C he cosa regalare agli amanti dell'antica disciplina dello yoga? Scopri le ispirazioni più utili e belle

Regali per chi fa yoga

Disciplina antichissima, lo yoga diventa una filosofia di vita e di pensiero: gli effetti benefici citati dagli studi sono moltissimi, di solito confermati da chi lo pratica. Proprio per questo se tra i tuoi amici c'è chi lo fa, prima o poi ti servirà sapere quali sono i migliori regali per chi fa yoga.

Fra le ispirazioni utili per fare regali agli appassionati di yoga c'è sicuramente tutto ciò che riguarda la pratica, dal materiale all'abbigliamento. Non solo: ci sono altri insospettabili che potrebbero far felice gli amanti dello yoga (ma anche i familiari!). Per esempio, strumenti musicali come le campane tibetane oppure incensi, brucia essenze e illuminazioni particolari. Ciò che è capace di destare la curiosità e stimolare una passione insieme agli oggetti per la casa capaci di agire come antistress trasformano l'atmosfera domestica e diventano uno strumento con cui calmare la mente.

Attrezzatura per lo yoga

Conosci la ruota yoga? Insieme al cuscino, mattone e tappetino yoga può trasformarsi nell'idea regalo perfetta per chi ama allenarsi, l'ispirazione utile per aiutare l'elasticità del corpo e praticare (ovunque!) con il giusto comfort.

Abbigliamento per fare yoga

Tessuti naturali e biosostenibili per un look comodo, ma anche versatile. Dai pantaloni alle maglie concepite in materiali morbidi e senza il fastidio delle cuciture, sarà l'abbigliamento casual per chi ama stare comodo ed elegante, adatto all'allenamento e non solo.

Libri sullo yoga da regalare

Che cosa regalare a un appassionato di yoga? Un'ispirazione utile riguarda i libri, sia per migliorare o saperne di più sulle tecniche, sia per il benessere mentale e per scoprire temi ulteriori, come l'alimentazione, che permetterà di introdurre l'antica scienza ayurvedica e la saggezza orientale nel contesto di ogni giorno.

Regali zen

Cosa ne dici una statua di Buddha? Non ha a che fare con l'essere buddisti o meno. Il fascino esercitato da questa figura millenaria è pari alla calma sprigionata: un uomo in piedi o seduto, a gambe incrociate, l'immagine della pace, diventerà il centro della casa. Fra i regali zen capaci di dare serenità e calmare la mente le campane tibetane (hai mai provato a suonarle?) e il tamburo etereo (piacerà anche ai più piccoli), il giardino zen e le fontane da meditazione.

Borse da yoga e non solo

Sacche e borse per praticare yoga ovunque, utili quando si trascorrono lunghe giornate fuori casa, ma anche un accessorio piccolo e smart come i calzini da yoga, antiscivolo, o l'asciugamano personalizzato o la borraccia, perfetta da tenere sempre con sé durante l'allenamento (e non solo!).

Regali per un angolo relax a casa

La fontana zen da meditazione è uno degli oggetti in grado di aiutare un'atmosfera rilassante, perfetta per casa o anche per uno studio. Grazie al potere dei cinque sensi, creare un angolo tutto per sé a casa è facile: l'aroma degli oli essenziali, il fattore musica e, non secondario, la presenza di uno spazio sgombro dove poter posizionare tappetino e l'occorrente per la pratica quotidiana: adesso non resta che lasciar andare i pensieri e... fermarsi.

