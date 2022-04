I l solo pensiero di metterti al volante ti provoca un attacco d'ansia? Forse soffri di amaxofobia: cos'è la paura di guidare e come si supera questa fobia

Se stare dietro al volante ti suscita ansia, potresti soffrire di amaxofobia. Si tratta della paura di guidare, una condizione che, quando accompagnata da una determinata durata e sintomatologia, può diventare perfino invalidante. Secondo gli esperti, compare sia nella popolazione femminile sia in quella maschile di tutte le fasce d’età e livello socio-culturale. Tuttavia, è frequente che si sviluppi tra soggetti che hanno da poco preso la patente.

Ovviamente, si tratta di una situazione di disagio che può anche interferire negativamente nella vita delle persone, rendendo inutile la patente e facendole sentire in ansia al solo pensiero di guidare. Soprattutto è una condizione che può fortemente ostacolare la libertà di movimento e l'Ecco cosa è davvero l’amaxofobia e come si può superare questo problema.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si supera la paura di fidarsi degli altri?

La paura di guidare o amaxofobia

L’amaxofobia è la paura di guidare l’automobile (o qualsiasi automezzo). Il termine, infatti, arriva dall’unione di due parole in greco antico: ἅμαξα (si legge «hàmaxa» e significa «carro») e φόβος (si legge «phobos», cioè «paura»). Significa quindi il rifiuto di origine irrazionale a condurre un determinato mezzo di trasporto.

Clinicamente, è possibile classificare l’amaxofobia, nel DSM-5 (manuale diagnostico di psichiatria) come «fobia specifica del sottotipo situazionale». Per parlare di fobia specifica ad ogni modo questa condizione deve durare almeno 6 mesi, deve rappresentare una importante interferenza a una normale vita sociale ma anche lavorativa, e deve manifestarsi come una paura irrazionale e sproporzionata.

In altre parole possiamo distinguere tra un semplice timore di mettersi alla guida - che può essere normalissimo specie se si è alle prime armi - e quello che è invece una sorta di terrore irrazionale.

Come si manifesta

L’amaxofobia si può presentare in diverse situazioni e con modalità differenti. Secondo gli psicologi, la paura di guidare si può manifestare nella realtà o nelle fantasie anticipatorie dei soggetti, in condizioni specifiche con differenze che coinvolgono altre persone nella manifestazione del problema. Per esempio, si possono distinguere queste forme di amaxofobia, che sono anche modalità diverse di stimoli della fobia:

paura di guidare da soli;

paura in assenza di una specifica persona al proprio fianco;

paura di guidare di notte o quando è buio;

quando piove;

in autostrada su strade a scorrimento veloce;

timore di attraversare gallerie

paura di valicare ponti, in particolare se alti o lunghi (luoghi dai quali sarebbe difficile o impossibile uscire in caso di necessità);

paura di trovarsi in mezzo a un traffico in cui ci si può trovare bloccati o rallentati mentre si è alla guida;

timore di allontanarsi oltre una certa distanza da casa.

C’è poi una forma di paura a sé stante: quella di impazzire alla guida e/o essere colti da un raptus rischiando, così, di investire veicoli o pedoni oppure trovarsi coinvolti in incidenti stradali.

I sintomi

La paura di guidare può manifestarsi a livello emotivo, fisiologico, del pensiero e del comportamento. Quando vengono coinvolte tutte queste dimensioni di sintomi, infatti, si definisce l’amaxofobia una fobia specifica. Nello specifico, i sintomi possono distinguersi:

a livello emotivo:

L’ansia anticipatoria che si manifesta con preoccupazione intensa solo all’idea di dover guidare;

a livello fisiologico

Si possono avvertire diverse reazioni di disagio psichico e di agitazione emotiva come senso di confusione, tensione nei muscoli, nodo alla gola, tachicardia, aumento del ritmo respiratorio, senso di vertigine, sensazione di mancanza d’aria, disturbi gastrici o urinari, diarrea, nausea, senso di soffocamento, sudorazione eccessiva e tremiti, fino all’attivazione di un vero e proprio attacco di panico con paura di svenire o di morire;

a livello del pensiero

Emergono fantasie negative prima di salire in auto o solo all’idea di guidare;

a livello comportamentale:

Sono frequenti reazioni di evitamento con la messa in atto di strategie alternative per evitare il problema.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si affronta la paura del cambiamento?

Come supere la paura di guidare

L’amaxofobia, anche nelle sue forme più invalidanti, non è una condizione permanente. Importante è effettuare la diagnosi della paura di guidare, per poter affrontare il problema e superarlo.

Diagnosi

La paura di guidare può essere affrontata con l'aiuto di psicologi e psicoterapeuti. La valutazione preliminare è fondamentale per comprendere i motivi alla base del disagio e inquadrare il problema all'interno della storia di vita del soggetto, oltre a stabilire, il trattamento più adeguato al singolo paziente.

Terapia

A seconda della gravità del quadro clinico, la paura di guidare può essere affrontata in modo efficace con tecniche di rilassamento e psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale. Entrambi gli approcci hanno l'obiettivo di indurre il paziente a razionalizzare la propria fobia e riconoscere di possedere le abilità necessarie per riprendere la guida. Nei casi più lievi di amaxofobia, si possono provare delle tecniche di rilassamento prima di mettersi alla guida, cercando di concentrarsi sulla possibilità di reagire ai pensieri ansiogeni. L'importante è cominciare il cambiamento, senza paure ulteriori.