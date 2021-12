S drammatizzare e saper ridere di sé è certo una caratteristica positiva da coltivare. Tuttavia, quando l’autoironia è eccessiva, rischia di diventare un alibi per non lavorare su sé stesse

In genere, è considerata un pregio e, in effetti, l’autoironia è davvero una qualità molto positiva delle persone. Come in tante altre cose, tuttavia, un eccesso di questa caratteristica potrebbe indicare un malessere nascosto.

L’autoironia è una forma di umorismo, tradizionalmente inteso come un meccanismo di difesa emotivo molto potente. Quando è rivolto su noi stessi, questo meccanismo diventa ancora più efficace, quasi un incantesimo. Come tutte le formule magiche, tuttavia, può nascondere delle insidie, soprattutto quando il mittente e il destinatario del processo sono la stessa persona.

In sintesi, l’autoironia è davvero una qualità notevole, quasi un superpotere: se ce l’hai innata, tanto meglio. Se non ce l’hai, puoi provare a diventarlo con il tempo e un po’ di lavoro personale. Essere autoironica ti renderà migliore, perché i vantaggi del saper ridere di sé sono tanti, anche se è bene conoscere anche i rischi di chi è troppo autoironica.

Cosa si intende

Fare autoironia vuol dire saper ridere di sé stessi, poiché rivolgi a te stessa il tuo umorismo, in maniera sottile. Con il termine «ironia», infatti, s'intende l'utilizzo di parole che significano il contrario di ciò che si vuol dire realmente, lasciando comunque intendere il vero sentimento. Se rivolgi a te stessa o verso un tuo comportamento quell’ironia, stai facendo autoironia.

I benefici del ridere di te stessa

All’inizio del Novecento, era stato il padre della psicanalisi Sigmund Freud a inizio Novecento a dire che l'umorismo fosse il più potente meccanismo di difesa. Il celebre psicanalista sosteneva che proprio l’autoironia, ovvero l’umorismo rivolto verso se stessi, sarebbe il segreto della felicità. Insomma, che l’autoironia sia una caratteristica positiva da coltivare, lo hanno sostenuto in tanti. Ma quali sono i benefici di saper ridere di sé e di sdrammatizzare?

Ti aiuta ad accettarti

Anche se viviamo in un mondo che sembra tendere alla perfezione – magari solo apparente, come capita suoi social – non tutte possiamo essere brave in tutto. In altre parole, abbiamo tutte delle debolezze, anche se per qualcuno può essere più difficile accettarlo. Ecco, l’autoironia ti aiuta in questo senso, poiché ti libera dalla pressione del giudizio altrui e quindi ti spinge ad accettarti e amarti (e farti amare) così come sei.

Migliora l'autostima

Se ti accetti e ti vuoi bene come sei, con le tue debolezze e imperfezioni, non rischi di soffrire di bassa autostima. Scherzare, ridere e fare dell'umorismo su una figuraccia o su un lato negativo del nostro carattere contribuisce a a "esorcizzare" vergogna e timidezza. In questo modo, i tuoi punti di debolezza non prevalgono sui tuoi punti di forza, e così ti procuri la giusta carica per la tua autostima.

Ti rende più empatica

Per riassumete i vantaggi dell’autoironia, prova a pensare a delle reazioni a catena. Ogni conseguenza positiva del tuo essere autoironica è causa di un successivo vantaggio. Perciò, se sei autoironica, ti accetti e ti mostri come sei, con le tue imperfezioni, come detto prima. Questo non solo accresce la tua empatia, ma ti rende anche più empatica con gli altri. Se ti metti in discussione con l’autoironia in una conversazione, il tuo interlocutore capirà che hai abbassato le difese e sarà portato a fare altrettanto, anche perché favorirai un clima di accettazione e comprensione reciproca, che è anticamera dell’empatia.

Stimola la tua creatività

Oltre ad aiutarti ad accettarti, l’autoironia ti rende più creativa. Nel processo stesso di prenderti in giro, le parole in modo inedito e originale, seguendo la comunicazione ironica, per cui dici una cosa quando in realtà sottintendi un altro significato e un messaggio differente. Questo, per l’appunto, ti rende più creativa.

I benefici per l’organismo

È vero che ridere è la miglior medicina, lo dice la scienza. Molti studi hanno infatti evidenziato come la risata favorisca l'aumento della produzione di serotonina ed endorfine, sostanze in grado di alzare il tono dell’umore. Questo processo naturale rende la risata un vero antidepressivo naturale, capace di influenzare positivamente lo stato psicofisico delle persone. Inoltre, ridere aiuta a contrastare gli ormoni dello stress, contribuendo ad abbassare il loro livello. Riducendo lo stress (anche attraverso le migliori tecniche di gestione), si abbassa il livello del cortisolo (ormone responsabile dell'infiammazione cellulare e dell'accumulo di grasso addominale) e rafforzi anche il sistema immunitario che viene così rafforzato e stimolato.

Tutto questo, naturalmente, è valido (anzi, forse perfino di più) se le risate sono causate dall’autoironia.

I rischi dell’eccesso

A questo punto, sarai convinta che l’autoironia è una caratteristica positiva che dovresti coltivare. È vero, ma senza esagerare, perché l’eccesso potrebbe trasformare una dote in qualcosa di meno positivo.

Il rischio delle persone esageratamente autoironiche, infatti, è quello di cadere nel cinismo o nell’immobilità, diventando quasi una caricatura di sé. L’eccessiva autoironia può essere usata come un alibi per non dover essere costrette a cambiare o a migliorarsi. Va bene sdrammatizzare su di sé, ma questo non deve bloccare la tua voglia e motivazione di correggere quello che è in tuo potere migliorare.