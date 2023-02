D ai gadget hi tech più divertenti fino agli accessori utili, ecco 10 regali perfetti per papà geek sempre al passo con i tempi

Regali per la festa del papà tecnologici? Niente paura: a raccogliere qualche dritta utile ci abbiamo pensato noi! Per sorprendere il papà con un regalo speciale anche quest’anno puntare sulle proposte tecnologiche può essere una mossa vincente. Spesso infatti si tratta di gadget che uniscono utilità, praticità e design all’avanguardia perché anche l’occhio vuole la sua parte!

Tra i classici regali tech per il papà con cui non puoi sbagliare, gli auricolari wireless per ascoltare la musica, telefonare o partecipare alle call di lavoro: i più gettonati, sono gli Air Pods della Apple, facilissimi da usare ma anche super potenti.

Se vuoi restare su un budget contenuto, sono però tante anche le idee regalo smart più economiche: dall’organizer con cui papà potrà tenere in ordine cavi e cuffiette allo zaino con ricarica usb fino alla maxi lente per ingrandire lo schermo dello smartphone quando si gode i suoi contenuti preferiti.

Qui sotto, ecco allora 10 regali tecnologici per la festa del papà 2023.

Gli AirPods della Apple

Per il papà sempre connesso questo è il regalo perfetto: gli AirPods della Apple infatti sono facilissimi da utilizzare, si attivano automaticamente e sono dotati di custodia per la ricarica. Dispongono inoltre di funzione di attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri” e vantano un'autonomia di 24 ore.

Fire tv Stick

Un altro regalo utile e intelligente può essere la Fire Tv Stick, ovvero la chiavetta Amazon che consente di collegare qualsiasi televisione a Internet e di godersi così tutta una serie di servizi streaming tra Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW e DAZN. Inoltre il dispositivo può essere collegato ad Alexa così papà potrà cercare e avviare i suoi contenuti preferiti semplicemente con la sua voce.

Lo speaker Bluetooth portatile

Per il papà tecnologico ma anche patito di musica, l'idea regalo giusta può essere invece l'altoparlante portatile di JBL. Grazie al Bluetooth può riprodurre un suono di alta qualità in modalità wireless direttamente dallo smartphone o dal tablet. Dal design pratico e compatto, è resistente all'acqua e alla polvere e offre un'autonomia di 5 ore. In più, puoi sceglierlo in 8 colori diversi.

La lampada altoparlante

Un altro gadget utile e divertente può essere la lampada da comodino con sveglia che è anche altoparlante bluetooth e lettore MP3. La luce cambia colore in base al volume e al ritmo mentre la parte superiore è dotata di un sensore tattile che permette di passare dalla modalità luce bianca calda alla modalità luce mista ricca e brillante.

Lo smartwatch sportivo

Per i papà più sportivi il regalo azzeccato è lo smartwatch. Mi Smart Band 6 di Xiaomi si ispira alla su forma classica ma aggiunge un innovativo schermo di grandi dimensioni e bordi arrotondati, che lo rendono comodo da indossare e da leggere. Sullo sfondo il papà potrà impostare l'immagine o la foto che desidera mentre sullo schermo potrà visualizzare messaggi di testo, ricevere chiamate e notifiche con una rapida occhiata. Lo smartwatch di Xiaomi offre inoltre 6 modalità di fitness - corsa all'aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo -e 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate.

La lente per lo smartphone

Per il papà che ama guardare i suoi contenuti preferiti sullo smartphone un'idea regalo intelligente può essere la lente che permette di ingrandire lo schermo come una sorta di proiettore. Compatibile con qualsiasi smartphone, è facilissima da utilizzare e molto pratica.

La lampada-stazione di ricarica

Perfetta per la scrivania o per il comodino del papà hi-tech anche la bellissima lampada di design dotata di orologio sveglia e con la postazione per ricarica wireless per lo smartphone.

Il dispositivo emana una luce soffusa che non provoca fastidio agli occhi e ha un design semplice ed intuitivo.

Lo zaino con porta USB

Per i papà sempre in giro, l'idea perfetta può essere invece lo zaino da lavoro dotato di porta USB esterna e jack per cuffie, per caricare i dispositivi elettrici e ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi. Realizzato in materiale impermeabile e in tessuto traspirante, è comodissimo anche da indossare.

L'organizer per i cavi

E ancora, per il papà che quando viaggia porta con sé tutti i dispositivi tecnologici che possiede, un regalo utile può essere il pratico organizer che permette di tenere in ordine cavi e cuffiette in modo facile. Composto da un doppio scompartimento, è compatto ma anche molto capiente. Perfetto per essere messo in valigia.

La chiavetta spiritosa

Infine, se cerchi un pensierino non troppo impegnativo per la Festa del Papà, ecco l'idea giusta: la chiavetta USB a forma di Batman. Con una capacità di 16 GB, è perfetta per far sapere al papà che sarà sempre il tuo supereroe preferito!

