Le abitudini che ci aiutano a prendere decisioni migliori

V uoi prendere delle decisioni migliori? Parti da alcune abitudini che ti aiuteranno a fare le scelte giuste per te (e non procrastinare più)

A volte è l’ansia, altre il timore di sbagliare, altre ancora la fretta: fatto sta che prendere decisioni migliori non è mai semplice! Soprattutto per chi vive questi momenti con un alto tasso di stress e la convinzione di dover analizzare ogni piccolo dettaglio prima di fare la propria mossa.

Il potere della scelta

Ma cosa ci blocca – davvero – dal prendere decisioni migliori? Innanzitutto la paura di sbagliare oppure di pentirci dopo aver fatto qualcosa. Per questo tendiamo a rimuginarci troppo sopra, finendo per provare un’ansia che cresce a dismisura e rischia di offuscare ancora di più il giudizio.

L’errore che facciamo spesso è quello di pensare che, di fronte a troppe opzioni (o tanta ansia), l’unica cosa da fare sia non prendere nessuna decisione. Si tratta di uno sbaglio, perché anche quando non scegliamo ci sono conseguenze. In questo caso restiamo ferme nel punto in cui siamo perdendoci, magari, qualcosa di nuovo e positivo nella nostra vita.

Come prendere decisioni migliori

Nessuna esitazione, zero ansia e la certezza di farcela. Vuoi davvero prendere decisioni migliori? Per farlo parti dalla tua quotidianità, modificando il modo in cui ti approcci alla vita e ai problemi.

Mantieni la calma

Certo, è più facile a dirsi che a farsi, ma mantenere la calma nei momenti in cui devi prendere una decisione è importante. Se a tutto ciò che ti accade reagisci in modo eccessivo e impulsivo finirai per prendere sempre delle decisioni sbagliate e affrettare. Questo perché il tuo corpo entrerà automaticamente nella modalità fuggi o combatti, un retaggio dei nostri antenati.

Impara a bloccare i pensieri che ti affollano la mente, le palpitazioni e la tensione muscolare. Come? Semplicemente respirando. Inspira a fondo ed espira lentamente. Continua sino a quando non avvertirai i pensieri che rallentano. A quel punto la decisione ti apparirà molto meno minacciosa di quanto pensi.

Sei ancora agitata? Allora prendi carta e penna e, sempre controllando la respirazione, scrivi ciò che provi, immaginano anche cosa accadrebbe se la tua fosse una decisione sbagliata. In questo modo “sgonfierai” automaticamente il problema.

Allena la capacità decisionale

L’indecisione è la peggiore nemica quando dobbiamo fare una scelta. Impara a prendere delle decisioni senza mai voltarti indietro o chiederti come sarebbe andata. Si tratta di un percorso di crescita tutt’altro che semplice, ma che puoi affrontare se lo desideri davvero. Inizia dandoti sempre un limite di tempo per le scelte che fai quotidianamente, da cosa metterti per andare in ufficio a se accettare o meno un invito.

Per facilitarti imposta una sveglia sul telefono di cinque minuti. Quando suonerà dovrai fare una scelta e dovrà essere definitiva. A poco a poco questo esercizio ti spingerà non solo ad agire, ma aumenterà anche la fiducia che hai in te stessa. Capirai che puoi prendere delle decisioni migliori e che, male che vada, il mondo non crollerà solo perché hai sbagliato qualcosa.

Non pensare agli altri

Spesso lo stress che deriva da una decisione è legato anche alla necessità di compiacere qualcuno. Il più delle volte infatti quando facciamo una scelta ci chiediamo automaticamente come verremo giudicate da chi abbiamo intorno e cosa vorrebbero facessimo.

Quando fai una scelta, anche la più piccola, chiediti sempre se ti renderebbe felice. La tua amica insiste per andare in quel locale, ma tu sei esausta? Chiediti se, accettando, lo faresti per lei oppure la cosa ti farebbe stare bene. In generale punta su una decisione che vada incontro alle tue esigenze e rispetti ciò che provi e che vuoi.

Smettila di procrastinare

L’ansia è una cattiva consigliera e spesso per non provarla tendiamo ad assumere un atteggiamento evitante. Quando procrastini ti senti meglio solo sul momento, ma prima o poi arriverà il momento di prendere una decisione. Non puoi attendere che le cose accadano semplicemente, devi invece agire se vuoi migliorare la situazione. Impara a farti coraggio e ad affrontare il momento.

Non cercare la perfezione

La perfezione non esiste ed è un’illusione, in qualsiasi aspetto della vita. A volte rimandiamo delle decisioni in attesa che ogni cosa sia perfetta, ma questo ci spinge solo a restare immobili, aspettando qualcosa che probabilmente non arriverà mai. Prova a non cercare sempre la perfezione in tutto, ma ad accontentarti e trovare delle situazioni che siano una via di mezzo fra la realtà e le tue alte aspettative.

Cambia punto di vista

Impara a cambiare punto di vista, sia sulle decisioni piccole che su quelle più grandi. Non sono una “condanna” che pesa su di te, ma un’opportunità. Smettila di sforzarti di fare sempre la cosa giusta, ma interpreta ciò che ti accade e il bivio in cui ti trovi, come una possibilità. Razionalizza e ragiona, lasciando però un po’ di spazio pure all’istinto. A volte l’unica cosa che bisogna fare è semplicemente buttarsi e scoprire cosa accadrà.