Che cos’è e come si affronta l’ansia mattutina?

T achicardia e un nodo alla gola: l'ansia mattutina è difficile da sconfiggere, ma con una strategia vincente ce la farai.

Un nodo alla gola, una stretta allo stomaco e il caos nella testa: l’ansia mattutina è un problema, purtroppo, molto comune. Arriva quando meno te lo aspetti, non appena apri gli occhi, e può rovinarti intere giornate. Fermarla non è semplice, ma esistono strategie che consentono di arginarla e di sconfiggerla, tenendo sempre presente che si tratta di un segnale della nostra psiche che chiede di essere ascoltata e compresa.

Cos’è

Insicurezza, inquietudine e stanchezza, questi sono solo alcuni dei sintomi dell’ansia mattutina. Un disagio che ci coglie quando siamo ancora nel letto e ci accompagna nelle ore successive. I sintomi sono non solo il pessimismo, ma un vero e proprio calo delle energie. Ci si sente deboli, spesso con un senso di sbandamento, mal di testa o crampi allo stomaco. In generale tutto diventa troppo difficile e pesante da sopportare. Ti senti esposta a qualcosa che non riesci ad affrontare e che sembra insormontabile.

Tipologie

Esistono diverse forme di ansia del mattino. La prima forma si manifesta subito dopo il risveglio, mentre sei ancora dentro il letto. La tensione coinvolge tutto il corpo e non appena ti rendi conto che una nuova giornata sta per iniziare ti travolgono le palpitazioni. Un’altra forma invece appare dopo dieci minuti dalla sveglia. Provi una forte inquietudine e una sensazione fastidiosa di oppressione al petto.

Sintomi

I sintomi dell’ansia mattutina sono tanto fastidiosi quanto palesi. Si prova una stanchezza da cui è impossibile riprendersi, le attività che arriveranno nel corso della giornata non creano nessuna emozione. Al contrario ci si sente immersi in un’atmosfera ostile, il che rende nervosi e irritabili. Il senso di angoscia aumenta man mano con il passare delle ore, accompagnato da tachicardia.

Come affrontarla

L’ansia mattutina è una specifica forma di ansia anticipatoria. La primissima cosa da fare per sconfiggerla è scoprire le cause che l’hanno scatenata. Allontanare o ignorare i sintomi non ti servirà a nulla: meglio provare a capire da dove arriva la tua ansia per poterla neutralizzare.

Innanzitutto l’ansia mattutina ha un vantaggio (o un punto debole): si presenta sempre alla stessa ora. Ciò significa che per combatterla potrai giocare d’anticipo. La sera precedente, ad esempio, potresti ripeterti alcune frasi chiave come: “Se domattina arriverà l’ansia l’accoglierò e le farò spazio, ma andrò avanti”. Questa semplice frase può mutare la prospettiva e il modo in cui ti approcci all’ansia.

Quando compare questo spiacevole disturbo infatti la cosa migliore da fare non è arrendersi o combatterlo, ma accoglierlo. Ciò cosa significa? Rendersi conto che si prova qualcosa, interiorizzarlo e metterlo da parte, iniziando la giornata.

Cinque strategie vincenti per combatterla

Per combattere l’ansia mattutina basta seguire alcune semplici strategie.

Inizia a comprendere che non accadrà sempre tutto ciò che pensi – Purtroppo (o per fortuna) non abbiamo nessun controllo sul futuro. Molto spesso però ce ne dimentichiamo e ci lasciamo travolgere da film mentali e pensieri che ci provocano ansia e alimentano un senso di incertezza. Prova invece a concentrarti esclusivamente su quello che puoi controllare, ossia le convinzioni legate al qui e adesso.

Prenditi cura di te, partendo dal respiro – Quando l’ansia ti attanaglia prova a lavorare sul respiro. Fai, ad esempio, attività fisica. Potresti salire o scendere le scale, fare una passeggiata nella Natura o una corsa. Si tratta di particolari attività che incidono sul tuo respiro e ti aiuteranno ad abbassare il livello di cortisolo nell’organismo.

Accetta l’ansia – La vita non è fatta solo di momenti belli, ma anche di periodi stressanti in cui ti senti sopraffare. Quando questo accade pensa che passerà. Starai meglio, ma questo non ti impedirà di andare incontro, ancora una volta, a problemi e momenti di stress. L’esistenza è caratterizzata da alti e bassi, per questo è essenziale imparare a convivere con questo dato di fatto ed evitare di lasciarsi travolgere dall’ansia.

Non vergognarti per quello che provi – Impara ad essere benevola nei tuoi confronti e ad amarti per quello che sei. Sei una persona, con i suoi limiti e le sue fragilità, ma soprattutto non sei sola. Tante persone, proprio come te, provano angoscia e ansia, questo non ti renderà incompleta o sbagliata.

Convinciti che sei più importante – L’ansia mattutina spesso deriva da pensieri eccessivi oppure distorti che non riesci a gestire e che si rivelano controproducenti. Impara a comprendere che sei importante e sei molto di più di ciò che ti ripeti. Concedi più tempo e importanza a te stessa piuttosto che ai pensieri che generano ansia. Tutto dipende da te, devi solo imparare a seguire la vita giusta.