L e tazze per la colazione sono unn oggetto utile e simpatico perfetto per un regalo super economico e smart

Tazze simpatiche da regalare

Che meraviglia le tazze... e quante sono! Tazzine per il caffè come le chicche del servizio bello delle nonne, mug all'inglese, tazze colorate e personalizzate, delicate porcellane per il tè o di design, quel che è certo è che le tazze esprimono un modo di essere e uno stile. Fra le tazze particolari e simpatiche da regalare ovviamente troviamo quelle da personalizzare con fotografie o dediche, ma anche le tazze da viaggio, perfette per chi è sempre di corsa. Difficilmente il regalo non verrà apprezzato, e in più è l'idea perfetta se siamo in cerca di un regalo economico.

Stai pensando a un regalino per i colleghi o una persona a cui tieni? Punta sulle tazze. Un'idea regalo piccola ma d'effetto. Ti permetterà di fare un presente simpatico o addirittura prezioso pur restando in un budget non troppo elevato. Ecco alcune ispirazioni.

La tazza ironica

Una tazza dal design... decisamente ironico. Perfetta per augurare buona giornata e partire con il giusto spirito, sarà un piccolo dono ideale per farsi una risata insieme.

Tazza simpatica a forma di gatto

Cosa ne dici della tazza a forma di gatto a testa in giù? Un'idea simpatica per chi ama i gatti e non solo. Realizzata con una doppia parete in vetro, è perfetta per la colazione ma anche per la pausa caffè in ufficio o il tè delle cinque.

Tazza per amanti degli animali

L'idea regalo per una persona che ama gli animali? La tazza modellata e dipinta nelle forme dell'animale preferito. I modelli presenti sono tantissimi: sorseggiando la propria bevanda preferita da una tartaruga marina, con il rinoceronte o il simpatico tucano sarà facile sognare a occhi aperti di luoghi esotici e viaggi intorno al mondo.

Tazza da viaggio

Sempre di corsa? Per salvare la mattina dai ritardi cronici (ma anche per il piacere di sorseggiare la propria bevanda preferita ovunque!) ecco la tazza da viaggio, l'ispirazione per i ritardari e per chi ama stare in giro assaporando la miscela del cuore passo dopo passo.

Tazza personalizzata

Grazie all'idea idea regalo personalizzata potrai inserire un'immagine e una scritta capace di rendere unico questo oggetto di tutti i giorni. Che sia l'ispirazione per l'anniversario o un piccolo dono per i colleghi dell'ufficio, saranno le tue parole o l'eventuale immagine scelta fra le fotografie più belle a fare la differenza.

Tazza che cambia colore

Realizzata in ceramica resistente, questa tazza è dedicata agli amanti dell'astronomia. Infatti, a seconda della temperatura del liquido versato la tazza ha la proprietà di cambiare colore. A contatto con liquidi caldi nell'oscurità del cielo appariranno come per magia le costellazioni. Attenzione: lavare a mano, non in lavastoviglie.

Tazza con infusore

Un piccolo classico: la tazza con infusore a forma di gatto che inghiotte un pesce piace perché è utile e divertente. Realizzata in materiale PP e vetro, è un piccolo dono ideale per gli amanti del tè e degli infusi, perfetto per casa o in ufficio.

Un design essenziale per un colore intenso che piacerà anche agli adolescenti: la speciale smaltatura rende ognuna di queste tazze un pezzo unico. Perfette per il caffè lungo americano e per l'infuso, diventeranno le compagne della pausa e delle lunghe serate di studio.

Tazzine da caffè da regalare

Qual è il suo stile preferito? In porcellana o a bicchierino, coloratissime o bianche, dalle linee classiche o il design ironico, le tazzine riescono a disegnare un mondo intero, capace di raccontare la nostra vita quotidiana e ciò che amiamo, a cui siamo affezionati. Un piccolo dono utile, un messaggio beneaugurante per chi va a vivere da solo o in una nuova casa.

