N e esistono diverse tipologie, possono cambiare nel tempo, ci stimolano a migliorare e a trovare uno scopo. Alcune sono autentiche, altre meno. Ma in ogni caso le aspirazioni sono preziosissime e vanno coltivate

C'è chi aspira a cambiare in meglio il mondo, chi punta tutto su fama e ricchezza, chi mette al primo posto il raggiungimento della consapevolezza interiore. Tante diverse aspirazioni accomunate dal desiderio di conseguire obiettivi a lungo termine. Non potremmo farne a meno, sono uno dei motori dell'esistenza, ci aiutano a trovare uno scopo, ci motivano e ci stimolano a coltivare la speranza in un futuro migliore.

Non è detto che rimangano uguali per tutta la vita, spesso cambiano insieme a noi. E non è nemmeno detto che siano sempre benefiche, soprattutto quando riflettono desideri non autentici, condizionati dal contesto circostante. Ecco allora che cosa sono le aspirazioni e perché è importante averle.

Sono desideri, speranze, obiettivi a lungo termine

Le aspirazioni vengono solitamente descritte come desideri e obiettivi a lungo termine che ci aiutano a fare scelte di vita e a darci uno scopo. Sogni, speranze, visioni per il futuro che ci motivano a migliorare, inducendoci ad adottare comportamenti allineati con le aspirazioni stesse.

Si realizzano sempre? La risposta è no e i motivi sono molteplici. Succede perché possono cambiare nel tempo o perché non ci impegniamo concretamente a raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo caso le aspirazioni rimangono solo sogni ad occhi aperti. Ciò nonostante, sono pur sempre preziose.

Esistono molteplici tipologie di aspirazioni

Le aspirazioni possono essere di molteplici tipologie e la primissima distinzione è tra quelle intrinseche ed estrinseche. Le aspirazioni intrinseche ci aiutano a soddisfare specifici bisogni psicologici mentre quelle estrinseche riguardano il raggiungimento di obiettivi strumentali. Aspirazioni sociali, familiari e di abilità sono tutte intrinseche. Rientrano in questa categoria, per esempio, l'aspirazione ad avere amicizie e relazioni significative con gli altri, l'aspirazione al matrimonio, a diventare talentuosi in qualche ambito o quelle correlate alla crescita personale.

Sono invece estrinseche le aspirazioni di tipo finanziario, per esempio il desiderio di raggiungere determinati obiettivi economici, e quelle di popolarità, che ci spingono a desiderare la fama e il successo. Esistono anche aspirazioni a metà strada fra le une e le altre, come quelle professionali. Tutto dipende dai motivi che ci spingono a intraprendere una certa carriera: se a motivarci sono principalmente il desiderio di fama e ricchezza, allora prevarranno gli elementi estrinseci. Viceversa, quando i nostri obiettivi sono correlati alla consapevolezza interiore o al desiderio di contribuire e migliorare il mondo in cui viviamo.

Sono simili ma non identiche a obiettivi e ambizioni

Obiettivi a breve e lungo termine non sono la stessa cosa e le aspirazioni rientrano solo nella seconda tipologia. Difatti anche portare a termine un lavoro assegnato, finire di leggere un libro, fare sport due volte a settimana, sono obiettivi, ma hanno poco a che fare con le vere e proprie aspirazioni. Che per essere considerate tali, devono guardare al futuro, proiettandosi in un lungo periodo e non nell'immediato, e avere un significato più ampio.

Che dire invece dell'ambizione, termine spesso utilizzato come sinonimo di aspirazione? Sicuramente le assomiglia ma è importante sottolineare che non tutte le ambizioni sono automaticamente aspirazioni. Anche perché queste ultime non implicano necessariamente un'azione, ma capita che rimangano pure fantasie se le persone che vi aspirano non si impegnano a realizzarle concretamente.

Non tutte le aspirazioni sono autentiche

Non tutte le aspirazioni sono autentiche, non tutte corrispondono a ciò che desideriamo realmente. Accade quando, influenzate dal contesto circostante, aspiriamo a ideali e obiettivi che non fanno davvero per noi. Ma anche quando puntiamo su desideri impossibili e non realistici, illudendoci che solo così potremo raggiungere la vera felicità. O viceversa quando le nostre aspirazioni vengono castrate da un contesto frustrante e per timore di non essere all'altezza di desideri di un certo tipo, finiamo per accontentarci di poco.

Quindi anche le aspirazioni possono rivelarsi ingannevoli ed ecco perché è così importante coltivare innanzitutto la consapevolezza di sé e l'autoaccettazione, che possono guidarci nella scelta di aspirazioni allineate con la nostra natura profonda. E al tempo stesso aiutarci a distinguerle, incoraggiandoci ad andare oltre le pressioni sociali e culturali del contesto in cui viviamo.

Le aspirazioni autentiche sono importanti perché ci motivano e ci danno uno scopo

Le aspirazioni sono importanti perché ci danno uno scopo, ci aiutano a migliorare, ci motivano a raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente. Sono fonte di entusiasmo, di ottimismo e positività, non solo alla fine del percorso, quando finalmente esaudiamo i nostri desideri, ma anche durante il viaggio che intraprendiamo per arrivare alla meta prefissata. Sicuramente complesso e pieno di sfide ma anche molto appagante.

Certo, a volte le aspirazioni possono causare delusioni, ma dovremmo smettere di sognare, sperare e porci obiettivi a lungo termine per timore di fallire? Ovviamente no. E anche se le aspirazioni nascondono, come ogni altra cosa, dei lati oscuri piuttosto insidiosi, che con l'esperienza possiamo imparare a riconoscere, vale pur sempre la pena di aspirare a qualcosa!

