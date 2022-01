C hi ne soffre lo sa: l'acne può minare l'autostima e spingerti a non riconoscere più l'immagine che vedi allo specchio. Ma tu sei più forte e puoi conviverci: ti spieghiamo come

In un mondo in cui, purtroppo, l’apparenza sembra essere al centro di tutto, accettare l’acne può diventare difficile se non impossibile. A rischio c’è l’autostima e spesso la situazione può diventare così grave da impedirci addirittura di uscire di casa. Quella di fronte allo specchio sei tu, te lo assicuriamo, e sei bellissima! Devi solo imparare ad amarti e convivere con qualcosa, come l’acne, che ti metterà alla prova, ma con cui, con un po’ di coraggio e impegni, riuscirai a convivere serenamente.

Convivere con l’acne: un tuo diritto

Convivere con l’acne non è facile, ovviamente, e in tanti casi questo problema può provocare sofferenza psicologica e abbassare l’autostima. A peggiorare questa condizione c’è il fatto che brufoletti e sfoghi sul viso spesso sono messi in secondo piano. Le altre persone non comprendono appieno il tuo disagio e tendono a sminuire quello che provi. Ansia e depressione però sono una realtà che va affrontata e gestita nel migliore dei modi perché ti meriti la felicità e l’acne non può (e non deve) in alcun modo farti sentire sbagliata.

Cura la pelle…e le emozioni

Se soffri di acne la prima cosa che dovrai imparare a fare sarà prenderti cura non solo della tua pelle, ma anche delle tue emozioni. Accanto alla beauty routine quotidiana prova ad accostare anche una riflessione su come ti senti e cosa provi. Le imperfezioni, l’ipersensibilità della pelle e i brufoletti si possono sconfiggere, ma dovrai essere costante e cercare di evitare i pensieri negativi. L’acne sparirà, prima o poi, se imparerai a prenderti cura di te. Ciò significa seguire il trattamento e la skincare che ti consiglia il tuo dermatologo, ma anche imparare a guardare il lato positivo di ogni situazione, senza abbandonarti alla disperazione.

Coccolati

L’acne non deve fermarti! Impara a coccolarti e a scoprirti, giorno dopo giorno, dedicandoti a ciò che ti piace di più. Se ti lasci condizionare dallo stress e dalle paure non farai che entrare in un circolo di emozioni negative che si autoalimentano. Prova invece a guardare tutto da un altro punto di vista: hai delle amiche, una famiglia che ti ama, sei in salute. Cosa ti manca? Dedicati ai tuoi interessi, esci, divertiti e sperimenta hobby inediti.

Parlane

Anche se sei certa che nessuno possa comprenderti prova a parlare di ciò che provi con le persone che hai accanto. Racconta il disagio che provi alle tue amiche, spiega a tua madre ciò che provi ogni volta che ti capita di guardare quel brufolo allo specchio. Se esprimi le tue emozioni – soprattutto negative – riuscirai in qualche modo a esorcizzare la paura, a trovartela di fronte e combatterla.

Fai sport

I latini erano convinti che corpo e mente fossero collegati in modo indissolubile e che il benessere dell’uno dipendesse dall’altro. L’attività fisica, non a caso, aiuta a liberare le endorfine, migliorando l’umore e portando benefici a tutto l’organismo. Corri all’aria aperta, organizza una giornata di trekking, fai un giro in bici al parco: tornerai a sorridere, ti sentirai più forte e anche i trattamenti contro l’acne risulteranno più efficaci.

Segui gli esempi giusti: acne e social network

Non sei sola nella tua lotta contro l’acne. Ti sorprenderai, ma tante donne, anche bellissime e famose, combattono ogni giorno con questo problema. Su Instagram, ad esempio, l’influencer Larly (account life_of_larly) ci insegna a ridere di fronte a questo inestetismo per affrontarlo al meglio. Da tempo ha rinunciato a fondotinta e strati di trucco, puntando invece su modi fantasiosi per valorizzarsi. Il più originale? I glitter che usa per coprire i brufoletti. “Voglio spingere le persone a guardarmi e celebrare ogni brufolo”, ha spiegato, dimostrando come sia semplice rispedire al mittente anche i commenti più cattivi.

Fra i vip italiani invece Aurora Ramazzotti è stata fra i primi a scendere in campo per parlare di acne e accettazione di sé. La figlia di Michelle Hunziker si è mostrata su Instagram senza filtri per dare coraggio a tante persone che, come lei, combattono con problemi alla pelle. “Combattere con la propria pelle è così – ha spiegato ai suoi numerosi follower -: se non l’hai provato non puoi capire quanto sia frustrante non riuscire a trovare la causa. Ogni tentativo è un terno al lotto e, quando va male, una sconfitta da incassare ed elaborare”.

“Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso (turbolento, a tratti incomprensibile) ad amare la mia pelle e a non volerla nascondere anche quando faticavo a guardarmi allo specchio – ha raccontato – […] Auguro a tutti di trovare una persona che sappia trasmettergli l’amore per la pelle anche quando ci sembra che non ci sia proprio niente da amare. Vi prometto che alla fine del percorso quasi non vi ricorderete più dei momenti in cui avreste voluto strapparvela quella maledetta pelle. Al contrario, la ringrazierete per avervi insegnato a fregarvene”.

