L a tua batteria sociale è scarica? Nessun problema? È una reazione fisiologica che possiamo risolvere ritrovando, innanzitutto, una connessione con noi stesse. Scopriamo come

Quant’è importante evadere dalla routine quotidiana e incontrare persone con cui passare momenti in spensieratezza e divertimento? Tanto, ma spesso accade che dopo una serie di interazioni sociali ci sentiamo letteralmente distrutte. Cosa vuol dire? Secondo la psicologia, che la nostra batteria sociale è scarica e non c’è nulla di male, anzi!

È del tutto fisiologico avere momenti di down dopo serate all’insegna della convivialità, l’importante è capire quando è giunto il momento di staccare la spina, dedicarsi a se stesse e non avere il timore di sentirci sopraffatte e senza energie dopo lunghi aperitivi e interminabili after hours. Ecco cosa fare quando la tua batteria sociale è scarica e come ritrovare le energie perdute e la connessione con se stesse.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Sei una persona introversa? Come capirlo e come può esserti utile

Stacca la spina

Cene tra colleghi, gite fuori porta con gli amici, riunioni di brainstorming, serate karaoke, le occasioni di interazione sociale possono assumere caratteristiche diverse, ma tutte, possono portarci a sentire l’esigenza di dover ricaricare le batterie. Se infatti mentre le viviamo siamo inondate da una sensazione di adrenalina e da una bella carica di energia, una volta concluse, potremmo percepire una sensazione di sfinimento.

Non succede sempre e può non palesarsi allo stesso modo ogni volta, ma può accadere più spesso di quanto pensiamo, di sentirci stanche e desiderose di staccare la spina. Ebbene, facciamolo! Non c’è nulla di male nello staccare la spina dagli eventi sociali. Mettere in stand by le occasioni di incontro con le altre persone è un ottimo modo per ricaricare le batterie.

Dedica del tempo solo a te stessa

Staccando la spina possiamo iniziare a fare un’altra cosa preziosissima per il nostro benessere psicofisico: dedicare del tempo a noi stesse. Non lo facciamo mai abbastanza, lo diamo per scontato e spesso preferiamo dedicare il tempo libero agli altri invece che a noi. Ma se la nostra batteria sociale è scarica e sentiamo il bisogno di ricaricarla, non possiamo che cominciare da noi stesse.

Senza ritrovare la nostra energia perduta, non possiamo pensare di sostenere ritmi sociali intensi. Si tratta di un passo necessario per ristabilire un equilibrio emotivo tra sé e gli altri e ricominciare con rinnovata carica a dedicarci anche agli altri.

Immergiti nella bellezza della natura

Cos’è che può riuscire, in breve tempo, a rigenerarci e donarci nuova linfa? Senz’altro la natura! Fagocitati dal tran tran quotidiano, dal traffico di punta e dai ritmi frenetici lo dimentichiamo, ma la natura ha un enorme potere sul nostro benessere, sul miglioramento dell’umore e sulla promozione dell’energia.

Basterebbe lasciarsi alle spalle il caos cittadino e fare una passeggiata al mare, tra i boschi, su sentieri montani per ritrovare il proprio centro attraverso una connessione profonda con se stessi. In questo modo liberarsi dallo stress sarà più semplice e ci aiuterà a ritrovare l’energia perduta per tornare a vivere le relazioni sociali in maniera serena e appagante.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ti sembra di odiare tutti? Ecco cosa c’è dietro e come stare meglio

Circondati delle persone più care

Se la nostra batteria sociale è scarica e continuare a partecipare ad eventi può solo peggiorare la situazione, questo non vuol dire che dobbiamo isolarci. Ritrovare se stessi è fondamentale, ma per farlo non è necessario chiudere la porta a ogni tipo di interazione sociale. Un modo per ricaricarsi con positività è quello di circondarsi di persone care.

Il partner, la migliore amica, il nucleo familiare, sono tutti supporti in grado di darci un sostegno emotivo importante, ascoltandoci in maniera attiva e aiutandoci nel cammino alla ricerca di un nuovo equilibrio e di una nuova energia.

Non rimuginare sugli eventi

Un errore molto comune quando si percepisce la classica spossatezza post evento è quello di rimuginare su ciò che non è andato. In realtà spesso non c’è nulla che non sia andato per il verso giusto, è solo il nostro corpo che ci chiede una pausa. Questa pausa, come abbiamo accennato, è assolutamente fisiologica e prescinde dalla nostra valutazione, positiva o negativa, della serata appena trascorsa. Sentirsi stanche o addirittura distrutte dopo aver passato del tempo con delle persone, non deve farci cadere nell’errore di credere che quelle interazioni dovevano essere evitate.

Rimuginare su ciò che è stato non farà altro che esacerbare la sensazione di stanchezza che abbiamo, facendola evolvere in un malessere più grande. Per questo è importante imparare a riconoscere i momenti in cui staccare la spina e avviare tutta una serie di pratiche che ci aiuteranno a ritrovare il nostro centro e una maggiore connessione con noi stesse, in maniera serena e positiva. Solo in questo modo possiamo avere una visione più cristallina di ciò che stiamo provando e riuscire a ritrovare l’energia perduta senza dover chiudere le porte a doppia mandata, alla socialità.