U n hobby è un’attività che fa bene al corpo e alla mente, un passatempo che ti rende felice senza necessariamente avere un vantaggio evidente. È vivere per il gusto di farlo, ed è per questo che è così importante

Avere un hobby è la quintessenza della vita. È un’attività che non si fa per gli altri, per dimostrare qualcosa o per dare prova di sé. Lo si coltiva per sé, per il piacere di trascorrere del tempo con se stessi e per il puro gusto di intrattenersi con qualcosa che piace.

Un hobby non deve per forza essere utile: non deve tonificare il corpo, renderci più intelligenti, acculturati, più utili alla società, alla famiglia o al nostro lavoro. Un hobby è un’attività che intraprendiamo senza scopo di lucro o di profitto: la scegliamo perché la amiamo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa succede a corpo a mente se inizi a fare meditazione

Identikit dell’hobby al nostro tempo

In una società dove ci si sente obbligati sin dalla prima infanzia a intrattenere hobby “utili”, o comunque a trascorrere il nostro tempo libero per migliorare noi stesse, il concetto di passatempo, e il concetto di attività che ci piace, tende a smarrirsi nel senso del dovere.

Non tutte abbiamo la fortuna di ritrovare nella palestra o nell’attività sportiva un hobby. Il nostro hobby, inoltre, non dovrebbe mai coincidere con il lavoro: separare questi due aspetti della nostra vita ci rende persone più sane, migliori e soprattutto capaci di condurre vite non necessariamente focalizzate su una singola attività totalizzante, assoluta, e che prima o poi ci farà impazzire.

C’è un detto che dice: trasforma il tuo hobby nel tuo lavoro, e non lavorerai un singolo giorno nella tua vita. È una bella frase derivata dallo stampo capitalista che ci vuole sempre produttivi, sempre aggiornati, sempre ad alzare il PIL.

Però la verità è che se trasformi il tuo hobby nel tuo lavoro, lavorerai ogni giorno, ogni ora, ogni singolo minuto, e se anche da quell’attività inizialmente traevi piacere, in certi giorni ti diventerà talmente odiosa da non vederla più nei suoi lati positivi. Senza pause, senza sosta, senza compartimenti. Un problema non piccolo.

Un hobby è la bicicletta, la palestra, il fitness: però non deve per forza essere ciò che gli altri si aspettano da noi, perché il nostro corpo ne risulti migliorato, perché la nostra bellezza ne risulti revitalizzata. Un hobby è un’attività che si svolge perché è bello farlo, e perché ci dà piacere o ci disconnette per un po’ dalla nostra vita.

C’è chi ha un hobby e si diverte, e c’è chi lo ha trasformato nel suo lavoro, lo sfoggia su Instagram e su TikTok per far vedere agli altri quanto è bello, quanto è divertente, quanto la coinvolge e quanto la rende migliore. Tu quale sei?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Regali su misura per gli appassionati di bricolage

Perché avere un hobby?

Colorare, fare miniature, cosplay, il gaming, la lettura, il cucito. Non tutti gli hobby sono produttivi, ma non per questo sono meno degni di essere considerati tali. Fintanto che sprigionano la nostra creatività, fintanto che ci danno uno scopo, un obiettivo, un progetto, il nostro hobby è una valvola di sfogo sana e matura per la vita.

L’hobby è creatività, e quando crei, quando fai qualcosa non per farlo vedere agli altri, ma davvero per te stessa. È quello il momento in cui sei davvero felice. Dedicare il proprio tempo libero a un hobby è fondamentale per accrescere la creatività, migliorare l’umore e fornirci spunti nuovi, punti di vista diversi, interessi che non ci rendono per forza più belle o più utili. Ci rendono semplicemente più vicine a chi siamo davvero.

L’hobby è una pausa dal mondo. È un momento di sospensione dalle attività quotidiane in cui ti guardi dentro e impari a conoscerti, o identificarti, in ciò che ti piace davvero. Il benessere psicofisico deriva da questi momenti di tregua tra lavoro e vita privata, dove sì, l’equilibrio è importante, ma l’hobby ci rende davvero autentiche.

I benefici dell’avere un hobby

Ti rende capace di manifestare sicurezza e autostima Migliora la tua perseveranza Rilassa mente e corpo Ti mette in contatto con te stessa Ti aiuta a pensare al di fuori della solita scatola Ti insegna umiltà, empatia, e a misurarti con ciò che sai fare e ciò che non sai fare Ti permette di conoscere persone affini È un’abitudine sana

Non importa davvero quello che fai, purché tu lo faccia. Se non coltivi i tuoi hobby, non coltivi te stessa. E non ti preoccupare se i tuoi hobby cambiano con le stagioni, o ti sembra che ogni mese il tuo cervello si appassioni a qualcosa di diverso: segui il tuo percorso. Inseguiti. Scopriti. E lascia che sia il tempo a istruirti su ciò che rimane, e ciò che invece è stato solo un rito di passaggio.

Non c’è niente di male ad avere più di un hobby, o a cambiarli con il passare del tempo.