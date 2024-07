Tutti i modi in cui il magnesio contribuisce al benessere della donna

M agnesio, alleato del benessere femminile: ecco come utilizzarlo e perché farà la differenza nell’equilibrio corpo-mente

Ci sono giorni in cui ci svegliamo già stanche, è capitato anche a te? Senza forze, deconcentrate e con la testa che sembra altrove. Soprattutto in certi giorni del mese, o nei periodi più stressanti, il senso di spossatezza può apparire all’improvviso e tornare, ciclicamente. Sai che la stanchezza che puoi accusare puntualmente potrebbe essere correlata a una carenza di minerali? Sì, proprio così: uno dei segnali della carenza di magnesio riguarda stanchezza, fastidi muscolari, irritabilità e difficoltà a prendere sonno. Vediamo insieme come il magnesio può controbuire al benessere della donna.

L’errore più grande che fai

Non diamo sufficiente importanza al magnesio, invece questo minerale fondamentale per l’equilibrio del nostro organismo è presente nel corpo con un contenuto fra 1600 e 2300 mEq. Il 60% di magnesio si trova nelle ossa, il 40% nei muscoli e l’1% nel plasma.

Un errore fondamentale che commettiamo è assumere magnesio solo in emergenza, quando ci sentiamo scarichi. Sbagliato! Per esempio, nella fase premestruale con stanchezza e fastidi muscolari ricorrenti, è importante mantenere un equilibrio stabile nel benessere dell’organismo evitando situazioni d’emergenza come gli squilibri improvvisi dati dalle carenze.

I benefici del magnesio per le donne

Il magnesio è uno dei minerali più presenti nel corpo umano. La maggior parte è distribuita nel tessuto osseo, ma il magnesio partecipa a numerose reazioni cellulari, dal funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso al metabolismo energetico e la funzione psicologica. Questo spiega come le carenze di magnesio, in genere sottovalutate, in realtà influiscano su una quantità incredibilmente alta di meccanismi corporei, dallo stress al senso di spossatezza.

La dose giornaliera raccomandata di magnesio per un adulto è pari a 300 mg circa. Sei donna? Il magnesio è un tuo alleato prezioso perché può alleviare i disturbi da stanchezza e nervosismo, aiutando il rilassamento muscolare.

Come possiamo aiutare il nostro corpo?

L’alimentazione in genere potrebbe fornire il giusto apporto di magnesio, tuttavia il calcolo non è così lineare: ci sono i periodi in cui lo stress sale e la mancanza di tempo si fa sentire, senza contare la questione legata alla salute femminile, per cui esistono ulteriori fattori da considerare. Ciclo mestruale, eventuali gravidanze, la menopausa insieme a tutto ciò che essa può comportare, ci fanno riflettere sul complesso equilibrio psico-fisico a livello ormonale e su come i minerali svolgano un ruolo fondamentale per il nostro benessere, spesso in maniera invisibile e poco considerata.

Studi clinici hanno evidenziato che le carenze di magnesio possono giocare un ruolo importante nei sintomi premestruali così come nei disturbi legati alla menopausa. La giusta integrazione di magnesio contribuisce a contrastare stress e disturbi legati alla stanchezza, supportando energia, cuore e sistema nervoso.

Non sempre è facile avere il controllo di tutto, ma… ogni volta che riusciamo a fare qualcosa per il nostro benessere è davvero una conquista. In un mondo che combatte contro il tempo sapersi prendere cura di sé è il nostro piccolo successo quotidiano. In questo caso è facilissimo: conosciamo tutti Magnesio Supremo, utilizzato ormai da generazioni di donne. Magnesio Supremo Donna può essere assunto al mattino o alla sera: per il fabbisogno giornaliero sono sufficienti un paio di cucchiaini da sciogliere in acqua, anche in una bottiglia o nella borraccia, da sorseggiare durante la giornata.

Che cos'è Magnesio Supremo? La presenza del Magnesio Carbonato di origine marina e acido citrico di origine vegetale rende questo integratore alimentare altamente solubile e veloce da assorbire per l'organismo. Concepito per il benessere della donna costituisce un sostegno nelle varie fasi della vita: contiene magnesio, oltre a vitamine del gruppo B, K2, D3 e può essere assunto ogni giorno per combattere le carenze. Qual è il momento giusto per prenderlo? Dipende: al mattino sarà un sostegno per affrontare la giornata con energia, invece di sera aiuterà la distensione neuro muscolare favorendo il riposo. Per assumere Magnesio Supremo Donna basta sciogliere un cucchiaino da caffè in una tazza di acqua calda o a temperatura ambiente, dopo aver atteso fino a quando la soluzione sia di nuovo limpida. Un rito benessere per ricordarci che basta un attimo per fare la differenza nella frenesia della giornata: il momento prezioso in cui impariamo a fermarci e prendere un tempo per noi.

Ricorda l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell’assunzione leggere le avvertenze riportate sulla confezione.