S ono tantissimi i benefici dell’uscire dalla propria comfort zone. E se pensi che andare all’avventura abbia un che di spaventoso, non hai torto: è proprio quello il bello

Andare all’avventura significa prendere una decisione al di fuori della propria area di comfort. Significa fare un passo verso qualcosa di nuovo, ancora da scoprire e in tutta probabilità in grado di aprirci la mente.

Le donne e l’avventura non hanno mai storicamente avuto un grande feeling, ma questo significa poco. Le nuove generazioni di ragazze si stanno finalmente aprendo alla possibilità di fare un passo coraggioso, anche da sole, come può essere ad esempio un viaggio in solitaria. E questa è la direzione giusta per scoprire qualcosa di te che non ti aspetti, ovvero: puoi farcela con le sole tue forze.

La crescita individuale dell’andare all’avventura

In un mondo che tendenzialmente confina le persone, soprattutto le donne, in una certa area geografica circoscritta, spesso alle mura di casa o comunque ai soliti cinque o sei paeselli limitrofi, l’andare all’avventura è un atto di ribellione che ci meritiamo tutte.

Siamo in qualche modo attratte dai piaceri e dalla sicurezza, dalla stabilità della routine e delle cose che conosciamo e sappiamo non cambieranno. Al tempo stesso, l’avventura può aprire la mente e prepararci all’inevitabile cambiamento, e potrebbe perfino diventare un modo efficace per trovare la felicità, anche nel proprio piccolo.

Viaggiare per scoprire posti nuovi, per scoprire se stessi e per apprezzare meglio la bellezza delle cose semplici che ci circondano nella vita quotidiana. Insomma: andare all’avventura è tutto questo e molto altro. L’essenza dell’avventura è quella di sfidarsi, affrontare nuove difficoltà, trovarsi spesso in situazioni sconosciute e trovare il modo di affrontarle. “A cosa stavo pensando quando mi sono infilata in questo caos?”

Molto spesso l’idea stessa dell’incertezza ci spaventa più di quanto non lo faccia la difficoltà stessa. È attraverso questa dinamica che ogni donna trova davvero le risorse per guardare in faccia la vita, e raccogliere per sé un set di strumenti preziosi per apprezzare la vita, la propria compagnia, la solitudine e la bellezza di ciò che le piace davvero – senza la mediazione di un partner o del gruppo di amici.

Perché abbiamo paura di sfidarci?

Siamo creature abitudinarie e, in particolare le donne, vengono istruite sin dalla nascita, salvo poche eccezioni, a condurre una vita al sicuro, il più lontano possibile da situazioni di rischio. Anche se le cose lentamente cambieranno, tutto sommato agli occhi della società siamo ancora viste come il gentil sesso. E se vogliamo che questo senso di paura ancestrale ci abbandoni, dobbiamo imparare a guardare a testa alta verso l’avventura.

Non importa che tu voglia affrontare le rapide di un fiume, voglia immergerti in una cultura lontana, studiare all’estero o imbarcarti in un’impresa creativa: ogni avventura porta le sue prospettive e arricchisce la tua identità. Ti rende più forte non solo a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale.

L’avventura è un modo per uscire dalla “solita minestra” e dare colore alla nostra vita. Immagina un mondo di possibilità pronte ad essere colte, se solo riusciamo a disinnescare tutti quei se, quei però, quei: ho paura di…

L’avventura ci rende forti e indipendenti

L’avventura non è solo adrenalina e divertimento, è anche un modo per trasformare noi stesse in qualcosa di diverso. Anzi: la parola giusta è evolvere. L’avventura di fa evolvere. Quando ha risvolti positivi ci insegna a desiderare di ritagliare più tempo a ciò che amiamo, e quando le difficoltà si sopraffanno ci dà una lezione sui nostri limiti, e su come migliorarci.

Comunque la si guardi, ogni avventura è un successo che giace oltre a un fitto bosco di incognite. Fattori sconosciuti, ma non per forza spaventosi.

Questa strategia di crescita promuove la tua identità, mette alla prova i tuoi limiti e soprattutto ti aiuta a sviluppare tutte le tattiche necessarie a reagire davanti alle situazioni difficili, anche le più “normali” o più vicine alla tua vita di tutti i giorni.

Non è sempre facile vedere qualcosa al di fuori della propria sfera di conoscenze come un’opportunità, e non una potenziale minaccia. Tuttavia, l’avventura è davvero parte della tua crescita personale. Lo è perché è imprevedibile, può richiedere molto sforzo e non esclude mai il fallimento. A chi piace fallire? A nessuno, ovviamente. Ma sbagliare è anche uno dei pochi modi che abbiamo per crescere.

L’avventura ti permette di portare a galla le tue forze e le tue capacità, e di trovare il modo di cavartela anche quando la situazione sembra giocare a tuo sfavore. Quando sei da sola, infatti, non sei debole né vulnerabile: ti hanno cresciuta facendotelo pensare, ma in realtà sei una creatura splendida, piena di risorse e che ti sorprenderà trovando la più impensabile delle soluzioni. Anche quando non c’è nessun altro nelle vicinanze su cui fare affidamento.