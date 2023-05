Alzarsi molto presto la mattina: quali sono i benefici mentali?

H ai mai pensato di alzarti presto la mattina? Scopri tutti i benefici mentali e impara a puntare la sveglia all'ora giusta!

Meno stress, zero ansie e più tempo per te: forse non ci hai mai pensato, ma alzarsi molto presto la mattina presenta moltissimi benefici sia mentali che fisici. Per riuscirci parti dalla giusta routine che ti permetterà di andare a letto sempre alla stessa ora e non arrivare a chiudere gli occhi a notte fonda.

Per prima cosa punta la tua sveglia alla stessa ora ogni giorno, questo ti aiuterà a sincronizzare al meglio il ritmo sonno-veglia. Nel corso della giornata passa più tempo possibile all’aperto, la luce del sole infatti stimola al massimo la produzione degli ormoni che permettono di regolare il ritmo circardiano. Un aiuto può arrivare anche dall’attività fisica, pure a basso impatto e purché non venga svolta prima di dormire.

Poco prima di metterti a letto regalati un po’ di relax, l’adrenalina infatti rende attivo il sistema nervoso e ti impedisce di riposare bene. Di addio pure a smartphone, tablet, tv e pc: la luce di questi dispositivi elettronici infatti può rendere difficile l’addormentamento e ritardare il risveglio. Concediti invece una coccola, come un buon libro oppure un bagno caldo, e preparati a goderti tutti i benefici mentali di svegliarsi presto. Non ci credi? Prova e vedrai!

Ti permette di organizzare al meglio la tua giornata

Se ti svegli presto avrai più tempo a disposizione per portare a termine tutti i compiti della giornata. Hai mai fatto caso che quando ti svegli tardi hai l’impressione che il tempo non basti mai? Beh, se la sveglia suona prima avrai molte più ore per occuparti delle questioni di lavoro, sbrigare le faccende domestiche e dedicare un po’ di relax a te stessa.

Puoi mangiare di più (grazie al metabolismo)

Nelle primissime ore del giorno il nostro metabolismo è accelerato. Per questo il corpo brucia le calorie molto più in fretta, consentendoti di mangiare di più e di toglierti anche qualche piccolo sfizio. Numerosi studi scientifici infatti hanno dimostrato che quando dormiamo il metabolismo rallenta entrando in una sorta di stato di “riserva”. Si riattiva solamente al momento del risveglio. Il risultato? Potrai concederti una ricca colazione, mangiando quello che ti piace di più e iniziando così la giornata col piede giusto senza doverti privare di nulla.

Hai l’occasione per fare sport

Quante volte hai detto che ti saresti allenata, ma non l’hai mai fatto? Se inizierai ad alzarti presto potrai invece iniziare un piccolo programma di allenamento. Magari una piccola lezione di yoga o una corsa. Lo sport di prima mattina permette non solo di tenersi in forma, ma anche di migliorare l’umore. Si tratta del miglior rimedio per liberare le endorfine e migliorare l’umore, allontanando stress e pensieri che spesso ci assalgono al risveglio.

Migliori l’umore

Svegliarsi presto permette inoltre di migliorare l’umore. Ti sentirai più forte, energica e per la prima volta non in ritardo perenne! Facci caso, chi si alza presto non ha mai l’ansia di non riuscire a fare tutto perché ha molto più tempo a disposizione per fare ciò che ha in programma. Potrai goderti con calma tutti i momenti della giornata senza affaticarti troppo, di conseguenza la tua salute mentale avrà grandi benefici.

Sei più calma

Non fare ogni cosa di fretta e con l’ansia di non farcela ti permetterà di affrontare ogni cosa con più calma. Poche ore corrispondono a una corsa continua contro il tempo, mangiando degli snack al volo e correndo fra i vari impegni senza avere nemmeno un minuto di pausa. Essere multitasking, ormai lo sappiamo, non fa che aumentare ancora di più lo stress. Se ti alzi presto invece ti accorgerai che non solo il tempo non ti sfugge, ma anche il tuo atteggiamento mentale sarà diverso e ti sentirai molto più calma.

Puoi sfruttare il tuo cervello al massimo

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che nelle primissime ore del mattino le funzioni cerebrali sono intensificate. Al risveglio, al livello di chimica, il cervello risulta molto più reattivo e attivo. Ciò vuol dire che avrai molta più energia, forza nell’affrontare qualsiasi problema e lucidità mentale. Non a caso il mattino da sempre viene considerato il momento migliore per studiare oppure per creare.

Hai meno ansia

Troppa fretta provoca ansia e stress. Per non raggiungere un punto di rottura il segreto è rallentare il ritmo e concedersi un po’ di relax. Il segreto è proprio alzarsi presto per sfruttare al meglio tutta la giornata senza doversi affaticare.

Dormi meglio

Se ti alzi presto significa che andrai anche a dormire presto. Questo ti permetterà di dormire meglio e di regalarti un sonno riposante e tranquillo. Alcune ricerche hanno dimostrato che l’abitudine di svegliarsi prima la mattina permette di rallentare il ritmo cardiaco, rendendo i battiti cardiaci durante il riposo meno sincopati e regolari.