A llontanare chi ci sminuisce non è sempre facile. Scopriamo come riuscire a farlo e come ritrovare l’autostima perduta

Sentirsi sminuite fa soffrire e innesca tutta una serie di dinamiche che possono minare pesantemente la nostra autostima. Per evitare di entrare in un loop fatto di sensi di colpa, paura del rifiuto e inadeguatezza, spesso è necessario allontanare chi ci sminuisce. E se a parole tutto questo può sembrare semplice, nei fatti potrebbe non esserlo. Le persone che tendono a svalutarci sono infatti, in molti casi, le stesse persone che fanno parte della nostra vita quotidiana.

Familiari, amici, colleghi, partner che virando verso evoluzioni tossiche arrivano a farci del male colpendo la nostra autostima, denigrandoci, minimizzando le nostre paure, non dando peso a ciò che pensiamo e svalutando ogni nostra azione. Liberarsi da queste dinamiche destabilizzanti è fondamentale per ritrovare il nostro equilibrio e la fiducia in noi stesse. Ecco come allontanare chi ci sminuisce e tornare a riconoscere il proprio valore.

Il potere della sincerità

Quante volte capita di sentirsi impotenti di fronte a critiche e recriminazioni continue? E quando tutto questo proviene da chi dovrebbe amarci incondizionatamente allora il dolore è ancora più forte. Il problema non risiede in una singola critica o in una recriminazione isolata, risiede piuttosto in una svalutazione continua, spesso surrettizia, che lascia una scia di frustrazione, angoscia, senso di inadeguatezza, vergogna e paura di non essere mai all’altezza delle situazioni. Ed è proprio per liberarsi da tutto questo che si rivela necessario allontanare chi ci sminuisce. Il primo passo per farlo? Esprimersi con sincerità.

Come abbiamo detto più volte, l’ascolto attivo così come la comunicazione empatica e onesta, possono fare la differenza nelle relazioni e possono darci una grande mano anche quando ci sentiamo sminuite. A lavoro la modalità in cui svolgete i vostri task è costantemente messa in dubbio dal vostro collega? Parlatene apertamente affrontando insieme l’argomento e spiegando come e perché vi sentite sminuite dalle sue parole.

Non nascondetevi, siete voi la parte lesa ed è giusto sottoporre all’attenzione di chi vi sta facendo del male, quello che provate e la sofferenza che vi sta arrecando. A svalutarvi ripetutamente è il vostro partner? È una red flag da non sottovalutare ed è importante parlarne in maniera aperta e onesta e prendere in considerazione l’idea di intraprendere insieme un percorso di terapia di coppia o di troncare la relazione.

Concentrati su te stessa

Riconoscere il proprio valore, stimarsi, amarsi è importantissimo per respingere, a mo’ di scudo, tutte le possibili conseguenze negative che scaturiscono dall’essere costantemente sminuite. Preservare la propria autostima e il proprio benessere psicofisico è vitale ed è l’unico modo che abbiamo per ricordare a noi stesse quanto valiamo, ogni giorno. Con questo non stiamo dicendo che ogni giorno si possa o si debba avere lo stesso grado di positività e fiducia in se stesse, ma che nonostante gli inevitabili up&down che fanno parte della vita, non bisogna mai smettere di credere in ciò che si è, nel proprio potenziale e nel proprio inestimabile valore.

Concentrarci sulla nostra persona, sul nostro carattere, sui nostri punti di forza e sul supporto che siamo in grado di dare a chi ci circonda, può fare una grande differenza quando ci troviamo di fronte a persone che ci svalutano. Coltivando l’autostima sarà molto più semplice allontanare chi ci sminuisce, in maniera del tutto naturale. Perché? Perché grazie a questo allenamento costante, le critiche che ci verranno mosse saranno in grado di infastidirci, di farci soffrire momentaneamente, ma non di farci mettere in dubbio quanto valiamo, consce di ciò che siamo e della nostra preziosa unicità.

Allontanare chi ci sminuisce depotenziandolo

Per allontanare chi ci sminuisce spesso è sufficiente depotenziare chi abbiamo di fronte. Chi tende a denigrare e sottostimare le persone, spesso lo fa per rinvigorire il proprio ego. È un comportamento tipico, ad esempio, del profilo del narcisista overt che sminuisce le sue vittime proprio per rinforzare se stesso.

Stai lontano dalle persone che cercano di sminuire le tue ambizioni. Le persone piccole lo fanno sempre, ma quelle veramente grandi ti fanno sentire che anche tu puoi diventare grande. Mark Twain

Depotenziare questo comportamento tossico può rivelarsi un’arma molto potente per liberarsi da dinamiche altrettanto pericolose. Come riuscire a farlo? Comprendendo che stiamo facendo i conti, a tutti gli effetti, con un comportamento manipolatorio che deve necessariamente cessare. Per questo impariamo a non cedere alle provocazioni, evitiamo di entrare in un gioco al massacro che non farà altro che portarci a una deriva pericolosa.

Informiamoci il più possibile sulle red flags da riconoscere e, anche tramite l’aiuto di un professionista, cerchiamo di acquisire tutti gli strumenti utili a smascherare chi ci sta sminuendo (in maniera furtiva e subdola o palese) e a depotenziarlo sin da subito. Allontanare chi ci sminuisce può davvero cambiare il corso degli eventi portandoci finalmente a ritrovare l’autostima persa e una rinnovata fiducia in noi stesse.