Uniqlo offerte Hero Black Friday: le migliori occasioni sulla linea HEATTECH

P iumini, parka e maglioni di cashmere in promozione durante l’ARIGATO FESTIVAL di Uniqlo

Uniqlo, l’azienda giapponese famosa per la qualità dei capi e il design minimalista, è pronta per il Black Friday 2023.

Tra i prodotti in sconto, disponibili a partire dal 23 novembre sul sito web, troviamo articoli della nuova collezione autunno-inverno come piumini, parka, camicie in flanella, maglioni in cashmere e i capi 3D knit, realizzati con un unico filo e senza cuciture, per una migliore vestibilità.

In offerta ci sono anche i prodotti della linea HEATTECH pensati appositamente per le giornate più fredde e le basse temperature. Sottili e leggeri, i tessuti HEATTECH sono perfetti per essere utilizzati tutti i giorni. La loro tecnologia termica è in grado, infatti, non solo di trattenere il calore corporeo, ma di generarlo grazie a fibre che catturano l'umidità del corpo e la convertono in calore.

Di seguito abbiamo selezionato alcuni capi che saranno in offerta durante il periodo del Black Friday. Inoltre, sul primo ordine online sono previsti 10 euro di sconto ulteriori.

Uniqlo HEATTECH: prodotti e novità da non perdere

Lanciato nel 2003, il marchio HEATTECH festeggia quest'anno 20 anni e per l'occasione la linea è stata ampliata con nuovi design, nuove varianti di colore e ancora più innovazione.

La novità principale è l'HEATTECH Ultra Light a collo alto, realizzato con il materiale HEATTECH più sottile in assoluto (fino al 20% in meno rispetto ai capi HEATTECH tradizionali), che si avvale di fibre ultrafini e una lavorazione a maglia del filato per creare delle piccole sacche d'aria che trattengono meglio il calore, isolano dal freddo e donano più morbidezza. Un prodotto pensato per ogni tipo di stile e per vestirsi a strati durante i mesi più freddi.

HEATTECH è disponibile poi in altre tre varianti che differiscono a seconda del livello di calore: il tessuto base, uno extra caldo (con il 50 per cento in più di isolamento) e HEATTECH ultra caldo, che isola fino al doppio in caso di freddo e temperature estremamente rigide.

Uniqlo propone in offerta durante il Black Friday un selezionato numero di capi della collezione che comprende, tra gli altri, piumini e parka scontati di 30€. Le giacche di Uniqlo di questa linea vengono realizzate con piume provenienti da allevamenti che cercano di ridurre al minimo il loro impatto sugli animali da piuma. Fast Retailing, holding proprietaria dell’azienda giapponese, vieta infatti l'approvvigionamento di piumino o piume da allevamenti che praticano la spiumatura viva o l'alimentazione forzata. Pertanto, tutte le fabbriche partner del marchio coinvolte nella produzione dei capi in piuma sono certificate RDS (Responsible Down Standard) a partire dalla fine del 2019 con l’obiettivo di supportare questa certificazione nel futuro.

E sempre in tema di vestiti caldi, anche i capi in cashmere sono scontati: una collezione di maglioni da indossare ogni giorno, pensati per durare a lungo, grazie alla particolare attenzione alla qualità dei tessuti, alla texture e ai colori. Gli sconti su questi prodotti sono compresi tra i 10 e 20€. Oltre ai maglioni, anche gli accessori in cashmere sono in offerta, scontati di 10€.

Infine, il prezzo dei capi della linea ultra-warm HEATTECH, la più calda tra quelle a catalogo, è ridotto di 5€.

Uniqlo: sconti sulla linea HEATTECH e non solo

UNIQLO ha in programma, oltre al Black Friday, anche l’ARIGATO FESTIVAL. L’evento, che inizia giovedì 23 novembre e dura fino a domenica 3 dicembre, è dedicato a tutti i clienti per ricambiare la loro continua fiducia a sostegno del marchio e con promo esclusive su prodotti per uomo, donna e bambino e che dà la possibilità di ricevere un’esclusiva Mug UNIQLO per ordini con una spesa minima di 100 euro.

Tra le offerte dell’ARIGATO FESTIVAL c’è una selezione di caldi maglioni e guanti 100% Cashmere, con sconti compresi tra i 10€ e i 20€: un regalo perfetto in vista del Natale. Inoltre, sia i capi di maglieria che gli accessori sono personalizzabili con un ricamo gratuito (nelle giornate del 23 e 24 novembre).

Il piumino senza cuciture da donna è un altro capo ideale per la stagione invernale, in offerta a 149,90 euro anziché 179.90 euro.

Mentre per i bambini, a soli 14,90 euro, è possibile acquistare Fluffy Fleece, la felpa in morbido pile e zip da indossare ogni giorno o i capi della linea HEATTECH Ultra Warm, la più calda in assoluto.

Infine, in vista regali natalizi, vale una pena dare un'occhiata alla linea Princesse tam tam: la collezione in edizione limitata, creata da UNIQLO e il brand francese, gioca con colori vivaci e stampe originali per portare in casa tutta la magia del Natale. Tra i prodotti disponibili ci sono pigiami, calzini a 7,90 euro e comodi dolcevita a costine senza cuciture a 29,90 euro da indossare nei giorni di festa e non solo.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.