C he cosa regalare a una persona con la passione per i racconti di crimine e cronaca? Ecco i libri che li appassioneranno

Regali per appassionati di true crime

Quali libri regalare a una persona appassionata di true crime? Regalare un grande classico, come "A sangue freddo" di Truman Capote, può essere una scelta interessante per i lettori più avidi che ne sanno già tutto di attualità: un modo per andare alle origini del genere e scavare nella storia del true crime. In alternativa, punta sulle nuove uscite: la scelta è vastissima.

Il genere true crime, vale a dire il racconto dei fatti di cronaca nera documentati dal giornalismo, trova nuova veste nei libri dove l'inchiesta si mescola alla letteratura. Il genere riscuote sempre più successo: da serie televisive e podcast il fascino esercitato dai gialli si mescola alla voglia di verità, la necessità di capire e immaginare con un coinvolgimento che lascia senza fiato. Ecco alcune ispirazioni.

"A sangue freddo" di Truman Capote

15 novembre 1959, Holcomb, Kansas: un proprietario terriero, la moglie e i due figli vengono trovati nel sangue. Il brutale assassinio verrà seguito da Truman Capote che si reca sul luogo dell'omicidio insieme all'amica d’infanzia, la scrittrice Harper Lee. Un reportage che diventa immediatamente un successo editoriale e ancora oggi segna una lettura imprescindibile per chi ama il true crime.

Brividi. Storie che non vi faranno dormire la notte

Elisa De Marco e il suo canale «Elisa True Crime» sono diventati un must per gli amanti del genere: nel libro "Brividi. Storie che non vi faranno dormire la notte" è possibile scoprire alcuni casi di cronaca nera avvenuti da un angolo all'altro del mondo e narrati dalla signora del crime italiano nei dettagli. Per restare con il fiato sospeso.

"Il volto del male. Storie di efferati assassini" di Stefano Nazzi

«Perché l'ha fatto?», è seguendo il filo di questa difficile domanda che Stefano Nazzi crea questa inquietante raccolta di storie d'Italia, uomini e donne di età e provenienze diverse accomunati da delitti efferati e all'apparenza privi di movente. Un libro, "Il volto del male. Storie di efferati assassini", per riflettere su cosa sia il male, il dolore

"Le foto che hanno segnato un'epoca. Cronaca nera" di Roberto Vitale

Quali sono gli scatti che hanno segnato la storia della cronaca nera mondiale? Roberto Vitale con l'edizione illustrata del volume "Le foto che hanno segnato un'epoca. Cronaca nera" può diventare la scelta speciale per un appassionato di true crime, coinvolgente grazie ai racconti brevi, le illustrazioni e le fotografie presenti.

"Serial killer. Storie di ossessione omicida" di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi

Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo, nel libro "Serial killer. Storie di ossessione omicida" non raccontano solo alcuni efferati casi di omicidio, ma si fermano a riflettere sugli strumenti nelle mani di chi conduce un'indagine e la psicologia delle menti criminali, in bilico fra follia e normalità.

"La notte dell’Antimafia. Una storia italiana di potere, corruzione e giustizia negata"

Di recentissima pubblicazione, il 28 febbraio 2024, "La notte dell'Antimafia" di Lucio Luca svela i retroscena di fatti realmente accaduti, come in un romanzo criminale con l'amaro epilogo di un'Italia ancora invischiata nelle sordide maglie di una rete mafiosa invisibile.

"Tecniche investigative" di Roberto Bianchi

Come hanno fatto a trovare il colpevole? Per tutti gli appassionati di True Crime con questa domanda ecco il libro da non perdere: "Tecniche investigative. Un viaggio nelle tecniche di investigazione. Scopri come vengono effettuate le indagini sui crimini, la raccolta delle prove, gli esami di laboratorio e gli interrogatori " di Roberto Bianchi. Buona lettura!

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.