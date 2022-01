Bella Hadid torna a parlare dell’ansia: “Parlarne sui social mi ha fatta sentire meno sola”

M esi fa ammise di soffrire di ansia e depressione, lanciando sui social un importante messaggio di condivisione. Ora Bella parla di nuovo del suo tormento interiore, svelando cosa le è successo e cosa l'ha aiutata

«Volevo dire a chi si sentiva come me in quel momento che era OK sentirsi così» - scriveva la modella qualche mese fa sul proprio profilo Instagram, confessando il suo tormento interiore. A distanza di tempo, Bella Hadid torna a parlare dell'ansia e della depressione, facendo luce su dinamiche insidiose e spesso invisibili.

In alcuni periodi, ha svelato, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto. Figuriamoci a trovare la voglia di vestirsi. Ed è stato grazie al suo sfogo sui social che si è sentita per la prima volta meno sola e più capita. Tuttavia il suo rapporto con Instagram è cambiato: non vuole più esserne schiava ma sentirsi libera di utilizzarlo a proprio piacimento, quando e come desidera, senza pressioni.

Mesi fa Bella svelava al mondo il suo tormento interiore

Incoraggiata da un video della collega Willow Smith, figlia di Will, lo scorso novembre Bella Hadid trovò il coraggio di svelare al mondo il suo tormento interiore. Una depressione di cui decise di parlare per lanciare un importante messaggio di condivisione. Tutt'oggi la salute mentale rimane infatti un tema tabù, che ci fa sentire sole e profondamente incomprese nonostante sia un male tutt'altro che raro.

Diffuso tra la gente comune ma anche tra le celebrities più acclamate e dalle vite apparentemente perfette, proprio come la sua. Bella Hadid, esponendosi in prima persona sui social e trovando il coraggio di mostrarsi senza filtri, in preda al totale sconforto esistenziale, ha contribuito così ad accendere i riflettori su un tema delicato. Mostrando che anche dietro ai social più patinati si possono celare tristezza e profonde fragilità emotive. E soprattutto che non c'è nulla di cui vergognarsi.

Ora torna a parlare della sua battaglia contro l'ansia e la depressione

«Da qualche anno a questa parte ciò che si vede sui social media è tutto fuorché reale. Non c'è niente di vero. E io voglio dirlo, ripeterlo a chiunque abbia difficoltà nel ricordarlo. A chi perde di vista la realtà e si sente inadeguato. Perché a volte tutto quello che devi fare è sentire che non sei solo. Quindi lo dico a ognuno di voi: non siete soli, perché io vi capisco. E vi amo, vi vedo e vi ascolto» - scriveva Bella sui propri social a novembre dello scorso anno. Un messaggio potente e sincero che ha toccato il cuore di molte persone.

Ora, a distanza di mesi da quella prima toccante confessione, eccola parlare nuovamente di ansia e depressione. In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal Magazine ha svelato di aver passato momenti molto difficili, durante i quali non riusciva nemmeno a uscire di casa. Persino vestirsi era diventato un problema. Spesso, quando qualcuno le chiedeva come stava, rispondeva inviando delle foto, incapace di esprimere a parole quello che provava dentro di sé.

Bella confessa che parlarne sui social l'ha fatta sentire meno sola

Il post pubblicato a novembre con cui Bella Hadid rompeva i tabù sulla depressione, confessando apertamente il suo dolore, le ha permesso di raggiungere molte persone che si sono riconosciute nelle sue parole e nella sua sofferenza. Persone che hanno trovato il coraggio di scriverle, di condividere la propria storia e che le sono state vicine, facendola sentire capita e meno sola. Al riguardo ha dichiarato: «Mi sono sentita meno sola perché tante persone mi hanno confessato di sentirsi proprio allo stesso modo». Perché sì, l'auto-aiuto è prezioso ma a volte non basta mentre il potere della condivisione è importante e Bella lo ha sperimentato sulla propria pelle.

Ma se da un lato ringrazia i social, dall'altro ammette di volerli utilizzare in modo diverso, sempre più consapevole dei loro lati oscuri. Capaci come sono di distorcere la realtà a discapito delle persone: «Anche se su Instagram tutto sembra essere sempre bello, in realtà abbiamo tutti gli stessi problemi. A un certo punto ho capito che volevo essere vera, mostrarmi per come sono, e non potevo più limitarmi a postare belle foto». Stare sempre sui social, ha dichiarato la modella, che oggi vuole vivere liberamente la sua nuova realtà, non è un obbligo. Ed è importante prenderne consapevolezza.

Oggi riesce a gestire meglio l'ansia

Soffre ancora Bella ma col tempo, fortunatamente, ha imparato a convivere con la solitudine e l'ansia. Non si lascia più eccessivamente influenzare dai giudizi altrui, spesso crudeli, e nemmeno dai paparazzi, da cui era ossessionata. Ha di nuovo voglia di vestirsi e di sperimentare originali outfit, senza timore di quello che la gente ha da dire e ridire.

Consapevole di dover percorrere la propria strada, di dover coltivare il proprio stile, a dispetto del parere altrui. E sebbene continui ad alternare giornate buone ad altre più difficili, non soffre più di depressione. Anche l'ansia che fino a poco tempo fa la teneva prigioniera è drasticamente diminuita.