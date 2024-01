Q uali sono i libri da leggere almeno una volta nella vita? Ecco alcune idee regalo da scegliere fra i grandi classici

10 romanzi classici da regalare

Regalare romanzi classici è l'idea giusta se devi fare un regalo a qualcuno che si sta avvicinando alla lettura - in caso contrario c'è sempre il rischio di regalare un doppione, a meno che non si tratti di un'edizione particolare.

Se vuoi fare un regalo davvero sentito puoi scegliere tra i libri che ti hanno fatto battere il cuore, capaci di entrare nel profondo e scandagliare l'anima, raccontare un'epoca, educare e farci pensare.

I grandi classici sono libri da leggere almeno una volta nella vita e da tenere nella libreria di casa. Se scelto nel modo giusto, un libro può diventare un'idea regalo interessante per un adolescente, purché sia in grado di intercettare i desideri e i sogni, le passioni e gli ideali in grado di trasformare una semplice lettura in un'esperienza per la vita.

Dalle favole, che crediamo per i piccoli invece costituiscono un momento di riflessione e ispirazione anche per il pubblico adulto, fino ai libri di avventura, i romanzi sulla guerra e i titoli un tempo considerati fondamentali per la formazione personale, leggere significa viaggiare sulle ali dell'immaginazione e coltivare la nostra resilienza, curiosità, empatia. Ecco alcune proposte fra i romanzi classifici da regalare che hanno fatto la storia della letteratura.

Libri da regalare: i grandi classici

Fra le pietre miliari della letteratura mondiale troviamo "Don Chisciotte della Mancia" di Miguel Cervantes, "Madame Bovary" di Gustave Flaubert, "Il Processo" di Franz Kafka, "Anna Karenina" di Lev Tolstoj, "Delitto e castigo" di Fëdor Dostoevskij, "Cime tempestose" di Emily Brontë, "Orgoglio e Pregiudizio" di Jane Austen, "Lolita" di Vladimir Nabokov, ma anche classici del Novecento come "1984" di George Orwell, "Cent'anni di solitudine" di Gabriel García Márquez, "Il grande Gatsby" di Francis Scott Fitzgerald o "Furore" di John Steinbeck, che attraverso personaggi indimenticabili sono riusciti a narrare e ritrarre la storia di un secolo. Un consiglio? Prima di acquistare leggi un estratto, confronta le traduzioni, lasciati conquistare da una copertina o da un'edizione speciale: un libro non è mai solo un libro.

Romanzi di formazione

"Il giovane Holden" di Salinger, "Il rosso e il nero" di Stendhal e autori come Goethe, Charles Dickens, Henry David Thoreau e Louisa May Alcott con le sue "Piccole donne" sono stati considerati romanzi imprescindibili per la formazione di ogni adolescente. Dal Novecento possiamo trarre altri classici da leggere almeno una volta nella vita, come Hermann Hesse con il meraviglioso "Siddharta", "Memorie di Adriano" di Marguerite Yourcenar e "La montagna incantata" di Thomas Mann. Per tutte le età, libri che aiutano a crescere ed evolverci, riflettere sulla condizione umana e sui sentimenti.

Romanzi di avventura: i grandi classici da leggere

Fra i romanzi di formazione moderni troviamo grandi classici dell'avventura come "Robinson Crusoe" di Daniel Defoe e "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift, pubblicati nel 1719 il primo e nel 1726 il secondo, o "Moby Dick" di Herman Melville, "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain. I libri di avventura sono l'ispirazione per un regalo adatto a ogni età perché sono avvincenti e tirano fuori la passione per l'esplorazione insieme alla curiosità verso l'ignoto che è in ognuno di noi.

Romanzi sulla guerra

Quanti sono i libri di guerra che potremmo leggere per imparare la grande storia attraverso i sogni e dolori di chi l'ha vissuta: "Il deserto dei tartari" di Dino Buzzati, sulla sfibrante attesa di uno scontro all'orizzonte che non giunge mai, e poi "Addio alle armi" di Ernest Hemingway ma anche "Per chi suona la campana", "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Erich Maria Remarque o il più recente "Stalingrado" di Vasilij Grossman e Romain Gary con "Educazione europea", apparso per la prima volta nel 1945, sulla resistenza, narrata attraverso un gruppo di giovanissimi polacchi. Per non dimenticare.

Grandi classici per meditare su se stessi

Ci sono libri leggere e rileggere a distanza di tempo o tenere a fianco, sul comodino, per aprire a caso una pagina e trarre un messaggio di ispirazione per riflettere e meditare: sono piccole chicche preziose capaci di parlare all'anima. Cerchi un libro così? Corri a leggere i libri di Luis Sepulveda o una favola per grandi e piccoli come "L'alchimista" di Paulo Coelho. Per chi vuole intraprendere un viaggio nella memoria alla ricerca di sé: "Alla ricerca del tempo perduto" di Marcel Proust e autori come José Saramago e Italo Calvino.

Fiabe: le grandi storie per crescere

Per piccoli e non solo, perché le grandi storie riescono a entrare nel cuore e parlare una lingua in grado di oltrepassare ogni confine, dall'età all'appartenenza: la lingua delle fiabe occupa un territorio comune e sa abitare mondi diversi. L'ispirazione dedicata alle letture condivise in famiglia. Cerca le grandi fiabe classiche, ma anche i miti greci e le sconosciute piccole storie regionali, che potranno diventare uno spunto per tutti.

