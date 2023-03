Pelle, la mappa delle nostre emozioni. Ecco una selezione di idee dedicate a chi ama prendersi cura dell'epidermide e coccolarsi con i piccoli gesti quotidiani

I regali per le appassionate di skincare

La skincare è ormai diventata parte della vita di tantissim* di noi, e possiamo scommettere che hai almeno un amico o un'amica appassionati di skincare. Proprio per questo questa passione può diventare una leva ottima da sfruttare per un regalo di compleanno o per altre ricorrenze.

Se sei alla ricerca del regalo perfetto per un amante della skincare, sei nel posto giusto! In questo articolo ti daremo tante idee per sorprendere con una idea regalo skincare che sia al tempo stesso utile e sfiziosa, pensata per una persona che apprezza la bellezza e il benessere della propria pelle. Dalle maschere idratanti ai sieri illuminanti, dalle spugne naturali agli accessori innovativi, abbiamo selezionato una serie di prodotti che sicuramente faranno felice il tuo amico o la tua amica skincare-addicted. Scopriamoli insieme.

Set skincare economici

Un regalo utile anche per chi ancora non si è avvicinata del tutto alla nobile pratica della skincare (e quindi non propriamente un'appassionata)? Sicuramente un set skincare economico e non troppo impegnativo, ma che abbia un po' tutti i prodotti che servono. Ecco quale idea:

Set per skincare coreana

Un pallino per molte appassionate di skincare, mentre per molte altre rappresenta un universo ancora misterioso ma sicuramente interessante da scoprire: stiamo parlando della famigerata skincare coreana. Ecco alcuni set di skincare coreana perfetti da regalare a chi vuole avvicinarsi a questo mondo ma non ci si era ancora approcciata.

I prodotti per la skincare del mattino

L'inizio di una giornata energica? Un bicchiere d'acqua tiepido a digiuno, una ricca colazione a base di yogurt, pane integrale, marmellata, miele, una tazza di buon tè e... un massaggio con la crema giusta. Prima ancora, il tonico perché rinfresca e grazie al profumo (da scegliere con attenzione!) sveglia con un'ondata di buon umore. Se punti su prodotti sostenibili cruelty free non testati sugli animali e aziende etiche il buon umore aumenta: più felice l'ambiente, più felici noi. Ecco alcune idee regalo:

I prodotti skincare (e non solo) da portare in borsa

Se la destinataria del tuo regalo è una vera skincare addicted probabilmente ha già un po' tutto, ma una buona idea è regalare i prodotti in minitaglia o gli accessori beauty da portare sempre con sé in borsa o in viaggio. Non solo mini taglie quindi, ma anche prodotti che in sé occupano poco spazio - come quelli per le labbra - e accessori come specchi, astucci e simili.

L'acqua termale

Conosci gli effetti benefici dell'acqua termale? In versione spray dona sollievo immediato alla pelle stanca o irritata. Utilissime da tenere in borsa anche le formulazioni a base di erbe aromatiche, l'idea perfetta per svegliare e rivitalizzare durante la giornata, non solo in estate, ma anche durante le ore al lavoro o in viaggio. Si tratta di un'idea perfetta per chi vuole fare un regalo piccolo ma davvero utile e adatto un po' a tutti.

Maschere per il viso

Un'idea regalo simpatica e utile: la maschera per il viso. Grazie agli ingredienti come l'argilla (ne esistono moltissime varietà), il fango del Mar Morte, i fiori e le spezie, la natura diventa un'alleata di bellezza che arriva in nostro soccorso aiutando a preservare compattezza e salute della pelle.

Il siero viso

Il siero consiste in una formulazione con un'alta concentrazione di principi attivi. Di solito viene applicato dopo il momento della detersione e prima della crema: in base alla sua formulazione specifica può potenziare l'effetto antirughe, illuminante, idratante, rassodante, antistress. Grazie alla formulazione leggera e la base oleose permette un assorbimento profondo, protegge contro i danni ambientali e favorisce la produzione di collagene stimolando con un'azione mirata di ingredienti attivi.

Contorno occhi

Fatica e notti in bianco lasciano subito la traccia nella delicatissima zona del contorno occhi, una parte che necessita di cure specifiche. Gli antiossidanti naturali contrastano l'azione del tempo e l'invecchiamento precoce, mentre i ricavati naturali delle piante, come vinaccioli, aloe e fiori, donano sollievo sgonfiando borse e occhiaie. Punta su una formulazione specifica: sarà un piccolo regalo prezioso.

Contro cuscinetti e ritenzione idrica

I trattamenti con effetto termico caldo freddo donano una sferzata di energia e contrastano la stanchezza delle gambe, una strategia che può aiutare a fine giornata quando c'è bisogno di una coccola specifica.

Doccia, rituale di bellezza

Il momento della doccia è sacro. Bagnoschiuma con profumazioni capaci di stimolare i sensi e rilassare la mente, olio vegetale per un'ultima coccola voluttuosa, sali da bagno, scrub naturale levigante: sono tutti regali che è sempre bello ricevere per trasformare il proprio bagno in una piccola spa personale. Ecco qualche idea

Prodotti per la skincare della sera

Prima della buona notte è buona regola togliere le tracce di make up con uno struccante di buona qualità e detergere il viso con un prodotto specifico. Insomma, anche la skincare della sera ci offre numerosi spunti per idee regalo: non solo prodotti ad hoc, ma anche accessori come le spazzole in silicone per la pulizia del viso. Un prodotto jolly? L'aloe puro in gel, da stendere direttamente sull'epidermide o mescolare con una goccia di olio: lenisce i rossori, aiuta in caso di bruciature, ha un effetto levigante e rinfrescante, piace davvero a tutti.

