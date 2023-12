C on iPhone 15 e iPhone 15 Pro possiamo creare immagini professionali in pochi attimi, semplicemente sfruttando gli strumenti disponibili e tenendo a mente qualche consiglio... Anche degli esperti!

Ormai è evidente: abbiamo un debole per la fotografia! E c’è da dire che i cellulari di ultimissima generazione ci permettono di assecondare questa passione, ottenendo risultati top con poche mosse. Così, dopo aver scoperto i tips&triks per scattare magnifiche foto ai nostri pets, passiamo a un’altra questione cruciale: come realizzare un ritratto con iPhone 15 e iPhone 15 Pro che sia vicino, anzi vicinissimo alla perfezione? Anche in questo caso, nulla di complicato. Basta trovare la giusta ispirazione, conoscere le funzionalità disponibili e tenere a mente qualche dritta. Stiamo per svelarvi anche i trucchi del mestiere di Max Schenetti, Emanuele Di Mare e Simone Cioè, siete pronti? Armiamoci di fotocamera e procediamo!

Le "armi" a nostra disposizione

Scattare un ritratto con iPhone a regola d’arte, adesso, è ancora più facile. Prima di tutto perché i nuovi iPhone 15 e 15Pro sono dotati del Photonic Engine, che aumenta i dettagli in condizioni di luce medio-bassa e migliora sia il colore che la gamma dinamica. Inoltre ci sono più controlli creativi con la messa a fuoco e la gestione della profondità, e non è più necessario impostare la modalità Ritratto. Sì, avete capito bene: possiamo realizzare ritratti direttamente dalla modalità Foto!

Quando iPhone rileva una persona o un animale in primo piano nell’inquadratura, infatti, cattura automaticamente le informazioni sulla profondità; questo significa che si può attivare l’effetto ritratto anche in un secondo momento. Se invece vogliamo farlo subito, dobbiamo solo toccare l’icona in basso a sinistra. Che ci permette anche di visualizzare l’anteprima.

Come attivare il ritratto dopo l’acquisizione, dicevamo? Semplicemente toccando Modifica e poi Ritratto! Ma non è finita qui. Possiamo infatti regolare il punto di messa a fuoco del ritratto anche DOPO lo scatto. Funziona proprio come per la modalità Cinematografica: tocchiamo Modifica nell’app Foto e il punto che vogliamo a mettere a fuoco. Se invece tocchiamo lo sfondo, vedremo un bellissimo bokeh in primo piano!

E poi c’è lo Zoom continuo, prezioso se abbiamo bisogno di un’inquadratura molto specifica. È possibile utilizzare la rotella dello zoom in modalità Foto o il pinch-to-zoom in modalità Ritratto. Per ottenere i migliori risultati, basta utilizzare le lunghezze focali native nella fotocamera principale, oppure 77 mm (3x) su iPhone 15 Pro e 120 mm (5x) su iPhone 15 Pro Max nelle fotocamere con teleobiettivo.

Le funzionalità nascoste

Passiamo ai consigli pratici. Ricorda che puoi selezionare alcune funzionalità nascoste tra le impostazioni aggiuntive della fotocamera. Vai su Impostazioni e poi su Fotocamera, quindi scegli tra Griglia, Allineamento orizzontale, Rifletti Fotocamera anteriore, Visualizza area esterna al riquadro.

E ancora Fotocamera principale (per passare dall’obiettivo 24 mm a quelli aggiuntivi, 28mm e 35 mm, toccando il tasto 1x ), Controllo macro (che mostra il controllo della fotocamera per passare automaticamente a quella con ultra-grandangolo per acquisire foto e video in macro) e soprattutto Ritratti in modalità Foto.

Così potrai acquisire automaticamente info sulla profondità di campo se una persona, un cane o un gatto sono in primo piano nell’inquadratura in modalità Foto. E ampliare effetti Ritratto in seguito, dopo lo scatto. È importante avere sempre la Griglia impostata per controllare la composizione; anche Allineamento orizzontale è molto utile, sia per le foto scattate frontalmente che per le inquadrature dall’alto.

