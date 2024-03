Regali spaziali per amanti del cosmo e dell’astronomia

S copri le ispirazioni che faranno felici gli appassionati di astronomia e spazio

Regali per amanti del cosmo

Quali regali scegliere per gli amanti del cosmo? Fra le ispirazioni che potrebbero far felici gli appassionati di astronomia e spazio troviamo libri e oggetti utili per l'osservazione delle stelle, ma anche piccoli gadget in grado di scatenare un sorriso e far sognare. Come i proiettori di cieli stellati e aurore boreali, per trasformare la camera di piccoli e grandi con un'atmosfera super suggestiva.

L'esplorazione dello spazio è uno dei più antichi sogni dell'essere umano. Dentro all'avventura dello spazio ci sono le menti brillanti che lavorano per rendere possibile le affascinanti innovazioni tecnologiche a cui abbiamo assistito continuamente. La storia si mescola alla mitologia: in un cielo stellato ritroviamo i miti e le leggende che dall'inizio dell'umanità hanno acceso la curiosità, un ottimo spunto per esplorare lo spazio in tanti modi, dagli inizi della navigazione, un tempo legata alle stelle, alla simbologia delle costellazioni. Scoprirai tantissime idee adatte a ogni età, perché in fondo nessuno riesce a restare indifferente di fronte ai meravigliosi misteri del cosmo.

Telescopio

A seconda del budget potrai orientarti su oggetti differenti. Facile da usare e al tempo stesso dotato di buone ottiche, il telescopio sarà l'idea regalo per tutta la famiglia, un'avventura che piacerà a bambini e adulti, l'indispensabile per introdurre alla magia dell'astronomia anche figli e nipoti.

Libri sulle stelle

Il giusto compagno di un buon telescopio è un buon libro sulle stelle, per saperne di più su come riconoscere i pianeti e le costellazioni. Riconoscere le costellazioni diventerà un gioco capace di rendere differente ogni serata insieme.

Mappa delle stelle

Che cos'è una mappa delle stelle? Si tratta di una guida utile per riconoscere le costellazioni partendo dai punti più facili con cui orientarsi, ma in versione poster diventerà una speciale mappa da appendere in camera. Per un pensiero originale potresti puntare su un'idea personalizzata con una mappa della propria costellazione, l'ispirazione per la propria stanza preferita o per l'ufficio.

Proiettore

Pura magia con il proiettore di stelle e aurore boreali, anche in versione astronauta: un piccolo oggetto capace di portare il cielo in una stanza, una lampada davvero fuori dal comune che trasformerà la cameretta dei bambini con un'atmosfera sognante, ma farà innamorare anche i più grandi, l'idea regalo per un adolescente ma che può piacere anche agli adulti.

Stelle e costellazioni: i miti

Cosa ne dici di un volume con tanti racconti sugli antichi miti che si nascondono dietro a stelle e costellazioni? Sarà un modo diverso per scoprire nuove affascinanti curiosità persino per un appassionato che sa già tutto.

Stelle fluorescenti per un cielo stellato

Una decorazione per sognare e tornare un po' bambini: che ci siano o no piccoli in famiglia, chi non ha mai sognato di addormentarsi fra le luci di un magico cielo stellato? Tante piccole stelle fluorescenti per arredare la stanza con il potere della fantasia.

Carte astronomiche

Le carte, oltre alla mappa delle diverse costellazioni, riportano la magnitudine e i dettagli di tutto ciò che ne fa parte: un modo per studiare lo spazio attraverso tante spettacolari immagini in alta definizione realizzate da satelliti e sonde interplanetarie, arricchite da infografiche.

Navigatori e stelle. I grandi viaggi della storia e l'orientamento con gli astri

All'inizio della storia dell'umanità le stelle, per secoli, hanno guidato l'orientamento e l'esplorazione via mare: è così che si navigava. Per chi ama le stelle leggere le avventure e gli ostacoli di chi viaggiava esplorando l'ignoto grazie al potere degli astri sarà un'avvincente scoperta.

Astrofotografia: la guida

Per chi ha la passione per le stelle e l'osservazione del cielo stellato, l'astrofotografia potrebbe rappresentare l'inizio di un nuovo hobby: grazie alle guide per principianti, perché non cogliere l'occasione per sperimentare subito? Sarà una nuova appassionante avventura.

