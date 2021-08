G li amici sono il tesoro più prezioso che abbiamo. Per questo dobbiamo proteggerli a ogni costo

Se è vero che chi trova un amico trova un tesoro, è altrettanto vero che perderlo è un danno irreparabile. Ma è anche vero che, come tutti i rapporti, anche quello dell’amicizia è soggetto ad alti e bassi. Ecco perché imparare a risolvere un’incomprensione con un’amica è necessario per preservare le nostre relazioni sociali.

Ed è vero quel detto che dice che l’amore non è bello se non è litigarello, anche quando parliamo dei rapporti di amicizia. Ma è opportuno anche capire quando è il caso di risolvere i conflitto e di proteggere quel rapporto. Siete d’accordo?

Imparare a risolvere un’incomprensione con un’amica

I motivi di conflitto sono tantissimi nelle relazioni interpersonali. Basta infatti un’incomprensione o un equivoco ed ecco che anni di amicizia pura e sincera rischiano di essere cancellati per sempre.

Questo è sicuramente lo scenario peggiore che si prospetta davanti agli occhi di chi ha a cuore l’amicizia che sta perdendo. Per questo è necessario intervenire tempestivamente per sistemare le cose.

Risolvere un’incomprensione con un’amica può sembrare difficile, ma in realtà se si è uniti da un affetto sincero e autentico, nulla potrà mutare i sentimenti che caratterizzano quel legame che vi unisce. Vediamo insieme come recuperare un’amicizia dopo una grossa discussione.

L’arte di litigare

Come anticipato, le discussioni fanno parte di tutti i rapporti affettivi che caratterizzano la vita delle persone. Così, anche se non vogliamo, capita che ci ritroviamo a discutere e a litigare proprio con quella persona che consideriamo la nostra migliore amica.

Al di là delle ragioni, e dell’orgoglio che è sempre bene mettere da parte, è necessario rimboccarsi le maniche per rimettere insieme i cocci di quel legame apparentemente distrutto, prima che vada in rovina per sempre.

Litigare è naturale, dicevamo. E dovremmo imparare molto da chi abbiamo di fronte durante le discussioni. I litigi, infatti, ci permettono di conoscerci meglio e, se costruttivi, anche di crescere insieme.

Ma ci sarà sempre una persona che si dimostrerà più matura dell’altra. Volete essere voi? Allora imparate ad affrontare la situazione con diplomazia e serenità. Se si tratta di un affetto vero e autentico, risolvere un’incomprensione con un’amica sarà una passeggiata.



Risolvere un’incomprensione con un’amica: il tempo

Che si tratti di una semplice incomprensione o di una grande discussione, il tempo può diventare il nostro miglior alleato o il peggior nemico di sempre. Dobbiamo, però, imparare a non avere fretta e prenderci un momento per noi e per riflettere.

Perché si è arrivati a questo punto di rottura? Quali sono le reali motivazioni che vi hanno allontanate? Una volta risposto a queste domande, allora, sarete pronte ad affrontare l’amica in questione per risolvere il conflitto.

Non fate passare troppo tempo, però. I silenzi prolungati non fanno altro che aumentare le distanze e peggiorare la situazione.

Affrontare il problema

Forse non è stato un semplice equivoco ad allontanavi dalla vostra migliore amica, ma un vero e proprio problema che avete ignorato per troppo tempo. In questo caso, per risolvere un’incomprensione con un’amica in maniera definitiva, è necessario guardarsi dentro.

Occorre interrogarsi sui reali motivi che hanno portato a quel punto di rottura per salvaguardare il rapporto da future incomprensioni. La sincerità in questo caso ripaga sempre: non abbiate paura e portate all’attenzione della vostra amica tutte le vostre perplessità.

Solo con un dialogo onesto e sincero, possibilmente non attraverso i social network o i messaggi di testo, potrete risolvere il problema alla base, e ricominciare più forti di prima.

Risolvere un’incomprensione con un’amica: mettere l’orgoglio da parte

Non importa come è nata la discussione e neanche chi ha originato questa rottura che ora caratterizza il rapporto di amicizia. Se la situazione in cui vi ritrovate vi fa stare male, fate il primo passo.

L’orgoglio in questi casi non serve a nulla se non a farvi allontanare dalla vostra amica, e ad acuire le distanze. Se restate ad attendere un primo passo dall’altra parte, che non arriverà mai, rischiate di perdere per sempre una persona alla quale tenete.

E certo, anche quel piccolo passo, può essere difficile da compiere, soprattutto se si crede di avere ragione. Ma fermatevi a pensare se vale davvero la pensa continuare a utilizzare la linea rigida, oppure fare un gesto di riconciliazione. La risposta sarà sicuramente positiva.

Fare pace a cuor leggero

Se davvero l’intenzione è quella di risolvere un’incomprensione con un’amica e ripartire come prima, o più di prima, è necessario farlo a cuor leggero. Questo vuol dire che i rancori, la rabbia e le remore devono essere messe da parte a favore di una rinascita.

Le toppe non servono a niente, se non a ingigantire ancora di più dei problemi irrisolti. Il consiglio, quindi, è quello di essere sempre sincere, le une con le altre, per ritrovare l’equilibrio perduto.

Tutto ciò che è stato causa del litigio o dell’incomprensione deve semplicemente diventare un lontano ricordo, magari da tirare fuori per riderci su. Farlo è necessario per ricominciare.