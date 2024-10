Che significa sognare una mamma morta, viva?

U n trauma che non passa mai del tutto: che cosa significa sognare una mamma morta, che però nel sogno è viva e vegeta? Esploriamo queste possibili spiegazioni

La mamma è un caposaldo della nostra crescita. È un punto fermo e un centro di gravità. Quando la perdiamo, indipendentemente dall’età, dobbiamo riconfigurare la nostra vita per poterla agganciare a nuovi schemi di pensiero, e nuovi elementi di sicurezza.

La stabilità viene meno, e il sogno può suggerirci qualcosa del nostro stato d’animo, anche in profondità. Quello che non vedi ma che conosci bene: quello che non sai spiegare, ma che con una disarmante semplicità (o una convoluta esplorazione interiore) il sogno manifesta in immagini.

Sognare la mamma deceduta, un’elaborazione del lutto

Per prima cosa analizziamo il sogno in sé, e poi andiamo a individuare i contesti all’interno della quale la sogniamo. Questa è un’esperienza onirica forte, anzi, una delle più forti. È un colpo basso, a volte, che la vita ci rifila per ricordarci che ci sono dei ragionamenti da fare, delle emozioni da elaborare e della vita da riconciliare con i bisogni primari.

Naturalmente, dunque, il significato più comune di un sogno del genere, ovvero sognare viva una madre deceduta, fa parte del lungo, lunghissimo processo di elaborazione del lutto. Non ha importanza quanto tempo sia passato da quel giorno: il lutto per una madre può diventare meno gravoso, meno intenso, ma difficilmente può essere elaborato al 100%. Specialmente se, al momento della sua scomparsa, ci sono state delle questioni irrisolte.

Sognare la mamma è un modo che l’inconscio ha per dirci che è giunto il momento di fare i conti col nostro passato: perdonarci o perdonare. Magari con l’aiuto di un professionista. L’obiettivo finale della nostra mente, in teoria, è quello di aiutarci a raggiungere una stabilità emotiva, che non è per forza felicità, ma uno stato intermedio dove la vita non è brutta, ma neanche felice. Per farlo, a volte, il subconscio di manda messaggi anche troppo chiari su quello che c’è da risolvere nella propria mente.

Associati al sogno della mamma morta, viva, possiamo trovare:

Sensi di colpa;

Rimpianti;

Desiderio di riconciliazione;

Bisogno di chiarimento;

Incomprensione;

Ricerca di chiusura;

Ricerca di un senso;

Scendere a compromessi con il passato;

Senso di protezione;

Senso di cura e di supporto;

Non ci sono solo “irrisolti” dietro al sogno della mamma, dunque. In base al contesto, una mamma viva, quando non lo è, in un sogno può infondere un senso di calore e nostalgia, un piacevole miscuglio di felicità. Un messaggio, spesso auto-suggerito, che non siamo davvero soli al mondo.

Sognare la mamma morta che sta piangendo

Esistono circostanze particolari in cui sogniamo la nostra mamma passata a miglior vita. Quando la vediamo piangere in sogno, stiamo proiettando su di lei il dolore assoluto, e la tristezza fuori controllo, che stiamo vivendo dentro di noi.

Potrebbe essere dunque giunto il momento di fare i conti con il proprio dolore e mettere in ordine i propri pensieri, poiché la dipartita di una persona così vicina a noi non è mai facile da accettare. Specialmente se in ballo ci sono dei non detti, o delle cose che non si è mai trovato il coraggio di fare insieme.

Il pianto di una mamma che non c’è più potrebbe anche rappresentare un’ansia o un’insicurezza del sognatore, che si traduce nel desiderio di protezione da parte della figura che, per antonomasia, protegge.

Sognare l’abbraccio di una mamma che non c’è più

Uno dei sogni più belli che si possano fare, una sensazione di calore e conforto: la mamma defunta che, viva nel sogno, abbraccia o offre qualcosa di buono, di caldo, di dolce. Una coperta, o magari un piatto di pasta o qualcosa di buono da mangiare.

Il sogno indica che, qualunque momento tu stia passando, e l’incertezza che lo permea, non sei solo: o meglio, il tuo subconscio sta innescando delle tecniche per proteggerti e farti sapere che la forza dentro di te esiste. La figura materna è la proiezione perfetta per indicarti che dentro di te esistono le risorse necessarie a sostenerti.

Sognare la mamma morta, viva e che sta male

Quando si sogna la mamma che non c’è più ed è viva, ma sta male, si potrebbero star rivivendo momenti della propria vita o rielaborando, attraverso la metafora del malessere, il lutto.

Vedere la propria figura materna che soffre è spesso indice, anche, di impotenza o di un forte senso di colpa. Un irrisolto con la mamma che, figura protettiva e benevola, ci fa stare male poiché ci impedisce di trovare chiusura.

Anche sognare la mamma morta, viva ma che non ti parla può trasmettere ansia, rabbia e rimpianto. Quando non c’è modo di comunicare con la madre anche nel sogno, potrebbero essere in corso sensazioni frustranti, come l’idea di avere perso il suo rispetto o la sua fiducia.

Anche qui, il lutto potrebbe non essere completamente risolto.