I regali più originali, per lui

Stai cercando il regalo giusto per lui? Un pensiero che sappia sorprendere non è sempre facile da trovare: implica la capacità di osservare l'altro, giocare con i suoi gusti e intercettare le passioni anche al di là del non detto. Prenditi tempo per riflettere: a volte l'idea giusta si nasconde dietro un piccolo desiderio segreto o un bisogno di cui lui non si parla mai, da trasformare in un regalo originale grazie a dettagli speciali e finiture capaci di farsi notare. Praticità insieme a eleganza e estro creativo renderanno fuori dal comune anche un oggetto quotidiano.

10 regali originali per lui

L'ispirazione potrebbe venire da un piccolo accessorio utile da utilizzare tutti i giorni, come il taccuino da tenere sempre in tasca (ma magari in versione digitale!). Dalle piccole e grandi necessità della vita quotidiana alle idee per il tempo libero, o un passatempo ludico, non dimenticare che la regola fondamentale per un regalo capace di stupire parte dall'osservazione della persona: lui che cosa ama? Prova a fare domande, tienilo d'occhio e punta su cose belle. Perché la bellezza sa aggiungere alla nostra vita qualità e fascino.

Giochi da tavolo e carte Dal Negro

Le carte insieme ai giochi da tavolo sono passatempo storico, diffuso in ogni parte del mondo, capace di coinvolgere bambini e adulti a ogni età, allenare la mente e persino il senso matematico. Set poker, ramino, carte da gioco regionali, canasta, da regalare magari con un originale portacarte, o giochi celebri come il Mercante in Fiera, Domino e Mah-Jong: su quale puntare? Se la scelta ovvia ricade sui preferiti un ottimo spunto per un amante del genere potrebbe essere proprio un gioco mai provato prima. A rendere un regalo d'eccezione questa idea è la cura nei materiali, creata da artigiani del settore, i materiali in legno e gli astucci in pelle, anche in versione da viaggio, che lo storico brand Dal Negro crea da 95 anni.

Il regalo per la valigia del viaggiatore

L'idea da mettere in valigia se lui viaggia spesso? Power bank per non rimanere mai senza batterie, adattatore per le prese di ogni parte del globo, stazione di ricarica usb, cuffie bluetooth per la riduzione del rumore e.... cuscino gonfiabile.

Calzini divertenti per lui

Da supereroe, dedicati agli appassionati di birra, buffi o perfino tutti già spaiati: chi non ama i calzini divertenti? Il pensiero per lui utile... con il sorriso.

Modalità waterproof

E se il regalo fosse giusto fosse un nuovo zaino? Ideale per chi viaggia o fa trekking, ma anche per i nostri spostamenti urbani, se scelto in modo strategico farà davvero la differenza. Zaino sì, ma... in versione waterproof! Grazie alle bag con chiusure ermetiche e il concept con materiali di nuova generazione specificamente pensati per resistere a intemperie e acqua, diventerà la nuova valigia da utilizzare nelle trasferte brevi o magari lo zainetto tecnico,perfetto anche per l'ufficio con tutto l'occorrente per la giornata.

Per lui che ama leggere

Cosa ne dici delle nuove linee Kindle? Nasce Kindle Colorsoft, il primo Kindle a colori, che finalmente permetterà una nuova esperienza di lettura. Tra i nuovi arrivati nella famiglia Kindle troviamo anche la nuova versione di Kindle Scribe, con un'esperienza di scrittura potenziata, e Kindle Paperwhite, progettato per essere ancora più sottile, veloce e con una durata delle batterie fino a 3 mesi.

Kit per la barba

Lui ha la barba? Il kit per la cura della barba con tanto di shampoo, forbicine, pettine e balsamo potrebbe essere un regalo piccolo ma d'effetto, ovviamente dedicato solo agli appassionati.

Il taccuino per gli appunti che non finisce mai

Se lui prende sempre appunti e ama scrivere, perché non puntare su un taccuino da portare sempre con sé? L'idea in più viene dal blocco per appunti in versione digitale: sarà l'ispirazione vincente durante le riunioni e i percorsi in metro, per pensare alle strategie lavorative... o ritrovare la passione per schizzi e disegni. Con il modello giusto tutti gli appunti saranno sempre aggiornati e disponibili anche su file: ciò che resta intatto sono la velocità e il piacere per la scrittura a mano.

Idee regalo: la cintura giusta

Ci sono uomini che davvero non saprebbero fare a meno della cintura. Regalare il modello giusto è meno banale di quanto si possa pensare: lavorazioni artigianali in cuoio, fibbia di qualità, colore renderanno speciale questo accessorio.

L'Opinel per lui

Non si tratta solo di un semplice coltello, ma di un simbolo: Opinel potrebbe essere l'ispirazione per il set da campeggio, ma anche per il coltellino serramanico da tenere sempre in tasca dedicato a chi ama la montagna e passeggia per i boschi. L'idea originale? Il modello Opinel Sport Blu N°8 dotato di fischietto.

Un libro... femminista!

Donare un libro è sempre un simbolo capace di andare al di là di un semplice regalo materiale. Ma se il libro in questione è una lettura femminista ancora di più. Perché non sono solo le donne ad aver bisogno delle battaglie del femminismo: la rivoluzione si fa insieme. Mai come per un uomo potrebbe essere una lettura illuminante.

