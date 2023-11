T rova l'idea giusta per gli appassionati di viaggi e per chi viaggia spesso: dal lavoro alle vacanze, tante ispirazioni

Regali per chi viaggia spesso

Che cosa regalare a chi viaggia di frequente? Ci sono persone che per passione o a causa del lavoro si trovano a viaggiare più di altri, e un regalo su misura per loro sarà sicuramente gradito. Ricorda che l'idea giusta deve essere a portata di tasca, un regalo piccolo ma d'effetto sarà perfetto perché non eccederà come ingombro e sul peso di un'eventuale valigia da trasportare in aereo. Ma quali sono i perfetti regali per viaggiatori?

Potresti puntare sulle cose utili in viaggio, dai prodotti per il self care in formato mini size, alla tecnologia, come auricolari, batteria di riserva o speaker, per ascoltare la propria playlist ovunque. Un'altra ispirazione originale riguarda i passatempi e i piccoli pensieri creativi in grado di accompagnare durante il viaggio: libri, giochi o persino scrapbook e album fotografici, un'idea per prendere i propri appunti o creare un diario di questi momenti. Continua a leggere per scoprire le nostre idee regalo da viaggio!

Cuscino da viaggio

Cosa ne dici di un cuscino da viaggio? Per chi si sposta in treno e in aereo potrebbe diventare davvero un indispensabile, utile per dormire in qualsiasi situazione senza torcicollo. Morbido, coloratissimo, a prova di cervicale, facile da portare ovunque. Per ridurre l'ingombro puoi scegliere un modello gonfiabile.

Organizer per la valigia: idee regalo utili

Organizer e piccole custodie morbide dove riporre oggetti e indumenti non solo aiutano a salvare spazio organizzando meglio la valigia, ma si rivelano utili anche nel momento dell'arrivo quando bisognerà disfare il bagaglio. Infatti, le cose pulite saranno ancora intatte, già pronte da rimettere al proprio posto in valigia. Con l'organizer per le scarpe avrai una soluzione pratica ed elegante anche per le calzature.

Tecnologia utile in viaggio

La tecnologia ci aiuta anche in viaggio. Che cosa mettere in valigia? Auricolari, speaker mini, ma anche power bank e lettore eBook, che può davvero creare una rivoluzione nello stile di lettura. Ovvio, il profumo della carta rimane insostituibile per un lettore, tuttavia l'ebook può rappresentare un'idea regalo apprezzata da chi ama leggere perché è leggero, al suo interno può contenere tantissimi libri, la carica dura a lungo ed è perfetto da portare in borsa.

Passatempi da viaggio

Cruciverba, colori, mandala da colorare (gli album da colorare sono divertenti anche da adulti e rilassano la mente!), ma anche uncinetto, kit per la maglia o per realizzare braccialetti: piccoli passatempi creativi da viaggio per divertirsi tenendo le mani occupate e l'ispirazione accesa.

Adattatore universale

Occupa pochissimo spazio, ma è uno degli oggetti che all'occorrenza possono rivelarsi indispensabili in viaggio: l'adattore universale.

Prodotti self-care da viaggio

Pochi ma di buona qualità: i prodotti self care da mettere in valigia saranno un pensiero davvero utile. Attualmente sono disponibili ottimi prodotti, da scegliere in formato tascabile. Preziosa durante i viaggi è l'acqua termale, che rigenera, idrata e aiuta a dare sollievo alla pelle (e all'umore) quando si è stanchi. In alternativa, da provare le acque profumate: grazie alle essenze fiorite si svegliano la pelle e la mente.

Agenda e taccuini di viaggio

L'agenda per il nuovo anno di solito costituisce una bella ispirazione: soprattutto chi viaggia di frequente ha bisogno di organizzarsi e l'agenda diventa un modo pratico per ricordare appuntamenti, biglietti di andata e ritorno, piccoli pensieri. In alternativa, anche un taccuino di viaggio o un album, che potrà essere utilizzato nelle riunioni, o per creare un diario da riempire con tanti colori, appunti e fotografie.

