Cosa regalare a chi usa tanto lo smartphone?

Idee regalo per chi è smartphone dipendente

Nell'arco di pochi anni lo smartphone si è trasformato nel compagno delle nostre giornate: dall'orologio, funzione banale ma estremamente utilizzata, all'utilizzo delle mail, che sia per lavoro o per gioco e interessi personali, farne a meno sembra proprio impossibile. Spegnere il telefono? Qualche volta sarebbe davvero necessario, ci aiuterebbe a ritrovare la connessione con la persona più importante: noi stessi, e così facendo riscoprire ispirazione creativa e silenzio mentale. In ogni caso, se devi fare un regalo a una persona che usa molto smartphone e che è sempre connessa ecco alcune idee regalo strategiche.

Uno degli aspetti che più ci interessano in questo momento storico, complice la modalità di lavoro stile smart working, è la possibilità di lavorare da ovunque. In questo senso oggetti hi tech come la docking station e le tastiere da collegare tramite bluetooth si rivelano strategie molto utili, da tenere sempre in borsa, che ci aiutano a lavorare meglio e salvare tempo nel quotidiano, migliorando la nostra routine. Gli accessori del momento sono "mini" e trasformano la tecnologia che siamo sempre stati abituati ad avere in casa con la praticità delle dimensioni ultra ridotte.

Per chi ama scrivere

Lo smartphone può diventare un aiuto imprescindibile per gli amanti della scrittura. Sempre più spesso, infatti, ci ritroviamo a prendere appunti con il telefono tanto che il nostro fedele telefono, specialmente in tempi di smart working, assomiglia a una scrivania nomade con cui cogliere l'occasione per lavorare ovunque. Uno degli accessori più utili per scrive molto con lo smartphone è la tastiera usb, da collegare via bluetooth e tenere in borsa pronta all'uso, strategica in versione retroilluminata.

Custodia per smartphone

Antiurto e impermeabile all'acqua oppure elegante, con glitter o in pelle: le varianti sono infinite, ma una cosa è certa, una custodia di buona qualità diventa davvero indispensabile e aiuta a preservare lo smartphone a lungo nel tempo. Un altro oggetto semplice ma rivoluzionario per proteggere il telefono? Il proteggi schermo in vetro temperato da applicare sullo schermo, alla prossima caduta tirerai un sospiro di sollievo.

Mai più scarico

Power Bank: senza bisogno di ulteriori spiegazioni, la possibilità di una batteria esterna si presenta come la strategia utile per chi si trova spesso in viaggio o nel tragitto casa-ufficio. Non solo, se ne hai due una può essere utilizzata e l'altra in ricarica. Insomma, poter godere di un'autonomia in più per quanto riguarda la ricarica dello smartphone è sempre un vantaggio.

Musica con lo smartphone

Basta una piccola cassa (oggi esistono modelli davvero mini) e via con la musica! Da casa al pomeriggio in spiaggia o l'happy hour con gli amici, lo smartphone trasforma l'atmosfera e porta le tue colonne sonore preferite ovunque, da ricreare senza fatica.

A cosa serve una docking station?

Esiste per computer o da destinare ai dispositivi mobili, la docking station trasforma lo smartphone in una piattaforma a cui collegare il proprio portatile. Utile per chi svolge un lavoro online o un'attività digitale che lo impegna molto, unisce la praticità di unire funzioni e supporti diversi insieme alla rivoluzione di un vero e proprio ufficio da nomade digitale che ci renderà in grado di gestire facilmente tutti i nostri interessi, ovunque.

Una chiavetta (usb!) sempre in tasca

Memoria dove salvare i documenti interessanti e caricabatteria: la chiavetta usb per connettere smartphone e computer tramite cavo unisce due funzioni fondamentali. L'accessorio da tenere sempre in borsa perché quando meno te lo aspetti... potrebbe esserti utile!

Per i viaggi in auto

Il supporto a ventosa si rivela un'idea semplice ma estremamente preziosa. Oggi grazie alle mappe disponibili online salviamo i nostri percorsi e abbiamo ottimi consigli per andare ovunque, tuttavia è imprescindibile posizionare lo smartphone in sicurezza in modo da evitare cadute accidentali del device o pericolosi tentativi di riposizionamento durante la guida. Buon viaggio!

Stampa le foto con lo smartphone

Una stampante fotografica a sviluppo istantaneo creata apposta per lo smartphone, l'avresti mai detto? Le stampanti per telefono sono un modo per divertirti a stampare le foto nell'immediato, senza aspettare, ovunque ti trovi: la prossima cena con gli amici o il pomeriggio con i bambini diventerà speciale.

Proiettore... in versione smartphone

Oggi il proiettore diventa mini e trasforma lo smartphone nel dispositivo con cui ricreare l'atmosfera del cinema proprio lì dove ti trovi. Magnifico, no? Ti basta connettere il device e grazie agli altoparlanti stereo potrai goderti i tuoi filmati preferiti anche in viaggio o... outdoor!

