D al sorriso alla gentilezza, sino a un particolare profumo: ecco quali sono le attitudini che tutti ritengono attraenti

Così immediata, così catalizzante eppure così difficile da descrivere. L’attrazione è una fascinazione talmente profonda e così ipnotica che quando la si prova la si riconosce immediatamente. Perché la proviamo? Di fronte a quali gesti e comportamenti siamo più inclini ad essere attratti da qualcuno? Forse non lo sapevate ma esistono attitudini che tutti ritengono attraenti o per lo meno, la maggior parte delle persone.

Si tratta di modi di fare, gestualità, parole, sguardi pregni di un magnetismo da cui è difficile non farsi travolgere. Ecco quindi quali sono le attitudini che tutti ritengono attraenti e come capire se ne siamo attratte anche noi.

Il potere della gentilezza

Per aprire la nostra lista di attitudini che tutti ritengono attraenti decidiamo di scomodare il filosofo e drammaturgo romano Seneca, il quale scrisse che “Ovunque vi sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza”. E questo non solo è assolutamente vero, ma si rivela anche fonte di grande attrazione. Avere modi gentili e in generale un’attitudine cordiale correlata a gesti premurosi, può portare ad attrarre moltissimo le persone che abbiamo di fronte. Moltissime persone sono attratte in modo profondo dalla cortesia e dal garbo che si emanano attraverso tutta una serie di comportamenti percepiti come amabili, educati e affettuosi. E anche se non si parla di attrazione, si tratta di un modo di fare capace di bendisporre chiunque.

La bellezza di un sorriso

Questa seconda attitudine è probabilmente la più nota. Alzi la mano chi non è mai stato conquistato dalla bellezza di un sorriso! È praticamente impossibile non esserlo. Il sorriso esprime positività, cordialità, apertura verso l’altro. Illumina chi lo fa e chi lo riceve ed è estremamente attrattivo. Subire il fascino del sorriso vuol dire essere conquistati da un’ondata di apertura, fiducia, spensieratezza e ottimismo, tutti fattori che conquistano e che occupano un posto d’onore nella lista delle attitudini che tutti ritengono attraenti.

Profumi e colori

Passiamo ora a qualcosa che si allontana dai gesti e dai modi e che ha più a che fare con le nostre scelte personali. Sì, perché tra le attitudini che tutti ritengono attraenti ce ne sono due davvero particolari e molto specifiche. La prima è legata al mondo delle fragranze, alla nostalgia dei ricordi del passato che abbraccia la sfera delle note olfattive. Parliamo del profumo alla vaniglia. Lo sapevate che le note vanigliate risvegliano piacevoli ricordi legati all’infanzia? Non solo, la vaniglia è generalmente percepita come un'ottima essenza e indossarla sublimerebbe la potenza dei feromoni naturali emanati dal nostro corpo.

Il risultato? Un potere magnetico unico! Discorso simile per il modo di vestire, e ciò che vogliamo comunicare. Ognuna di noi ha il proprio stile e la volontà di seguire o meno le tendenze. Ma stile e tendenze a parte, c’è un colore che catalizza l’attenzione più di altri e che può far letteralmente girare la testa: si tratta del rosso.

Indossare un abito rosso, un rossetto rosso o puntare in generale su qualcosa di rosso, secondo una ricerca dell’Università di Rochester renderebbe le persone molto più seducenti agli occhi di chi hanno di fronte. I motivi? Si tratta soprattutto di segnali legati sia al significato del colore rosso, simbolo assoluto dell’amore, ma anche all’eccitazione sessuale simboleggiata proprio da un colore che si rivela essere proprio quello di cui le gote si colorano quando si prova euforia, imbarazzo e appunto, eccitazione.

Ispirare fiducia e avere fiducia in se stessi

Film, libri, testi musicali, ci portano a credere che essere troppo rassicuranti non sia poi così affascinante. Niente di più sbagliato! Nella lista delle attitudini che tutti ritengono attraenti rientrano anche l’ispirare fiducia e il dare e avere fiducia. Ispirare fiducia vuol dire essere percepiti come persone capaci di essere un supporto concreto per chi è vicino. Significa essere capaci di incoraggiare, infondere sicurezza e tranquillità mostrandosi come un punto fermo su cui fare affidamento sempre.

Le persone affidabili proprio perché non vengono percepite come ciniche e disoneste riescono a creare più facilmente un legame profondo, sia in amicizia che nelle relazioni romantiche, portando i rapporti a un livello più intimo e intenso, con molta più facilità. Discorso analogo vale per l'avere fiducia in se stessi e negli altri.

Questa predisposizione influenza moltissimo la sicurezza di sé, sicurezza che dall’esterno viene percepita come estremamente seducente e attrattiva. Avere fiducia nelle proprie potenzialità fa sì che inevitabilmente la si proietti anche sulle persone di cui ci circondiamo che saranno positivamente influenzate da tutto questo, oltre che inevitabilmente affascinate.

Ascolto attivo

Fondamentale per avviare una comunicazione empatica ed efficace, l’ascolto attivo entra di diritto nella lista delle attitudini che tutti ritengono attraenti. Il perché è presto detto. Essere buoni ascoltatori fa percepire alla persona ascoltata il nostro reale interesse nei suoi confronti, mettendola completamente a suo agio. Dare importanza alle parole in un dialogo fa capire a chi riceve la nostra attenzione che stiamo dando valore a ciò che cerca di esprimere e che lo facciamo con estrema trasparenza e sincerità. E tutto ciò risulta estremamente catalizzante.