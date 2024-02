T rova l'idea regalo giusta e aggiungi alla casa un'ispirazione capace di renderla speciale

10 soprammobili cool da regalare

Stai pensando a un regalo per la casa? Fra i soprammobili cool da regalare troviamo oggetti capaci di unire la funzionalità a un design ludico e accattivante. In fondo, questa è la sfida che si propone il design: ripensare le cose che ci circondano nel mondo quotidiano e riflettere sui nostri bisogni sperimentando forme, colori, materiali differenti.

Uno degli accessori che troverai in tantissime varianti è la lampada, un'ispirazione sempre al top perché grazie alla luce possiamo disegnare nuove atmosfere di casa. Se stai cercando un'idea per la casa punta sullo stile preferito della persona che riceverà il regalo: dalle linee più classiche alle soluzioni originali, sarà un modo per farle sapere che l'hai pensata con tutta l'attenzione e l'affetto che merita.

Per chi ama la natura

Chi ha detto che una pianta non possa diventare l'idea per un soprammobile originale? Con la serra idroponica avrai molto di più di una semplice pianta: da posizionare, per esempio, al centro della sala o su un tavolino basso, ecco il regalo per autentici amanti della natura. Un modo per mettere al centro della vita di casa le piante e costruire un angolo verde.

Vaso a forma di volto

Quella dei vasi a forma di testa è un'antica tradizione siciliana, in questo caso alla luce di linee essenziali e oggetti dalle dimensioni ridotte, perfetti per prendere posto fra le pareti di casa, in camera o nel salotto. Un vaso è un soprammobile utile: a volte in casa manca il posto giusto per un mazzolino di fiori.

Diffusore di oli essenziali

Aromaterapia in versione domestica con il diffusore, da scegliere nel design più congeniale e abbinare alla fragranza degli oli essenziali preferiti. Grazie all'effetto cromoterapia i diffusori diventano piccole lampade magiche: un soprammobile di casa capace di dare atmosfera anche durante la sera.

Caminetto da tavolo

Ecco un'idea per innamorati dell'inverno. Cosa ne dici di un caminetto da tavolo? L'ispirazione romantica per trasformare la casa con il sogno di baite e montagne... anche in città!

Pietre e cristalli

Ogni pietra, da quelle minuscole ai cristalli più grandi, è un frammento della Terra e porta con sé un'incredibile energia insieme a una splendida, essenziale bellezza. Perché non cogliere l'occasione per trasformarle in un soprammobile originale? Dedicato agli appassionati e non solo.

Giardino zen

Posizionare sul tavolo del salotto un piccolo giardino zen può trasformarsi in un'abitudine contemplativa in grado di favorire la calma e abbassare lo stress. Diventerà un rito di fine giornata, una vera e propria meditazione.

Lampade: idee regalo soprammobili

Dalla lampada di sale, un classico, alle lanterne e le invenzioni in carta e legno capaci di riprodurre piccole idee ludiche, le lampade di design sono lo spunto per un regalo che non delude perché utile e al tempo stesso capace di dare atmosfera. Per sognare.

