi e ad affrontare le sfide. A settembre riparti alla grande cercando di curare ancora di più il rapporto con le persone che ami. Poniti come obiettivo quello di creare delle relazioni più sincere e autentiche, migliorando anche la tua disponibilità nell’aiutare (e nel farti aiutare). Apriti a nuove conoscenze per ampliare il tuo giro di amicizie, conoscere nuovi punti di vista e persone che possano arricchirti spiritualmente.

4. Gioca con la tua creatività

Settembre è tempo di ripartenze non solo sul lavoro, ma anche per quanto riguarda le tue passioni. Tira fuori dal cassetto gli hobby che avevi abbandonato per mancanza di tempo o avevi lasciato a prendere polvere per pigrizia. Iscriviti a un corso di ballo per tirare fuori la tua sensualità e tenerti in forma divertendoti. Prova un corso di pittura o di ceramica per creare qualcosa, sconfiggi la timidezza con un corso di teatro o di scrittura creativa. L’obiettivo è esplorare le tue potenzialità e ritrovare passioni che avevi quasi cancellato.

5. Fai movimento

Lo sport è fondamentale non solo per il benessere del corpo, ma anche per quello della mente. Dopo i bagordi estivi, fra aperitivi e gelati, rimettiti in forma scegliendo uno sport che ti faccia sentire bene e ti diverta. Oltre ai classici corsi ci sono tantissime opzioni che ti consentiranno di trovare il percorso giusto per te. Sei uno spirito libero? Prova un corso di rock and roll! Vuoi tirare fuori la guerriera che c’è in te? Sperimenta la kickboxing! E se hai voglia di ritrovare il contatto con la natura prova trekking o arrampicata: scoprirai luoghi nuovi, farai amicizia e ti sentirai bene!

6. Sii flessibile

Molto spesso non riusciamo ad affrontare al meglio le sfide che si presentano sul nostro cammino perché non siamo flessibili. Allena questa capacità nel migliore dei modi, per vivere al meglio i rapporti di lavoro, quelli con la famiglia o con le amiche. Per farlo ti basterà un semplicissimo esercizio. Prova a metterti nei panni di una tua amica in difficoltà e prova a capire come risolveresti il problema. Con il tempo questo ti aiuterà a cambiare punto di vista e ad essere molto più flessibile.

7. Usa solo parole positive

Cambiare punto di vista è essenziale, ma anche usare le parole giuste per parlare degli altri e soprattutto di te stessa. Ricordati: non devi dire mai frasi come “Non ce la faccio”. Le parole che scegli di utilizzare infatti condizionano al massimo il tuo umore. Scegli invece la strada dell’autostima, amati e trattati con rispetto, come meriti. Se ti senti giù di morale prendi un foglio e scrivici sopra tutti i momenti difficili che sei riuscita a superare in passato: vedrai che la fiducia in te stessa tornerà subito!

8. Assumiti delle responsabilità

Non siamo sempre unicamente delle vittime, ma spesso le cose negative che ci accadono sono in parte causa nostra. Prova ad assumerti le tue responsabilità e ad affrontare i tuoi demoni: questo ti permetterà di ribaltare al meglio la situazione e di vivere con una grinta differente le sfide di settembre. Saranno difficili, ma tu non ti vedrai più come la persona costretta a dover subire, piuttosto come chi sceglie consapevolmente e ha il controllo della propria vita.