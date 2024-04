C osa significa avere delle amicizie a basso mantenimento e perché non bisogna sottovalutare questo tipo di rapporti soprattutto in età più adulta.

Chi trova un amico trova un tesoro, dicono. Ma chi trova delle amicizie a basso mantenimento è decisamente ancora più ricco. Il motivo? Nulla a che vedere con la poca importanza che si da all’altro o il poco impegno messo nel coltivare l’amicizia stessa, cosa che si potrebbe pensare riferendosi al termine “basso mantenimento”.

Si tratta piuttosto di amicizie che implicano una profonda comprensione delle parti, che non necessitano di conferme costanti e di attenzioni e presenza quotidiana. Ma che si mantengono nel tempo forti del rispetto, della fiducia e dell’affetto reciproco e profondo che si ha. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta: in questo articolo scopriamo cosa sono le amicizie a basso mantenimento e perché sono un tesoro, nel vero senso della parola.

Cosa significa amicizie a basso mantenimento

Come già chiarito (ma è sempre meglio ribadirlo) quando si parla di amicizie a basso mantenimento non si deve in alcun modo pensare che ci si stia riferendo a dei rapporti di poco valore o che danno poco a livello reciproco. Anzi, sono forse esattamente il contrario. Delle relazioni consolidate, in cui alla base ci sono rispetto, fiducia, presenza e affetto. Anche senza il bisogno di comunicarselo di frequente e senza la necessità di doversi vedere o sentire costantemente. Amicizie che non hanno bisogno di dimostrazioni ma che semplicemente esistono e ci sono a prescindere da tutto.

Un rapporto autentico, quindi, e che dà un senso concreto al famoso detto che “chi trova un amico trova un tesoro”. Poiché non c’è nulla che intacchi il valore di queste amicizie, tanto meno la scarsa presenza o il tempo anche sporadico che si passa insieme. Amicizie a bassa manutenzione nel vero senso del termine, che non hanno bisogno di essere alimentate quotidianamente per non farle spegnere. Ma che ardono di una fiamma sempre accesa e pronta ad animarsi ogni qualvolta si passa del tempo insieme, rinnovandosi di volta in volta.

Che tipo di amicizia è

Un’amicizia che, quindi comprende quanto possa essere difficile, soprattutto in età adulta, bilanciare la relazione con le tante altre responsabilità e impegni che si hanno nella vita, tra lavoro, famiglia, hobby, ecc. Ma che non pretendono nulla di più ciò che si è in grado di dare e che, soprattutto, non fanno sentire il tempo trascorso dall’ultima volta che ci si è visti, nemmeno quando si tratta di mesi.

Ma non solo. Perché le amicizie a basso mantenimento sono anche quelle in cui entrambe le parti cosa vuol dire rispetto, si in termini di confini che di accettare l’altro per quello che è, senza cercare di cambiarlo e senza giudizio. Dei rapporti dalla profonda comprensione e in cui tutto è facile, spontaneo, libero e sincero.

Come riconoscere un’amicizia a basso mantenimento

Come dire, saranno pure a basso mantenimento, ma queste amicizie in quanto a valore raggiungono dei livelli altissimi. E questo perché sono relazioni sane e che si fondano su valori altrettanto sani.

La differenza principale che si ha in questa tipologia di relazioni di amicizia rispetto a quella con un amico ad alta “manutenzione”, infatti, sta proprio nel fatto che questo approccio sano manca, tanto che gli amici di questo genere tendono a prosciugare le energie di chi hanno accanto. Chiamando milioni di volte, scrivendo messaggi a ripetizione, insistendo per uscire quando avete già detto di non potere o di non avere voglia, facendo sentire in colpa per aver cancellato un incontro o per aver cambiato piani o programmi.

E che di fatto manifestano tutta una serie di paranoie e aspettative da parte della persona che avete davanti che possono diventare pressanti e difficili da gestire, complicando l’amicizia stessa e rendendola meno fluida di quello che dovrebbe essere per considerarsi sana e a basso mantenimento.

Come dire, ognuno è libero di avere gli amici che vuole, ma tenere a mente l’importanza sia in termini di valore che di libertà delle amicizie a basso mantenimento è un tassello importante se ci si vuole circondare di persone presenti ma nel modo giusto, rispettosamente e serenamente.