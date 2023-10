S copri le idee per la pesca dei regali di Natale, l'antica tradizione del Babbo Natale segreto

Idee regalo per il Secret Santa

Quali regali scegliere per il Secret Santa? La tradizione del Babbo Natale Segreto è molto antica e viene utilizzata spesso, specialmente al lavoro o fra gli amici (con risultati talvolta imbarazzanti, bisogna ammetterlo!). Per chi non sapesse di cosa si tratta spieghiamo velocemente come funziona il Secret Santa. Di solito si organizza tra colleghi o tra amici, magari in occasione di cene o party natalizi con tanti invitati, in cui sarebbe difficile fare regali a tutti. Per ovviare al problema e dare a tutti qualcosa da scartare si procede così: ognuno acquista un regalo (in genere non costoso), e poi si estrae a sorte il destinatario per ogni regalo, e l'autore del regalo sarà a tutti gli effetti un "Babbo Natale segreto". In realtà può trasformarsi nell'occasione per un'idea regalo piccola ma d'effetto.

Il Secret Santa fa parte delle tradizioni del Nord Europa. Trova le sue radici nei Paesi Scandinavi e da lì viaggia verso gli Stati Uniti per poi espandersi ovunque. Si tratta di un modo semplice per fare in modo che ognuno abbia il suo regalo preparandone uno. In genere si tratta di regalini poco costosi, tuttavia potrai fare una bella figura scegliendo un piccolo pensiero capace di esprimere ottimismo e felicità, come un libro motivante, una piantina o un'ispirazione per i momenti di pausa, dall'album per colorare (sì, piacerà anche agli adulti!) alla selezioni di infusi o un olio essenziale profumato. Fra i regali utili troviamo le agendine e il calendario per l'anno nuovo, il must del periodo.

Regali di cancelleria

Molti di noi hanno una vera e propria passione per matite e affini, ma in generale le idee regalo di cancelleria sono utili proprio a tutti, dall'ufficio alle cose di casa. Puoi puntare su un'ispirazione originale come le matite da piantare una volta terminate oppure i classici per la scrivania, per esempio temperino, penne, pennarelli, evidenziatori, un blocco appunti creativo o un taccuino tascabile.

La borsa shopper

Fra i regalini utili troviamo un'infinita gamma di borse shopper. In cotone, coloratissime o addirittura personalizzabili con una frase ad effetto o una dedica, sono utilissime da tenere sempre in borsa e aiutano l'ambiente.

Idee regalo per la pausa caffè

Desideri un'idea regalo sotto i 10 euro? Punta sulla dolcezza. Dalle tisane profumate ai dolcetti e i cioccolatini, le ispirazioni per la pausa caffè sono sempre un piccolo pensiero gradito da condividere con piacere insieme.

Tazze e filtri

Un regalo per gli amanti di tè e infusi, ma non solo. Cosa ne dici di una tazza speciale? Regalare una tazza è un modo simpatico e facile per un'ispirazione utile. In alternativa, punta su un filtro creativo per il tè o la tisana: pratico, funzionale e bello. A volte per colpire basta un piccolo oggetto capace di fare la differenza.

Agende e calendari

Ecco gli indispensabili per il nuovo anno alle porte: agendina e calendario per il 2024 nuovi di zecca dove segnare tutti i prossimi impegni e progetti. Il calendario è una scelta per nulla scontata, tu quale preferisci? Da tavolo, settimanale, giornaliero, allegato all'agenda, da appendere... lasciati trasportare dalla fantasia.

Regali per chi ama la natura

Conosci il marimo? Si tratta di un'alga proveniente dal Giappone: necessita di pochissime cure e abbellirà con un tocco verde gli ambienti di casa. Fra le idee regalo vegan da scoprire troviamo tante ispirazioni etiche che in realtà potranno essere utili proprio a tutti, dallo shampoo ai saponi o il necessario per il make up in versione cruelty free. Sarà un'ispirazione bellissima, per iniziare a cambiare il mondo a partire dai piccoli gesti di ogni giorno.

Regali relax

Un olio essenziale da portare sempre con sé e magari "indossare" grazie a un braccialetto speciale ispirato all'aromaterapia, le matite e l'album da colorare, un libro con tante frasi zen su cui meditare per ritrovare la calma, oppure una bomba per la doccia: le idee per il relax sono tantissime. Se c'è una cosa di cui abbiamo davvero bisogno è imparare a (ri)trovare il piacere di piccoli momenti tutti dedicati a noi: sarà il miglior regalo per il nuovo anno che inizia. Auguri!

