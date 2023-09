A nsia da ritorno in ufficio il lunedì? Per affrontarla c'è il Bare Minimum Monday, nuovo trend di TikTok

Il lunedì non è un giorno semplice per nessuno e il Bare Minimum Monday sembra offrire la soluzione perfetta per affrontarlo al meglio. Questo trend di TikTok ha conquistato studenti e lavoratori, regalando una via di fuga dal giorno più detestato della settimana. Il segreto per superare indenni il tanto odiato lunedì? Adottare un approccio slow e minimalista, puntando sul silenzio e sulla scelta di abbandonare il web almeno per 24 ore.

Bare Minimum Monday, cos’è

Ma andiamo con ordine. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare spesso di Blue Monday, ossia del giorno più triste dell’anno, con tanto di consigli per superarlo. Poi è stata la volta del Sunday Blues, ossia della domenica precedente al ritorno in ufficio il lunedì, spesso trascorsa fra disperazione, irritabilità e apatia con il pensiero che si dovrà affrontare una nuova settimana.

Il Bare Minimum Monday offre un rimedio per sentirsi un po’ meno frustrati il lunedì. L’idea è partita da Marisa Jo, tiktoker che ha lanciato l’hashtag #BareMinimumMonday che è divenuto virale in breve tempo con milioni di visualizzazioni. Il suo consiglio? Approcciarsi al lavoro in modo lento e senza agitarsi troppo, impegnandosi solamente il minimo indispensabile. I principi da seguire, in sostanza, sono quelli del quiet quitting.

Come funziona

Come mettere in pratica i principi del Bare Minimum Monday? Per prima cosa andrebbe pianificata con attenzione la settimana che verrà proprio durante il week end. In questo modo saprai già a partire dalla domenica cosa ti accadrà nei giorni a venire e quali appuntamenti avrai. Scegli le attività, ma anche il guardaroba. La sera precedente al lunedì vai a dormire presto e punta la sveglia prima del solito. Questo ti consentirà di avere più tempo a disposizione per dedicarti ad alcune attività rilassanti come la meditazione o lo yoga. Se ti piace vai a correre oppure fai una lunga passeggiata in mezzo alla natura. Questi gesti ti permetteranno di fare il pieno di energia e di liberare la mente da stress, ansia e paura.

Quando è il momento di accendere il pc oppure di entrare in ufficio, il Bare Minimum Monday consiglia di seguire una regola semplice: “eat the frog” che significa “mangiate la rana come prima cosa”. Mark Twain infatti suggeriva di “mangiare la rana come prima cosa e niente di peggio succederà per il resto della giornata”. In sostanza il segreto sarebbe quello di svolgere subito l’attività che si teme di più. Scegliere di procrastinare il compito sarebbe un errore e porterebbe a vivere le ore successive con ansia e frustrazione. Una volta terminata questa attività, al contrario, si avrà la mente più libera e si potranno svolgere con leggerezza gli altri compiti, magari più piacevoli. Un altro consiglio è quello di concentrarsi sui pensieri positivi, cercando di non emanare vibrazioni negative. A pranzo mangiate qualcosa di buono e organizzate la pausa con i colleghi per chiacchierare, scambiarvi consigli e parlare di progetti interessanti.

Affronta il rientro in ufficio così

Che sia dopo una lunga vacanza o un week end divertente, tornare in ufficio non è mai semplice. Ecco quindi alcuni consigli e step per non farti travolgere da ansia e stress.

1. Fai 5 respiri profondi

Per entrare in un profondo stato di rilassamento e affrontare con la giusta calma il lunedì usa la tecnica 5 respiri. Un segreto per sgomberare al massimo la mente dai pensieri e lasciare spazio alla positività. Esegui una serie di inspirazioni ed espirazioni con le narici, assicurandoti che siano complete e sonore. Prova a percepire l’aria che passa attraverso la gola e i polmoni, gonfiando l’addome e cercando di fare rumore. Ti aiuterà a rilassare la mente, replicando il rumore delle onde.

2. Dedicati a te stessa

Dedicati del tempo, fissando i tuoi obiettivi e focalizzandoti su idee positive che ti daranno energia e forza per vivere il tuo lunedì. Per farlo inizia annotando su un diario tre cose per cui sei grata e ripetile ad alta voce. Impara le tue affermazioni e ripetile come un mantra dal risveglio sino all’ingresso in ufficio: saranno preziose!

3. Fai una doccia

Per allontanare lo stress e iniziare con grinta la giornata fai prima di tutto una doccia. Alzati dal letto e infilati sotto il getto: ti permetterà di attivare al massimo la microcircolazione e ti regalerà un super boost di energia!

4. Pratica sport

Il lunedì mattina per te alzarsi è una tragedia? Prova a fare un po’ di attività fisica per risvegliare i muscoli del corpo e riattivare la mente! Bastano anche solo 12-20 minuti di sport per fare il pieno di energia e cancellare lo stress. Ti permetterà di arrivare in ufficio con la mente sgombra, aumenterà i tuoi livelli di concentrazione e ti aiuterà a liberare le endorfine, neurotrasmettitori del benessere. Il risultato sarà un mix di leggerezza, energia e buonumore.

5. Non dimenticare la colazione

Per affrontare al meglio l’ansia del lunedì non dimenticarti di fare colazione. Non rimandare la sveglia, ma alzati qualche minuto prima e preparati una buona colazione. Una coccola quotidiana che farà bene a corpo e mente, donandoti le energie necessarie per vivere con grinta la giornata lavorativa.