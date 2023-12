N on è semplice e ogni caso va valutato nella sua interezza, ma se siete vittime di battute squallide questi piccoli consigli che vi forniamo potrebbero aiutarvi

Siete rimaste di stucco perché, da qualche tempo a questa parte, c'è qualcuno che non la smette di bersagliarvi o di sorprendervi (in negativo) con delle battute squallide? Oppure vorreste sapere come è meglio reagire se si presenta un episodio del genere, seppure isolato? È vero, può succedere a tutti, ma la prima cosa su cui vi dobbiamo necessariamente portare a riflettere è che non siete e non sarete mai tenute a subirle.

Le battute squallide possono infatti essere innocue, ma come tutte le parole hanno anche un grande potere: travestendosi da scherzi e accompagnate da una risata possono entrare nella vostra mente e convincervi di cose sbagliate. Ricordatevi sempre di mostrare il vostro dissenso: è così che si costruisce una comunicazione sana.

Reagire sul momento a una battuta squallida

No, purtroppo non sempre è facile reagire immediatamente alle battute squallide. Arrivando inaspettate e suscitando il nostro disgusto (e il nostro sgomento), queste battute potrebbero causarci un momento di stop del quale potremmo "colpevolizzarci" successivamente. Invece non c'è nessuna colpa: precisamente come uno schiaffo, una battuta squallida può fare tanto male da lasciarci momentaneamente inermi.

Forse pensate che rispondere per le rime senza però cedere alla rabbia sia la cosa migliore, ma badate bene: anche essere impassibili, non sorridere e rimanere calme può essere un modo per affrontare la situazione.

Questione di dialoghi e interazioni

Più che la reazione sul momento, però, è importante ciò che segue. Se una delle persone che abbiamo intorno fa una battuta squallida (o continua a farle), a essere fondamentale è trovare il modo corretto di dialogare e di interagire. Come abbiamo accennato, è meglio non cedere a un attacco di rabbia vero e proprio, ma non esplodere in maniera intensa non significa non canalizzare ciò che proviamo.

Prendiamoci del tempo (anche poco, il necessario) per riuscire a capire come porre sul piatto la questione e come esprimere al meglio ciò che abbiamo provato e come le battute squallide ci fanno sentire. Dopodiché troviamo il momento giusto per parlarne, comunicando in modo assertivo, gentile ma diretto e senza fronzoli. Non minimizziamo ciò che abbiamo provato, diamogli il giusto peso ma parliamone con calma, in modo tale che l'interlocutore capisca ogni singola parola.

Il giusto potere alle cose

È fondamentale, a questo punto, fare una piccola digressione. Il peso che diamo alle battute squallide è generalmente commisurato al peso che diamo al giudizio altrui. Ciò che dobbiamo ricordarci è che purtroppo e per fortuna non tutti abbiamo la stessa sensibilità emotiva, di conseguenza dobbiamo lavorare su noi stesse e sul nostro valore per centrarci in seguito a una serie di battute infelici.

Ricordiamoci che reagire è sicuramente necessario, ma altrettanto necessario è tenere sempre presente chi siamo, quanto valiamo e quello che giorno dopo giorno costruiamo: non diamo mai agli altri il potere di farci sentire meno di ciò che siamo.

Combattere stereotipi e sessismo

I tempi che siamo vivendo ce lo insegnano: le battute squallide possono essere anche sinonimo di stereotipi e sessismo. In questo caso bisogna assolutamente evitare di lasciar correre, perché si può rapidamente passare dallo "scherzo" a quelli che sono atteggiamenti di svilimento veri e propri.

Vale sempre il principio logico di valutare con attenzione la persona da cui la battuta proviene, attenzione. Ma se da semplici spiritosaggini di bassa lega le parole si trasformano in macigni che possono cominciare a pesare sulla nostra psiche, sul nostro benessere e su qualsiasi attività che svolgiamo in compagnia della persona in questione, evitiamo di subire.

Sì, può decisamente essere difficile. Ci sono occasioni e ambiti in cui rispondere a tono o fare dei ragionamenti che spieghino nel dettaglio perché ciò che è stato detto è dannoso o squallido è davvero complicato, ma per il nostro benessere dobbiamo necessariamente alzare la testa, o non ne usciremo mai.

Una riflessione sulle battute squallide

Lo abbiamo detto e ripetuto, ma ancora una volta sottolineiamo che tenere conto della persona che fa la battuta è fondamentale. Se si tratta di qualcuno che conosciamo da poco non possiamo, effettivamente, sapere qual è il suo cammino, qual è la sua educazione e come si è mosso nel corso della sua vita. Tuttavia, nonostante la poca confidenza, possiamo comunque cercare di cogliere dei segnali per capire qual è lo scopo delle sue battute.

Vuole provocarci? Vuole addirittura flirtare con noi? O vuole semplicemente conoscerci meglio? Cercare di capire in che ottica sono inquadrate le battute squallide è essenziale per capire se vale la pena indirizzare la persona in questione verso un modo di interagire più costruttivo e rispettoso.

Se si tratta di qualcuno che conosciamo da tanto, valutiamo il suo pregresso e individuiamo (sì, anche in questo caso) quali sono gli obiettivi di queste battute. Si tratta forse di insicurezza? O forse c'è qualcosa che non va? Anche qui bisogna riflettere attentamente, non subire e trovare un modo per sensibilizzare la persona e cassare dalle sue abitudini freddure che possono essere davvero taglienti.