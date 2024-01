S copri quali sono le abitudini positive delle persone con una mente aperta ed esplora tutte le modalità per riuscire a promuovere una mentalità decisamente più flessibile

Tendi ad affrontare novità e imprevisti con elasticità, accoglienza e un atteggiamento propositivo? Allora potresti mettere in campo -forse senza nemmeno accorgertene- alcune delle abitudini positive delle persone con una mente aperta.

Maggiore flessibilità, atteggiamento inclusivo, tendenza a non giudicare, sono solo alcune delle caratteristiche tipiche delle persone con una mente aperta, tutte inclinazioni coltivate giorno per giorno, attraverso abitudini positive che possono davvero fare la differenza nella vita quotidiana. Ecco quali sono alcune della maggiori abitudini positive delle persone con una mente aperta.

Si concentrano sugli aspetti positivi delle cose

Vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto non è solo una questione di indole caratteriale, anzi. La psicologia ce lo spiega in maniera precisa: avere un atteggiamento più o meno positivo nei confronti della vita è tutta una questione di abitudini. Eh sì, lavorare su se stessi per smussare gli angoli che ci rendono rigidi e negativi nei confronti delle situazioni quotidiane, non soltanto è possibile, ma può rivelarsi estremamente benefico per noi e per le persone che abbiamo accanto.

Focalizzarsi sul lato positivo delle cose è una scelta e una volta compreso questo diventerà decisamente più semplice allenare una visione che ci permette di vedere tutto in maniera più armoniosa e costruttiva. Trincerarsi dietro ai lati negativi delle cose, avere una visione pessimistica della realtà, evitare cambiamenti e promuovere un atteggiamento giudicante o eccessivamente rigido, può limitare nettamente la nostra crescita personale. Tutto questo non farà altro che impedirci di cogliere tante occasioni preziose.

Hanno una mentalità flessibile

Tra le abitudini positive delle persone con una mente aperta, spicca senza dubbio la mentalità flessibile. Gli imprevisti non sono un problema per chi affronta la vita con un atteggiamento volto alla tolleranza e all’elasticità. L’intelligenza agile e vivace delle persone con una mente aperta, permette loro di fronteggiare i problemi e le novità inaspettate senza farsi fagocitare dalla paura dell’ignoto.

Lavorando ogni giorno su questo punto, le persone con una mente aperta riescono a non farsi bloccare da situazioni che non hanno messo in conto, riuscendo a superarle in maniera matura e decisa. I cambiamenti possono mettere in crisi tanti di noi, ma grazie a questo tipo di mentalità, possono essere affrontati in maniera molto più serena, positiva e consapevole.

Non si bloccano dinanzi agli imprevisti

Questa terza abitudine è strettamente legata alla seconda. Le persone con una mente aperta hanno infatti come abitudine quella di non farsi bloccare dagli imprevisti. A scuola, a lavoro, in famiglia, nelle diverse relazioni sociali, gli imprevisti, lo sappiamo bene, sono all’ordine del giorno. Non riuscire ad affrontarli o avere il timore di doverli fronteggiare, può avere un grande impatto negativo sul nostro benessere psicofisico. Ansia, stress, disagi emotivi, sono tutte potenziali conseguenze dannose legate alla paura di doversi confrontare con situazioni non preventivate.

Tutto questo non fa altro che esacerbare una condizione di malessere che può impedirci di vivere la vita serenamente. Per evitare questa spiacevole condizione è necessario avviare un profondo lavoro su se stessi, mettendo in campo abitudini positive che ci aiuteranno a non bloccarci dinanzi agli imprevisti, ma anzi ad accoglierli come sfide entusiasmanti.

Sono aperte al cambiamento

Accettare la necessità di un cambiamento nella propria vita non è affatto semplice. La routine, la comfort zone, la vicinanza delle persone che conosciamo da una vita, rendono spesso ostico un cambiamento che però, in alcuni casi, può rivelarsi necessario. Pánta rheî, tutto scorre, ed è proprio in questo scorrere incessante della quotidianità che fermarsi vuol dire bloccare la nostra crescita personale e non accettare l’inevitabile sfida della trasformazione.

Ed è per questo che tra le abitudini positive delle persone con una mente aperta vi è il lavoro sull’apertura al cambiamento. Un atteggiamento positivo che accoglie le inevitabili trasformazioni della vita senza opporsi rigidamente e riconoscendone invece le enormi potenzialità. Decidere di essere aperti al cambiamento vuol dire darsi la possibilità di farsi soprendere dalla vita, anche a costo di sbagliare, perché solo affrontando dei rischi si può davvero trovare se stessi.

Non giudicano

Concludiamo la nostra lista di abitudini positive delle persone con una mente aperta, con la tendenza a non giudicare. Promuovere l’inclusività, accogliere le diversità, entrare in connessione con le persone evitando un atteggiamento giudicante, sono tutti tratti tipici di chi ha una mentalità di questo tipo. Allenare l’abitudine a non esprimere giudizi affrettati e superficiali e a non criticare a priori chi non la pensa come noi è importante, sia per se stessi che per gli altri.

Lavorare su questo punto impedirà di rendere sterili le nostre osservazioni, ci aiuterà ad essere più rispettosi e sensibili nei confronti delle persone e a instaurare rapporti interpersonali di grande valore, basati sulla fiducia, sulla stima, sul confronto e sull’autenticità.