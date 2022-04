P rima o poi tutti avvertiamo la paura di restare soli. Se saprai affrontare bene questo timore diventerai più forte (e felice): ti sveliamo come

La paura di restare soli è il male del secolo. A tutti capita, prima o poi, di avvertire una sensazione di solitudine. Magari ti senti sola perché hai da poco messo fine a una relazione oppure perché sei single da tanto tempo. Oppure hai il terrore di chiudere una relazione che non funziona più o che ti fa stare male perché hai paura della solitudine.

Una percezione aumentata dal periodo che abbiamo vissuto, segnato dalla pandemia, dall’isolamento e dal distanziamento sociale. Ed è così che capita di avvertire, più forte che mai, una sensazione di angoscia e di malessere. Eppure stare da soli non dovrebbe fare così paura, anzi la solitudine ha i suoi benefici, può infatti trasformarsi in un’occasione per conoscersi meglio, crescere e migliorarsi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Tre cose che nessuno ti ha detto sulla differenza tra amore e bisogno

Perché abbiamo paura di restare soli

La solitudine si manifesta con uno stato di disagio e forte ansia. Sentimenti alimentati da paure che sono antiche quanto l’uomo e che peggiorano di fronte alla bassa autostima e all’incapacità di gestire al meglio sé stessi.

La paura di stare soli ha tante forme differenti. In alcuni casi nasce da un passato segnato da abbandoni, dunque quando si presenta la solitudine i fantasmi emotivi provocano ansia e vero e proprio terrore. In altre situazioni la paura è attuale perché magari si è chiusa da poco una storia d’amore e ci si raffigura in un futuro senza un partner al proprio fianco.

Una confusione da non fare

Innanzitutto la solitudine non va confusa con lo stare da soli. Nel primo caso parliamo di uno stato mentale in cui ci si lascia in qualche modo sopraffare da sensazioni negative a cui diamo un enorme potere.

Nel secondo caso invece viviamo una condizione in cui ci sentiamo intimamente connessi con noi stessi, non cerchiamo a tutti i costi una compagnia oppure qualcosa da fare, perché non abbiamo nessuna paura delle emozioni che proviamo.

Come superare la paura di restare soli

Superare il timore della solitudine e imparare a stare da soli e bene è possibile: elimina i tuoi schemi mentali, sconfiggi ciò che ti blocca e vedrai che in breve tempo non ti spaventerà più l’idea di stare da sola.

Inizia da piccoli passi

Per imparare a stare da soli serve “fare pratica”. A poco a poco dovrai prendere familiarità con il tuo stare da sola, cercando di conoscerti meglio. Inizia con una lunga passeggiata, magari in un parco, conditi un caffè o un aperitivo nel tuo bar preferito, ma anche una serata al cinema. All’inizio non sarà semplice, ovviamente, ma dovrai tentare di trasformare le sensazioni negative che proverai (disagio, disistima e ansia) in qualcosa di positivo che con il tempo – te lo assicuriamo – ti farà sentire sicura e padrona della situazione.

Coccolati

Impara ad amarti e corteggiarti, cercando di scoprire cosa ti piace e ti fa stare meglio. In questo modo riuscirai a spendere nel modo migliore tutto il tempo con te stessa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché passare del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale

Scopri i vantaggi

Stare da soli non vuol dire solo provare sensazioni negative, ci sono anche aspetti positivi che, forse, non hai mai preso in considerazione. Appuntati tutti i vantaggi che scoprirai nel trascorrere delle ore in solitudine. Potresti accorgerti che sono davvero tanti!

Non ti giudicare

Nei momenti in cui sei sola fai ciò che desideri senza regole, imposizioni oppure giudizi. Prova a vivere quegli attimi senza filtri, lasciandoti la possibilità di essere libera e come vuoi.

Prenditi cura di te

Può capitare quando si è soli di avvertire una sensazione di disagio, il desiderio di avere accanto qualcuno che si preoccupi o si prenda cura di te. Ogni volta che questo pensiero negativo ti assale fai qualcosa di concreto. Abbracciati, coccolati, prenditi cura di te. Scoprirai che l’altro non è indispensabile per renderti felice, ma rappresenta un valore aggiunto alla tua esistenza.

Le frasi che ti aiuteranno

La solitudine a volte può essere un fardello pesante da affrontare. Ogni volta che ti senti giù leggi alcune frasi famose che ti consentiranno di riflettere sul valore e la bellezza dello stare da soli.

“Chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli” - Arthur Schopenhauer

“Il segreto di una buona vecchiaia non è altro che un patto onesto con la solitudine” - Gabriel Garcìa Màrquez

“S'anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia, se mi trascina l'amore, tornerò, stanne pur certa; i sentimenti cedono, tu resti” - Alda Merini

“La solitudine è una pace inaccettabile. Una contenzione dei sentimenti per sembrare normali mentre si avverte il desiderio di esplodere, di esistere per qualcuno. E allora si può anche litigare, colpire e colpirsi, pur di non essere soli. Inutile per tutti. Inutile a se stesso” - Vittorino Andreoli

“La solitudine o ci fa ritrovare o ci fa perdere noi stessi” - Roberto Gervaso

“Odio coloro che mi tolgono la solitudine senza farmi compagnia” - Friedrich Nietzsche

“Solamente i più forti affrontano la solitudine, le altre persone la riempiono con chiunque” - Vjollca Lika

“La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi” - José Saramago