C osa sono le batterie sociali e cosa vuole dire averle scariche? Ecco quello che devi sapere, perché accade e come agire.

Avere le batterie scariche. Un’espressione di uso comune, utilizzata nelle più svariate occasioni ma sempre con uno scopo preciso: far presente che si ha bisogno di un pieno di nuova energia e di staccare la spina dalla frenesia della routine e da tutte le sue dinamiche. Quando questa necessità, però, si sposta sulla gestione del rapporto con gli altri e sulla nostra riserva di energia per interagire e vivere serenamente con chi si ha intorno, si parla di batterie sociali. E nello specifico di batterie sociali scariche.

La quantità di energia disponibile in ciascuno di noi, utile a interagire con le altre persone. A impegnarsi nelle relazioni sociali e ad avere rapporti con terze persone. Insomma, come una sorta di propensione, più o meno alta, a socializzare e a vivere il rapporto con gli altri in modo sereno.

Cosa sono le batterie sociali

Quando si parla di batterie sociali, quindi, si fa riferimento proprio a questo, alla nostra riserva personale di energia disponibile alle relazioni. Un modo per descrivere la quantità di energia che si ha dopo aver interagito con altre persone, come ci si sente e quello che si prova.

Tenendo conto di questo, quindi, si parla di batteria sociale “bassa”, quando il socializzare e l’avere a che fare con altre persone ci lascia come un senso di stanchezza. Una sensazione di svuotamento e la necessità di ricaricarsi.

Si parla di batterie sociali “alte”, invece, nella situazione inversa. O meglio quando si dispone di una maggior energia da dedicare alle iterazioni, senza la necessità di ricaricarsi e rimpinguare la propria riserva negli attimi seguenti alla socializzazione.

I tratti distinti di una batteria sociale bassa

Un livello di carica che spesso si accompagna al carattere introverso delle persone, in genere si manifesta con dei comportamenti “tipici” di chi ha le batterie sociali scariche o basse. Ecco qualche esempio:

la tendenza alla distrazione;

il piacere e bisogno di stare soli;

la maggior difficoltà a prendere decisioni e ad avere un pensiero chiaro

la necessità di parlare più lentamente e di intervallare le frasi a pause piuttosto lunghe;

sentirsi poco energici;

la sensazione di stanchezza;

una maggior propensione all’ansia;

Comportamenti tipici di chi ha le batterie sociali basse e di chi tende ad averle velocemente scariche. Ma perché accade e cos’è che scarica così velocemente la nostra energia?

Cos’è che scarica la nostra batteria sociale

Oltre alla componente caratteriale di ciascuno e che, come detto, differenzia l’autonomia della batteria sociale di chi è introverso da chi è estroverso, ci sono altri fattori che possono influire sul livello di energia. Aspetti che non dipendono dalla personalità del soggetto.

Tra questi, alcuni dei motivi che portano ad avere la propria batteria sociale scarica, ci sono:

la tipologia di interazioni a cui si è sottoposti

Ovvero la qualità dei rapporti che si vivono. Banalmente, passare del tempo con persone che non ci piacciono o che non sono a noi affini va a scaricare molto facilmente in nostri livelli di energia;

Le persone con cui si socializza

Se si tratta di persone che non sono sulla nostra stessa lunghezza d'onda. E questo avviene anche senza un problema reale, ma anche solo per differenze di interessi o di come si vive e vede la vita;

numero di persone con cui si interagisce

Spesso, infatti, lo stare con tante persone può richiedere uno sforzo maggiore per alcuni, e questo può facilmente prosciugare le loro energie e portare ad avere le batterie sociali scariche.

Infine, ciò che si prova nel momento in cui si hanno rapporti con altre persone può influire sulla nostra carica o scarica energetica, a prescindere da chi si ha davanti. Se si vivono situazioni di stress, ansia, stanchezza eccessiva, depressione, ecc. è più facile che le nostre batterie sociali siano scariche, arrivando all’esaurimento se connesse ad altre persone.

Ecco perché, a prescindere da tutto, è importante ricordare che ognuno di noi è diverso dall’altro. E che a volte si ha necessità di seguire tempi e ritmi diversi anche nelle relazioni. Dandosi spazio per riprendere l’energia sufficiente per socializzare, solitamente stando da soli e in uno stato di quiete e tranquillità, ascoltando musica, facendo sport e dedicandosi del tempo per sé. E potendo così ricaricare la propria batteria sociale senza intoppi e in modo efficace.