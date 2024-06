S copri le ispirazioni per fare un piccolo dono unico e sorridere insieme alla persona che riceverà uno dei nostri regali strani e curiosi

Alla ricerca di regali strani e curiosi? Ecco la nostra selezione da comprare online.

Regali strani e curiosi

Siamo sempre alla ricerca di regali strani e curiosi, perché spesso ciò che desideriamo è stupire: è il modo che abbiamo per essere sicuri di aver lasciato a bocca aperta una persona. Ma il ragionamento corretto dietro a un regalo capace di colpire è un altro e riguarda la persona a cui stiamo pensando. La vera meraviglia accade quando siamo capaci di entrare in sintonia con l'altro e impariamo a scegliere qualcosa che lo riguarda profondamente. Ecco spiegato il motivo per cui, anche per chi ha grande disponibilità di budget, fare un bel regalo non è mai una cosa così semplice: è necessario allenamento nell'osservazione, empatia e connessione.

Colorare a tutte le età

Numerose ricerche hanno ormai confermato da tempo che colorare è un gesto rilassante a tutte le età: combatte ansia e stress, è divertente e fa tornare bambini. Ricordi i pennarelli magici cambia colore? Sono divertenti... e porteranno un pizzico di buon umore anche in ufficio durante le prossime riunioni. In alternativa, punta sugli acrilici come il nuovo set Carioca, bellissimo anche per la custodia: saranno il regalo giusto per un adolescente, perfetto per decorare e personalizzare tutto con il colore, dalle scarpe alle magliette.

Giocattoli da ufficio

Anelli e sfere magnetiche antistress, palline da mantenere in equilibrio, cubi antistress: giocattoli da ufficio, ne hai mai sentito parlare? Bisogna ammetterlo, per quasi tutti i bambini le calamite hanno un fascino incredibile e quasi tutti noi ne siamo stati attirati da piccoli. In questo caso, c'è chi ha pensato a giochi e costruzioni da comporre sfruttando le proprietà magnetiche: non si tratta solo di passatempo, ma anche di piccoli strumenti in grado di favorire la concentrazione. Se la persona a cui stai pensando tende a mangiarsi le unghie o è spesso nervosa durante il lavoro, potrebbero essere un ottimo spunto antistress in grado di spostare l'attenzione.

Spiralizzatore: l'affetta verdure che ti manca

Spaghetti... zucchine! Chi ama la cucina vegana sa che sono moltissime le ricette con gli spaghetti fatti di verdure. Con lo spiralizzatore ci si potrà divertire a realizzare tanti piatti semplici e creativi dalle forme inconsuete. Il regalo per chi ama cucinare e non solo. Anzi, potrebbe essere l'ispirazione giusta per iniziare a guardare e sperimentare la verdura in un modo più simpatico.

Tagliere per aperitivo appendi prosciutto

Food board speciale con il tagliere in legno appendi prosciutto, l'idea originale per chi ama il vino e l'ora dell'happy hour. Funzionale, facile da lavare e certamente d'impatto a livello visivo.

Accessori divertenti per la casa

C'è il coperchio ironico per il dentifricio e la tazza-gatto, lo scopino per il wc a forma di ciliegia, il cestino per la carta dedicato a chi ama il basket o l'asciugamano con il nostro amico felino: hai mai pensato a un regalo utile per la casa ma in una versione divertentissima?

Penna multifunzione

Un po' penna, un po' torcia, ecco l'idea originale per un piccolo regalo utile. Compatta e facile da portare con sé ovunque, è dotata di una piccola lampada di precisione e all'occorrenza può diventare indispensabile.

Marimo

A prova di pollice nero, il simpatico vasetto con il marimo, l'alga originaria del Giappone, sarà un pensierino originale perfetto per chi ama la natura... destinato a durare a lungo nel tempo, senza stress né fatica.

