C ome si riconoscono le persone emotivamente forti e quali sono le abitudini che le rendono tali e che dovremmo imparare? Scopriamolo.

Vivere in balia delle proprie emozioni o imparare a comprenderle e viverle nel modo corretto? Questo è il dilemma per tanti, ma senza dubbio non per le persone che sono emotivamente forti. E si potrebbe anche pensare che questi individui siano particolarmente fortunati se riescono a gestire ciò che provano senza esserne vittime ma così non è. O meglio, non si tratta di fortuna ma più di qualcosa di molto simile all'allenamento.

Perché si, la forza mentale e la capacità di essere emotivamente forti non sono delle doti innate ma sono vere e proprie scelte, su cui è possibile lavorare e che è possibile acquisire. Un passo alla volta e con costanza, sapendo che poi si starà meglio anche nei momenti più duri della nostra vita.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come capire se hai paura delle tue emozioni, e come imparare a superarla

Cosa caratterizza le persone emotivamente forti

Una scelta, quindi, che non ha nulla a che vedere con la chiusura o la durezza (come forse si potrebbe pensare) ma che ha molto a che vedere con la comprensione si sé e di ciò che si prova. E con la capacità di indirizzare le proprie energie verso la direzione più proficua e che ci fa meno male.

Insomma, così come per ogni cosa importante per la nostra vita, anche la forza emotiva è una di quelle cose che necessitano allenamento, dedizione e costanza. Oltre a un lavoro su di sé che porti a comprendere ciò che si prova e in che modo le emozioni agiscono su di noi. Ma quali sono quelle abitudini e caratteristiche che contraddistinguono le persone emotivamente forti e su cui dovremmo puntare la nostra attenzione?

Le persone emotivamente forti non controllano le emozioni ma..

La prima sana e buona abitudine delle persone dalla forza emotiva importante e solida è senza dubbio la capacità di vivere le proprie emozioni senza cercare di controllarle ma focalizzandosi su ciò che è davvero importante. Le persone emotivamente forti, infatti, sanno gestire la propria attenzione, indirizzandola su ciò su cui per loro vale la pena concentrarsi. Questo gli permette di non lasciare la mente in balia degli eventi e dell’istinto, evitando di finire in circoli viziosi di pensieri, preoccupazioni e simili. Una buona abitudine che si deve esercitare per poter essere applicata, per esempio allenandosi a mantenere l’attenzione fissa su ciò che è importante anche mentre si provano forti emozioni.

Questo non significa che le stesse non vengono vissute, anzi, semplicemente le si lascia passare e sfogare senza caderci dentro.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come capire se sei alle prese con una personalità “sigma male”

Essere compassionevoli e comprensivi

Altra buona abitudine delle persone emotivamente forti, poi, riguarda l’atteggiamento che si ha nei propri confronti e verso ciò che si prova. Forza non significa durezza e molto spesso si tende a pensare che la forza emotiva sia figlia di una rigidità interiore, ma così non è.

Chi è emotivamente forte, infatti ha imparato a prendersi cura di sé e delle proprie emozioni, soprattutto quelle che definiremmo negative. Accogliendole con compassione e dimostrandosi comprensivi con se stessi quando si sta male, permettendosi di farlo e dedicandosi le giuste parole, gesti e cure. Proprio come fareste con una terza persona da consolare, trattando se stessi con gentilezza.

Non agire di pancia quando si prendono decisioni

Le persone emotivamente forti, poi, pur ascoltando le proprie emozioni non ne sono succubi e non si lasciano veicolare da esse. Soprattutto quando si tratta di prendere decisioni.

L’atteggiamento che si ha nei confronti delle emozioni, infatti, può polarizzarsi attorno a due estremi opposti: ci sono coloro che le banalizzano e minimizzano e coloro che si affidano a esse, quasi come se fossero rivelatrici di verità nascoste e illuminanti. In realtà, le emozioni non sono altro che il risultato di un meccanismo di sopravvivenza che si è modificato e adattato nel corso di centinaia di migliaia di anni. Utili in alcuni momenti e molto meno in altri.

Per questo le persone emotivamente forti sanno di non doversi affidare solo a esse ma piuttosto ai propri valori, a cui hanno dedicato tempo, per scoprirli e per concretizzarli dentro di sé. In questo modo, chi è emotivamente forte, saprà prendere decisioni a prescindere dall’emozione che prova, ma tenendo ben saldi i valori che lo muovono ed evitando di agire in modo impulsivo. Capendo quando è il caso di dire no, e quando e come agire, con fiducia in se stessi e senza cadere nel rimpianto o nella paura, perché consci di ciò che stanno facendo e dei motivi per cui stanno prendendo una decisione o un’altra.

E potendo così essere reali protagonisti della propria vita, consapevoli di ciò che vivono e padroni delle emozioni e della strade che si trovano davanti lungo questo straordinario percorso.