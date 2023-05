C he cosa regalare a chi ama camminare? Le ispirazioni più utili e belle per la prossima escursione o il viaggio a piedi

Regali per amanti del trekking

Che cosa regalare a chi ama fare trekking? Camminare è un'attività incredibile: ci mantiene elastici, combatte invecchiamento e depressione, aiuta a rafforzare la mente e il corpo. Il bello è che si può imparare a qualsiasi età e negli ultimi anni anche il numero di persone che si impegnano nei viaggi a piedi si è straordinariamente moltiplicato. Viaggiare a piedi permette di scoprire il paesaggio "dal basso", in ogni dettaglio e conquistare il proprio ritmo.

Per un'uscita di trekking e, ancor più, un viaggio a piedi, fondamentale è l'attrezzatura, in primo luogo scarpe e calze, che possono davvero fare la differenza. Ma a parte questi elementi basilari (che in genere qualsiasi appassionato di trekking già possiede) possiamo orientarci al regalare accessori più specifici che sicuramente faranno la gioa di chi ama il trekking.

Ecco allora la nostra guida ai regali per appassionati di trekking.

Abbigliamento per il trekking

Anche una piccola cosa come una nuova maglia o l'intimo (ovviamente in versione tecnica traspirante) può diventare l'idea regalo simpatica per chi ha tutto. Fra gli indispensabili per l'abbigliamento trekking giacche termiche, cappello e guanti, pantaloni protettivi con isolamento termico e resistenti agli strappi.

Scarpe trekking

Attenzione alle scarpe, nel caso di un viaggio a piedi ovviamente è meglio acquistare con un certo anticipo e sperimentare sui percorsi d'allenamento in modo da abituare il piede. L'idea che non può mancare? I calzini tecnici portafortuna da tenere in una tasca dello zaino ed estrarre in caso di emergenza "piedi bagnati".

Idee per il trekking in montagna

Che cosa regalare a chi ama la montagna? Bastoni e ramponcini da neve (o le ciaspole!) o piccoli accessori tecnici come lo scaldacollo e i guanti possono venire in aiuto durante i trekking d'alta quota. Gli appassionati gradiranno anche oggetti come il cardiofrequenzimetro o l'occorrente per il campeggio, dal sacco a pelo termico e il materassino gonfiabile fino al coltellino multiuso, la lampada e tutto l'equipaggiamento capace di aggiungere comfort e qualità.

Idee per il trekking con la pioggia

Durante un trekking o un viaggio a piedi la pioggia non è un imprevisto, bensì un fattore da considerare in anticipo. Che cosa può fare la differenza? Fra le idee regalo utili mantella antipioggia, pantaloni impermeabili e poncho, leggero e robusto, da tenere ripiegato ed estrarre all'occorrenza, ma anche il telo per la copertura dello zaino e le ghette, un accessorio utile per riparare scarpe e gambe.

Accessori trekking

Un indispensabile? La borraccia, che può diventare l'idea divertente da personalizzare con tanti colori o il nome della persona destinata a riceverla. Un altro accessorio che può fare la felicità di chi ama il trekking è il binocolo, insieme alla torcia e un diario dove annotare i propri appunti di viaggio.

Libri sul trekking

Camminare è un'arte e una filosofia di vita. Chi sta per partire per un viaggio a piedi non potrà non amare l'idea di una cartina geografica da portare con sé o una guida di viaggio a tema. Fra i libri sul trekking i sentieri e le ispirazioni per andare alla scoperta di nuovi angoli di mondo e itinerari da percorrere, da soli o in gruppo. Buona camminata!