La regolazione manuale per controllare l’esposizione

Usa la regolazione manuale nella fotocamera per controllare l’esposizione. Per la messa a fuoco e l’esposizione, devi solo toccare il soggetto che stai fotografando; per la regolazione, invece, fai scorrere il dito verso l’alto o il basso. Tocca e tieni premuto per bloccare il punto e l’esposizione selezionata. Guarda sempre ciò che viene evidenziato nella foto; per esempio la presenza di luce o di un soggetto in controluce.

Il bello della Live Photo

Anche la funzione Live Photo ci permette di creare ritratti decisamente speciali! Dopo averla attivata (è il pulsante in alto a destra) e aver scattato, possiamo riprodurla da Libreria Foto e fare le modifiche che vogliamo. Per quanto riguarda la Modalità Live, invece, ci sono tanti effetti tra cui scegliere; per esempio Loop o Rimbalzo (dal menu in alto a sinistra), ideali per catturare l’atmosfera di una serata.

E sapevi che con la funzione Live Photo è possibile creare adesivi animati da inviare tramite messaggi (anche Whatsapp)? Tocca una Live Photo per aprirla a tutto schermo, tieni premuto il soggetto e fallo scorrere verso l’alto finché non compare un’immagine duplicata. Rilascialo e tocca Aggiungi adesivo. Fatto! L’adesivo animato viene mostrato nel menu degli adesivi, a cui accedi quando utilizzi la tastiera su schermo di iPhone o gli strumenti di modifica. Tocca Aggiungi effetto per applicare un effetto visivo, per esempio Bordo o Fumetto. Tocca il pulsante Chiudi per chiudere il menu degli adesivi.

Foto di gruppo? Timer!

Devi scattare una foto di gruppo e vuoi essere presente? No problem, usa il timer! Dalla fotocamera, scorri verso l’alto: lo vedrai in basso a destra.

Dettagli sorprendenti con la modalità Macro

C’è un dettaglio che ti colpisce, per esempio una prelibatezza culinaria? Usa la modalità Macro per il tuo scatto! Devi avvicinarti al soggetto in questione il più possibile, ridurre la distanza a pochissimi centimetri (anche un paio); vedere che appare sfocato e attivare la funzione in questione, tramite il pulsante in basso a sinistra. Altra dritta: cerca di mettere sempre il soggetto al centro dell’immagine.

I consigli di Max Schenetti

Come anticipato, aggiungiamo i consigli degli esperti per realizzare un ritratto con iPhone... da campioni! Max Schenetti, fotografo e ritrattista, componente del duo Max&Douglas, suggerisce innanzi tutto di curare l’inquadratura: ogni cosa dentro il fotogramma, anche la più piccola, ha la sua importanza.

E ancora, fondamentale è sfruttare la luce disponibile per “disegnare” il soggetto pensando alle zone chiare come alle più importanti. Bisogna osservare il soggetto PRIMA di scattare e poi esplorare. Muoversi avanti e indietro, spostarsi di lato, cambiare punti di vista e zoom. Insomma, dobbiamo essere anche dinamici!

I consigli di Emanuele di Mare e Simone Cioè

Anche Emanuele di Mare e Simone Cioè, fondatori di Crope, hanno condiviso con noi i loro “segreti” per creare un ritratto con iPhone da veri professionisti. Come incorniciare perfettamente il soggetto all’interno dell’ambiente che lo circonda? Guardandosi intorno, alla ricerca di linee ed elementi architettonici che diventino punti di riferimento.

Per inserire il soggetto e valorizzare la foto, basta avvicinarsi fisicamente oppure sfruttare le lenti di iPhone. E ancora, possiamo sfruttare la modalità Ritratto per sfocare lo sfondo riducendo la profondità di campo e facendo risaltare il soggetto. Sempre con la modalità Ritratto, è anche possibile giocare con elementi davanti al soggetto, non solo dietro: otterremo effetti interessanti. Le fonti di luce naturale vanno sfruttate al massimo, per illuminare i soggetti e ottenere immagini professionali. E per dare il tocco finale agli scatti, non sono necessari programmi professionali: possiamo utilizzare filtri e Stili Fotografici!