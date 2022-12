S ei tra quelle persone che cancellerebbe volentieri dicembre dal calendario? Non sei l’unica a soffrire del cosiddetto Christmas Blues! Per fortuna, gli esperti di psicologia hanno dei suggerimenti utili su come affrontare le feste di Natale se non lo ami

Come affrontare il Christmas Blues

Anche se non sei il Grinch, potresti anche tu avere bisogno di qualche dritta su come affrontare le feste di Natale se soffri di Christmas Blues. Tradizionalmente, si tende a pensare che tutti amino questo periodo, e che siano giornate allegre costellate da buon cibo, regali, pranzi e cene in famiglia.

Non è sempre così: le situazioni che possono rendere il Natale un momento deprimente possono essere molte. Tradizionalmente è la classica festa consacrata alla famiglia, ma questo può diventare un'arma a doppio taglio se abbiamo una famiglia tossica che non amiamo frequentare, se c'è stato un lutto, se ci sono stati litigi e chiusure.

E anche se i motivi potrebbero sembrarti meno gravi di quelli sopra elencati, non devi sentirti sbagliata se non ami il Natale e se anzi questo periodo ti mette addosso malinconia e tristezza. Per stare meglio e prenderti cura della tua salute mentale anche in questo periodo stressante, potresti trovare utili i consigli di esperti di psicologia su come affrontare le feste di Natale anche se non lo ami.

Cosa può scatenare il Christmas Blues

Ogni persona vive le emozioni in maniera diversa. Questo vale sempre, anche nei periodi in cui la società e le tradizioni sembrano spingerci verso comportamenti più o meno stereotipati.

In realtà, non devi sentirti strana se il pensiero delle feste di Natale ti intristisce o, in qualche modo, non ti fa piacere. Sentirsi tristi a Natale è sempre più comune, tanto più in questi tempi difficili.

Le feste di Natale possono essere un’occasione di gioia, certo, ma con sé portano anche fattori che potrebbero scoraggiare anche la più convinta portatrice di spirito natalizio! Ecco quali possono essere:

Nostalgia

Nel periodo di Natale per forza di cose si acuisce la nostalgia nei confronti di persone che non ci sono più. Magari potresti soffrire particolarmente la mancanza dei nonni morti, oppure dell’ex da cui ti sei separata.

Famiglia tossica

Lo stare tutti insieme in famiglia (magari anche con parenti con cui non sei molto in confidenza) potrebbe risultare un po’ faticoso, soprattutto se il tempo insieme fa emergere contrasti latenti tra familiari. Per di più, spesso certe domande personali (sull’amore, sul lavoro, etc) potrebbero arrivare nel momento meno opportuno e farti sentire giudicata o fuori posto.

Nostalgia dell'infanzia

Potresti intristirti anche per la nostalgia per l'infanzia, periodo di felicità e innocenza, in contrasto rispetto ai doveri e agli obblighi dell'età adulta.

Motivi economici

Anche la pressione economica (le spese per i regali e le cene fuori) è un altro fattore che potrebbe influire in modo importante sul tuo umore, poiché potresti sentirti non "all'altezza" dell'occasione perché non hai abbastanza soldi.

Un momento di bilanci

Le feste di dicembre, inoltre, possono condizionare il tuo umore perché potresti metterti a fare bilanci sull'anno che sta finendo.

Come reagire al Christmas Blues

Non è un obbligo essere una specie di elfo natalizio, - anzi cercare di essere positivi a tutti i costi può essere controproducente - ma per affrontare le feste di Natale anche se non lo ami, puoi provare alcune strategie utili per contrastare il Christmas Blues.

Prima di tutto, cerca di identificare le situazioni e gli elementi che ti arrecano maggiore stress. Una volta che le hai identificate, puoi trovare soluzioni alternative.

Ad esempio, se l’idea dello shopping natalizio ti disturba, pensa a qualcosa di fantasioso che non comporti grandi spese. In fondo, spesso i regali migliori sono quelli personali. Inoltre, tra le migliori tecniche di gestione dello stress (anche natalizio), c’è anche la pianificazione dello shopping. Ti basta fare un elenco di cosa comprare e dove. È un’ottima alternativa ai giri per negozi o nei centri commerciali affollati, in cui cercare disperatamente doni, senza avere le idee chiare.

Impara a delegare: non devi fare tutto tu, soprattutto se questo ti stressa.

Anche se può sembrarti strano come consiglio su come affrontare le feste di Natale se non lo ami, decorare la casa può aiutarti a calarti nel mood.

In questo senso, vale la pena anche recuperare una tradizione che ti entusiasmava. Per esempio, quand’eri piccola preparavi l’albero e cucinavi i tuoi biscotti preferiti? Prova a ripetere l’esperienza, ti coinvolgerà a livello emotivo e ritroverai un po’ di gioia.

Suggerimenti per imparare a gestire un umore instabile

Se il primo passo è accettare che il Natale ci butta giù, il secondo è mettere in campo una serie di piccole strategie per affrontarlo meglio. Non è necessario fare i salti di gioia, ma di sicuro ci sono una serie di escamotage che possono aiutarti a stare meglio.

Il primo consiglio che possiamo dare è trovare qualcosa di buono nel Natale. Se hai individuato facilmente gli aspetti negativi, concentrati e cerca anche qualcosa di positivo. Potrebbe essere la possibilità di riposare dal lavoro, il buon cibo o quel che preferisci.

Quanto ai "trigger" che scatenano il tuo malumore, cerca di disinnescarli più che puoi: ad esempio evita le discussioni in famiglia, evita pranzi e cene a cui non vuoi davvero andare.

E poi prenditi cura di te: sonno e alimentazione regolare, il giusto riposo, e perché no un piccolo autoregalo non possono che farti bene.