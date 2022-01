L a cantante Alicia Keys dice la sua sui social media, spiegando quanto questi influiscano negativamente sul nostro modo di vedere i corpi e quanto ciò sia dannoso per l'autoaccettazione

Possiamo dirlo con sollievo: sono sempre più le voci famose che si levano contro le immagini (fin troppo) alterate che spopolano sui social. L'ultima in ordine di tempo, poi, è una signora voce: quella di Alicia Keys, che durante un'intervista a People ha voluto divulgare un messaggio fondamentale.

La Keys, che in questo momento sta per altro promuovendo un brand di abbigliamento sportivo molto attento ad abbracciare ogni genere di corpo, è partita proprio dalla sua collaborazione per riaccendere l'attenzione sul concetto di body positivity.

Muovendosi dal concetto (ristretto e ingabbiante) che collega la taglia alla bellezza, la Keys ha spiegato che sta cercando di trasmettere un approccio diverso anche all'abbigliamento sportivo in generale. Non si mostra, infatti sempre in palestra ma in situazioni di relax, perché «l'allenamento deve essere uno strumento per stare bene, non per pubblicare selfie».

Dalla pubblicazione dei selfie, poi, la Keys si è spostata sull'eccessiva distorsione dei corpi che si riscontra sui social network:

I social distorcono i corpi e la realtà. È difficile, però, distaccarsene. Abbiamo lo smartphone con noi tutto il giorno e li guardiamo continuamente, senza renderci conto di quanto ciò che vediamo influisca su come ci sentiamo. Alicia Keys

Alicia Keys ha spiegato che lei stessa si è sentita in difficoltà. Scrollando i feed dei vari social durante la giornata, ha riscontrato quante foto e quanti post sembrino invitarci a giudicarci e a metterci sotto torchio. Per questo, spesso, preferisce disconnettersi e avere in generale, con i social media, un rapporto monitorato e controllato.

Ha anche precisato che mantenersi distante dai social e guardarli con occhio critico le ha fatto capire che in molti sviluppino sentimenti negativi per le proprie forme e inizino a pensare che qualcosa non va in loro.

In particolare, Alicia Keys ha riflettuto molto sulle ragazzine e sulle giovani donne e ha spiegato che anche lei, quando era più giovane, tendeva a preoccuparsi e a riferirsi a modelli alterati. Poi, però, ha precisato di essere arrivata a un altro livello di consapevolezza:

Ora il rapporto con il mio corpo è molto sano. Preferisco le mie curve a qualsiasi altra cosa. Siamo tutti belli, indipendentemente dal nostro stile o dalle forme. Dobbiamo approcciarci in modo positivo al nostro corpo e pensare che andiamo bene anche se non assomigliamo a tutti gli altri. Tendiamo sempre a pensare che se il nostro ventre non sarà più piatto, la pelle più liscia, il viso più luminoso, allora non andremo mai bene. Non è così. Siamo già belli. Alicia Keys

Un punto di vista non solo da tenere in considerazione, ma di cui fare tesoro. Perché la verità non è racchiusa negli scatti che guardiamo su uno schermo, ma nella bellezza della nostra unicità.