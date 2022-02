Perché è importante allontanare chi non ci apprezza davvero

A volte non ce ne accorgiamo, ma siamo spesso a contatto con persone negative che non fanno altro che svilirci. Oggi scopriamo insieme perché dobbiamo allontanare chi non ci apprezza

La vita è troppo breve per avere a che fare con persone che non fanno altro che svilirci o farci del male. Ma non è sempre facile allontanare chi non ci apprezza, perché spesso si tratta di persone a cui siamo molto legate, a volte anche in modo un po' tossico. Potrebbero essere nostri "amici" o il nostro partner, magari anche un parente stretto.

Non è semplice fare un bel respiro e prendere finalmente le distanze, ma un buon modo per cominciare è scoprire perché è giusto non frequentare queste persone e come capire quando una persona ci sta facendo del male. Scopriamo perché allontanare chi non ci apprezza ci permetterà di sbocciare e di amarci di più.

Chi ama non abbandona

Sembrerà banale, ma le persone che ci apprezzano veramente non ci abbandonano. Le persone care cercano di sostenerci anche nei momenti peggiori ed esultano con noi nei momenti di gloria. Può capitare che gli amici non ci siano in ogni momento, perché anche loro hanno i loro periodi negativi, ma quando queste persone spariscono ogni volta che abbiamo bisogno di loro, allora allontanarle è il modo migliore per stare meglio.

Non sprechiamo tempo ed energie con chi non ha il desiderio di starci accanto e magari riappare solo nei momenti più tranqulli o quando ha bisogno di qualcosa. Riconosciamo le persone che sono lì per noi e facciamo in modo di poter dare il massimo per loro.

Chi non ci apprezza sminuisce i nostri traguardi

Restare accanto a qualcuno nel momento del bisogno è importante, ma bisogna anche gioire dei suoi traguardi. Infatti, chi non ci apprezza tende a sminuire le nostre vittorie, magari facendo paragoni con altre persone o con sè stesso.

Per queste persone i nostri traguardi non sono nulla di che, anzi per loro abbiamo solo fatto il nostro dovere. Dal loro punto di vista, ci siamo limitati a fare qualcosa che chiunque avrebbe potuto fare, quindi è inutile festeggiare.

I più subdoli arrivano anche a deriderci nel momento in cui raggiungiamo qualcosa di grande per noi. Abbiamo studiato e lavorato tanto per poter raggiungere il nostro traguardo e nel frattempo loro sminuiscono il nostro talento e il nostro successo.

Spesso questo atteggiamento è figlio di una profonda insicurezza, ma non deve portarci a giustificare chi si comporta così. A nessuno piace pagare il conto del tavolo degli altri, quindi il passato delle persone che non ci apprezzano non deve gravare su di noi.

Non dobbiamo amare chi non ci ascolta

Tutti abbiamo avuto a che fare con chi non è interessato a ciò che diciamo, ma anzi non vede l'ora che noi finiamo di parlare per poterci inondare di parole. Loro amano solo il suono della propria voce e non hanno alcuna intenzione di ascoltare il pensiero degli altri. Non ci conoscono realmente e quel che è peggio non gli interessa conoscerci.

Un rapporto sano è fatto di interazioni e scambi di idee, perché la persona che abbiamo avanti non è il nostro specchio, ma qualcuno con cui condividere pensieri e opinioni. Una conversazione sana è composta da ascolto ed empatia. Se non esiste un dialogo vero e proprio, allora questo è un ottimo motivo per allontanare chi non ci apprezza davvero.

È giusto allontanare chi ci soffoca

Spesso, la gelosia e il possesso sono atteggiamenti che vengono interpretati in modo sbagliato. Tante persone pensano che un genitore apprensivo o un partner geloso si comportino così perché tengono a noi. Ma la verità è un'altra: chi ci soffoca va allontanato, perché non ci permettere di esprimere la nostra identità e il nostro potenziale. Questi rapporti tossici sono dannosi per la nostra salute mentale e fisica.

Legandoci a persone simili, rischiamo di abbandonare ciò che siamo veramente e di perdere la nostra autostima. È meglio tagliare corto con questo genere di relazioni, riconoscendo che la gelosia va mitigata e non trasformata in possesso. Questo vale anche per l'ansia, infatti i genitori molto apprensivi tendono a tarpare le ali dei propri figli, rendendoli estremamente insicuri.

Rinunciare a qualcuno fa parte della vita

Con il tempo si cresce e si comincia a vedere tutto sotto un'altra luce. Lavorando su noi stessi, ci rendiamo conto che quella persona che ci ha accompagnato per anni in realtà non ci ha mai apprezzato veramente. In questo caso è giusto prendere le distanze, perché nella vita è importante allontanarci dalle persone che ci fanno male, anche se si tratta di parenti o "amici" di vecchia data.

Quando decidiamo allontanarci da qualcuno che ci fa soffire, riprendiamo il controllo di noi stessi e della nostra vita. È necessario ma, ovviamente, non è facile, soprattutto se si tratta di persone che hanno fatto parte della nostra vita quotidiana. È inutile sperare che cambino, perché noi meritiamo di conoscere gente nuova e creare legami autentici, che ci portino a migliorare e ad apprezzare i nostri punti di forza.

Rinunciare a qualcuno fa parte della nostra vita e allontanare chi non ci apprezza davvero è un passo fondamentale per la nostra crescita personale.